Una figura del Barcelona pidió un tiempo fuera del equipo por su salud mental: “Ahora no está preparado para jugar”

Araujo, en el duelo por Champions ante el Chelsea, el partido que lo terminó de marcar (REUTERS/Hannah Mckay)

Ronald Araujo, capitán y referente del FC Barcelona, ha solicitado al club un tiempo indefinido para recuperarse en el plano mental y psicológico, tras atravesar un periodo de agobio que se intensificó desde su expulsión en el partido de Champions League ante el Chelsea. La entidad azulgrana ha respondido con un respaldo total, tanto institucional como personal, mientras el entrenador Hansi Flick se pronunció públicamente sobre la situación en la previa del encuentro ante el Atlético de Madrid.

De acuerdo con Mundo Deportivo, Araujo, de 26 años, atraviesa un momento delicado en el plano anímico. El futbolista uruguayo percibió que no se encontraba en su mejor estado mental desde antes de la expulsión frente al Chelsea, aunque ese episodio agravó su malestar. Por este motivo, el defensor solicitó al FC Barcelona un periodo sin fecha definida para poder recuperarse plenamente, una decisión que el club aceptó de inmediato. Según fuentes consultadas por el medio, el uruguayo se encuentra bien físicamente, pero considera que lo más honesto para él y para el equipo es apartarse temporalmente hasta recuperar su plenitud psicológica.

La respuesta del elenco culé ha sido de apoyo absoluto. Mundo Deportivo detalla que la directiva, encabezada por el presidente Joan Laporta, el director del área de fútbol Deco y el propio entrenador Flick, se ha volcado en respaldar al jugador. Laporta, desde Andorra, expresó: “Quiero animar y defender a Araujo. Además, el club ha puesto a disposición de Araujo todos los recursos necesarios, incluido apoyo psicológico, y ha dejado claro que no existe presión alguna respecto a una fecha de regreso.

El entorno cercano del futbolista, incluidos su familia, agentes y compañeros de vestuario, también le han manifestado su respaldo. El plantel, consciente de la situación, ha respondido con solidaridad, reconociendo el compromiso y la preocupación del zaguero por el grupo, como se evidenció en recientes gestos de unión dentro del equipo.

En la conferencia de prensa previa al partido contra el Atlético de Madrid, Hansi Flick abordó la situación de Araujo. El entrenador del Barcelona afirmó: “Ahora mismo no está preparado para jugar. Es una situación privada y el club le da todo el apoyo que necesita”. El alemán subrayó la importancia de respetar el proceso personal del jugador y reiteró la disposición del club para acompañarlo en su recuperación.

El árbitro Slavko Vincic expulsa a Ronald Araujo del Barcelona durante el partido contra Chelsea en la Liga de Campeones (AP Foto/Kin Cheung)

El episodio que marcó el punto de inflexión para Araujo fue su expulsión en el duelo de Champions League ante el Chelsea, un hecho que incrementó la presión y la ansiedad que ya venía experimentando. A pesar de las dificultades, el central ha mantenido una actitud profesional, aceptando suplencias y desempeñándose en posiciones poco habituales, incluso eventualmente aportando en ataque, al punto que llegó a marcar el gol del triunfo ante el Girona. Este compromiso ha sido valorado tanto por el cuerpo técnico como por sus compañeros.

Araujo se enfocará en su recuperación anímica, apoyado por su entorno y el club, sin una fecha establecida para su regreso a la actividad. El FC Barcelona, por su parte, ha reiterado que la prioridad es la salud mental del jugador y que contará con todo el respaldo necesario durante este proceso.