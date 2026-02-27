Ambiente laboral en Bogotá, “el más retador del país”: estos son los desafíos que enfrentan las organizaciones

El liderazgo y la confianza son ejes clave en la experiencia laboral de Bogotá, donde el índice de liderazgo alcanza la valoración de 'muy satisfactorio'. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ambiente Laboral se ha posicionado como uno de los principales factores de competitividad y sostenibilidad para las organizaciones. En este contexto, Great Place to Work® Colombia presentó “El Informe: El Ambiente Laboral en Bogotá 2026”, un estudio especializado que analiza la experiencia y percepción de los colaboradores en organizaciones que operan en la capital. El propósito es identificar tanto los aspectos mejor gestionados en la gestión de personas como las principales oportunidades de mejora que enfrentan las organizaciones con presencia en la ciudad.

Bogotá es reconocida por su dinamismo y por contar con una de las fuerzas laborales más calificadas de Colombia, con cerca del 30% de colaboradores con estudios de posgrado, según el informe de Great Place to Work®.

No obstante, la capital también se distingue por presentar uno de los ambientes laborales más complejos del país. El estudio, que evaluó la percepción de más de 290.000 trabajadores en Bogotá y más de 400.000 en otras ciudades, revela una combinación de talento y desafíos en la gestión de recursos humanos.

Jaime Urquijo, Director Ejecutivo y de Proyectos de GPTW. (GPTW)

“El Ambiente Laboral en Bogotá es el más retador del país. Obliga a una organización a ser más imaginativa, más propositiva y más analítica. Quien puede resolver hoy este fenómeno psicosocial en Bogotá, lo resuelve en cualquier ciudad de Colombia”, aseguró Jaime Urquijo, Director Ejecutivo y de Proyectos de la firma, en diálogo con Infobae.

Alta rotación y movilidad, los grandes desafíos

Uno de los principales retos identificados es la alta rotación laboral. Bogotá lidera en la proporción de colaboradores con menos de dos años de antigüedad: el 85% ha pasado por dos o más empleadores, en contraste con el 56% en otras regiones que permanece en una sola empresa. Esta dinámica evidencia un mercado laboral activo, pero también dificulta la estabilidad y la construcción de vínculos sólidos dentro de las organizaciones.

A esta situación se suma el desafío de la movilidad urbana. El 35% de los colaboradores describe su desplazamiento diario como incómodo, especialmente en zonas como La Candelaria o Santa Fe.

¿Qué factores influyen en el Ambiente Laboral?

El estudio detalla cuatro ámbitos que inciden en la percepción de los colaboradores sobre el Ambiente Laboral en Bogotá: los factores personales (formación, estudios, identidad étnica) con un 35% de influencia; los organizacionales (sector, tamaño, propiedad) con un 34%; los laborales (tipo de contrato, modalidad de trabajo) con un 26%; y los geográficos (ciudad, desplazamiento) con un 5%.

Factores personales, organizacionales, laborales y geográficos influyen en la percepción del ambiente laboral en Bogotá, según el último estudio publicado. (Infobae)

Uno de los cambios más significativos frente a mediciones anteriores es la disminución del peso del sector económico en la experiencia del colaborador. Mientras que hace seis años era un factor determinante, hoy apenas explica el 12% de la percepción del ambiente laboral. En contraste, han ganado protagonismo variables organizacionales como el tipo de contrato, el tamaño de la empresa y su estructura interna.

Liderazgo y confianza: ejes de la experiencia laboral

La influencia del liderazgo en la experiencia de los colaboradores es central. El estudio destaca que la confianza aumenta cuando existe coherencia entre lo que los líderes dicen y hacen, cuando las ideas son escuchadas y se garantiza un trato justo.

Al respecto, Urquijo afirmó: “El líder es la persona que está más cerca de ese individuo y quién puede entender mejor los mecanismos para lograr que se conecte afectivamente”.

En los últimos doce años, el índice de liderazgo en la ciudad pasó de 59 a 65 puntos, alcanzando un estadio de valoración “muy satisfactorio”. Sin embargo, persisten retos en aspectos como visión y competencia.

Bogotá destaca por contar con una de las fuerzas laborales más calificadas de Colombia, con cerca del 30% de colaboradores con estudios de posgrado. (Infobae)

Para Urquijo, el desafío actual es tanto técnico como emocional: las organizaciones han aprendido a fortalecer la confianza, pero la conexión afectiva profunda sigue siendo una tarea pendiente en un entorno donde se prioriza el cumplimiento de metas sobre el compromiso: la conexión afectiva de un colaborador tiene un impacto muy positivo en su desenvolvimiento, emocional.

Reconocimiento y salud emocional, entre las prioridades

“El Informe” identifica como prioridades la necesidad de reconocer a quienes innovan, la creación de entornos saludables en lo psicológico y emocional y el fortalecimiento del sentido de pertenencia. En contraste, la transparencia en los ascensos sobresale como una de las fortalezas de las organizaciones en la capital.

A pesar de estos desafíos, Bogotá lidera la adopción de modalidades de trabajo híbrido, mostrando una apuesta clara por la innovación y la adaptación a nuevas formas de gestión.

Para David Colmenares Spence, presidente y CEO de Allianz Colombia, la confianza se construye en una doble vía: “Si nuestros empleados nos cuidan y nosotros los cuidamos a ellos, se construye esa confianza”. Este enfoque, señala, fortalece la marca empleadora y atrae a talento dispuesto a priorizar entornos donde el individuo esté en el centro de la organización.

David Colmenares Spence, presidente y CEO de Allianz Colombia (Infobae)

Al cierre de la presentación Great Place to Work® mencionó a los empleadores destacados en diversas categorías. El detalle completo de las organizaciones reconocidas puede consultarse en “El Informe”:

A continuación, mencionamos algunos de los nombres que integran este listado.

Hasta 100 colaboradores

ANDINO

Boston Scientific

CI&T

Entre 101 y 400 colaboradores

abbvie

BMC

CISCO

Entre 401 y 1.000 colaboradores

Allianz

Aseguradora Solidaria de Colombia

cenit GRUPO ECOPETROL

Más de 1.000 colaboradores

Banco de Bogotá

Banco de Occidente

Lili Pink & Yoi