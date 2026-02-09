El romance entre la leyenda de la NFL Tom Brady y una mujer 23 años menor causó furor durante una fiesta privada del Super Bowl

Tom Brady y Alix Earle se mostraron juntos bailando

La presencia de Tom Brady y Alix Earle volvió a generar expectativas sobre su romance en el ambiente previo al Super Bowl LX en San Francisco. La leyenda de la NFL y la popular influencer protagonizaron su primera aparición pública juntos tras su viaje a St. Barths durante el Año Nuevo, alimentando rumores sobre la naturaleza de su vínculo. El episodio ocurrió en una exclusiva fiesta privada, solo accesible por invitación, la noche del sábado previa a la definición por el título entre los New England Patriots y Seattle Seahawks, flamantes campeones.

Según reportó TMZ, Brady optó por un perfil bajo, utilizando una gorra de béisbol y gafas oscuras, mientras que Earle bailaba con una bebida en una mano y el teléfono móvil en la otra. Las cámaras captaron a ambos conversando y compartiendo la pista de baile, sin gestos que indicasen una atmósfera particularmente íntima, aunque sí resultó evidente que compartían la velada. El reconocido medio norteamericano detalló que esta salida se produjo semanas después de que ambos fueran fotografiados durante sus vacaciones en St. Barths, donde coincidieron en los mismos círculos sociales.

El video, difundido horas después del evento, muestra a Earle de 25 años y Brady de 48, intercambiando sonrisas y pasos de baile. La influencer, conocida por su participación en Dancing with the Stars y su fuerte presencia en las redes TikTok e Instagram, sostenía una bebida mientras se balanceaba junto al ex mariscal de campo de los New England Patriots.

Las imágenes de la fiesta reactivaron los comentarios en redes sociales y medios estadounidenses sobre su romance. DeuxMoi publicó el video donde ambos aparecen bailando y charlando antes del Super Bowl. El mismo medio subrayó que la interacción entre ambos ocurrió exactamente un mes después de que desataran rumores de noviazgo en Nochevieja, durante una fiesta en San Bartolomé. En esa ocasión, la influencer fue vista susurrando algo al oído de Brady al ritmo de la música.

Alix Earle y Tom Brady fueron vistos juntos nuevamente

En diálogo con la revista Star, una fuente cercana relató: “Tom y Alix estaban completamente encima el uno del otro. Ella no podía quitarle las manos de encima”. La misma persona agregó: “Él se inclinaba constantemente, susurrándole al oído. Parecía que se besaban. Ella le frotaba la espalda con mucho cariño. Las muestras de afecto eran descomunales. No les importaba quién los viera”. TMZ y Star coincidieron en la descripción de la interacción entre la estrella del fútbol americano y la influencer, aunque ninguna de las partes implicadas confirmó públicamente una relación sentimental.

En uno de sus recientes vlogs en YouTube, Alix Earle se refirió a su viaje a St. Barths: “Creo que fue el mejor viaje de mi vida. Había mucha gente nueva, pero todos estaban en la misma onda, haciendo amigos, divirtiéndose. Las chicas fueron muy amables. Fue simplemente divertido”, contó la influencer.

Las especulaciones sobre un posible romance se incrementaron en redes sociales, donde la diferencia de 23 años entre ambos protagonistas fue uno de los temas más comentados. Según TMZ, la edad de Brady (48 años), se asemeja a la del padre de Earle, lo que no pasó inadvertido entre los seguidores de ambos.

El referente de la NFL compartió una velada con la influencer

Ambos llegan a este momento tras el final de relaciones anteriores que también ocuparon espacio en la prensa. Earle se separó en diciembre pasado de Braxton Berrios, receptor abierto de los Houston Texans, tras dos años de noviazgo. Ella compartió en TikTok: “Braxton y yo ya no estamos juntos. Ha sido realmente difícil para mí”. Por su parte, Brady fue vinculado en el pasado con la modelo Irina Shayk, aunque ese vínculo no prosperó.

El ex mariscal de campo anunció su retiro de la NFL en 2022 y, desde entonces, ha diversificado su agenda personal y profesional. En agosto de 2023, se convirtió en copropietario del Birmingham City, equipo de la segunda división inglesa, y firmó un contrato como analista de fútbol americano en Fox Sports.

El divorcio de Brady y Gisele Bundchen también marcó el último año del deportista. La supermodelo brasileña se refirió a su nueva etapa personal en una entrevista con el New York Times, tras haber tenido un hijo con su actual pareja, Joaquim Valente.

Hasta el momento, ni Tom Brady ni Alix Earle han confirmado o desmentido los rumores sobre una relación sentimental. Sus recientes encuentros públicos continúan generando especulaciones y atención mediática, mientras la expectativa se mantiene sobre sus próximas apariciones en público.

Alix Earle estuvo presente en el SuperBowl