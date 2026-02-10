Tom Brady y una mentalidad que le dio siete anillos de Super Bowl: “Para ser campeón hay que estar por encima del 99% del resto”

La entrevista entre Tom Brady y Daniel Cormier destacó la mentalidad de campeón y la disciplina como claves del éxito deportivo (YouTube: UFC y Daniel Cormier)

El reciente encuentro entre Tom Brady y Daniel Cormier en el podcast Champion Mindset, difundido por YouTube a través del canal de UFC y Daniel Cormier, reunió a dos figuras globales del deporte en el Fontainebleau Hotel de Las Vegas.

Conversaron sobre la mentalidad de campeón, el valor de la disciplina y el esfuerzo sostenido, compartiendo experiencias que marcaron sus trayectorias en la NFL y la UFC.

Infancia, esfuerzo y disciplina

Brady relató en la entrevista: “De pequeño, nunca fui el chico del que se decía que llegaría a la NFL. Siempre estuve por detrás físicamente y tuve que apoyarme en el trabajo duro y la disciplina, porque a los demás se les veía un paso delante, pero a mí no me costaba esforzarme: disfrutaba el desafío”.

Tom Brady confesó el dolor de perder tres Super Bowls en la NFL y resaltó la importancia de aprender de las derrotas (AP Foto/Paul Sancya)

Cormier coincidió, señalando que en su desarrollo deportivo comprobó que quienes sobresalen desde niños no siempre llegan lejos; lo decisivo es el esfuerzo constante.

Resiliencia y derrotas

Ambos profundizaron en la resiliencia y el impacto de las derrotas. Brady confesó: “Perder un Super Bowl es muy doloroso. Yo perdí tres, y son los momentos más duros de mi carrera. Sin embargo, siempre encontré el modo de regresar y buscar revancha. Cada derrota representó una oportunidad de revisar lo hecho, aprender y ser más fuerte junto a mi equipo”.

Cormier se identificó: “Nunca dudé que sería campeón mundial, aunque ocupara el segundo lugar muchas veces. Lo clave es nunca perder la convicción”.

Preparación y mentalidad competitiva

Brady recordó que su ingreso a la NFL fue producto del trabajo duro y la perseverancia desde su infancia (REUTERS/Andreas Gebert)

Respecto a la preparación y la mentalidad competitiva, Brady destacó que la clave está en la rutina y el aprendizaje constante: “La gran oportunidad no aparece de repente; se cultiva durante años, mucho antes de estar ante las cámaras. Yo me obligaba a tratar cada entrenamiento como una final; ahí se forma la verdadera mentalidad de campeón”.

Cormier afirmó que el crecimiento genuino ocurre fuera de la zona de confort: “Aprendí a buscar la parte más difícil del día, porque el mayor aprendizaje surge ahí”.

Liderazgo y trabajo en equipo

En materia de liderazgo deportivo, ambos recalcaron la importancia del capitán y el respaldo del grupo. Cormier mencionó: “Ser elegido capitán en la universidad, el equipo olímpico y mi academia es de lo que más me enorgullece. Liderar no es solo ser el mejor, sino cuidar y potenciar al resto”.

Ambos atletas coincidieron en que la resiliencia ante las derrotas forja el carácter y refuerza el trabajo en equipo (AP/Dave Martin)

Brady sumó: “Cuando llevas la ‘C’ de capitán, la exigencia es máxima. Lo vital es que tus compañeros conozcan quién eres, porque ahí no hay cámaras ni público: solo importa el ejemplo, la entrega y creer en todos”.

Rituales, emociones y fortaleza mental

Durante el diálogo con Champion Mindset, los deportistas trazaron paralelismos entre deportes de equipo y disciplinas individuales.

La preparación diaria y la rutina enfocada fueron señaladas por Brady como pilares para alcanzar la mentalidad ganadora en la NFL (YouTube: UFC y Daniel Cormier)

Cormier explicó su método para controlar las emociones antes de entrar al octágono, mientras Brady describió sus rituales previos a los partidos: “En la cancha, con 100 mil asistentes, sentía que ese era mi yo más auténtico, conectado con los compañeros en un nivel imposible de fingir. El ambiente competitivo exige dominar la emoción y encontrar concentración absoluta”.

Coincidieron en que la preparación trasciende lo físico y depende de la fortaleza mental, la disciplina y la autoconfianza.

Excelencia, legado y compromiso

Hacia el final de la charla, ambos reflexionaron sobre la excelencia y el legado. Cormier expresó: “No quiero ser normal. Busco la excelencia todos los días, en el deporte y en la vida”.

Brady y Cormier coincidieron en que la excelencia y el liderazgo requieren asumir desafíos y cuidar del grupo por encima del éxito individual (Kirby Lee-Imagn Images/ via Reuters Connect)

Brady sentenció: “Para ser campeón, hay que superarse hasta estar por encima del 99% del resto. Solo eligiendo el camino difícil se llega a ese lugar”. Coincidieron en que la admiración verdadera es para quienes vencen la comodidad y aceptan desafíos tanto en el deporte como en la vida.

El cierre de la conversación dejó en claro el compromiso prioritario de Brady con sus compañeros: hacer todo lo posible para no fallarles y asumir siempre la responsabilidad compartida.