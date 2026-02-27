Camionero rompe el molde del rock argentino: autogestión, under y un fenómeno de fans que manejan el merchandising

En una entrevista para Infobae en vivo, Joan Manuel Pardo y Santiago Luis, integrantes de Camionero, pusieron en primer plano la singularidad de su proyecto: “No existe el merchandising oficial, eso te lo quiero aclarar. Existe un colectivo que se llama Acoplado, que son muchos artistas que hacen cosas de Camionero, pero no existe el merchandising oficial”.

Durante la charla con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado ese viernes por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Tomás Trapé, los músicos repasaron su recorrido, el vínculo con el público y el desafío de sostener la autenticidad en tiempos de máxima exposición. Santiago Luis explicó: “Super felices, sobre todo felices porque es un momento que por ahí uno no lo esperaba, luchando tantos años y que ahora empiezan a aparecer ahí un poco las plantitas de todas esas semillas”. Aseguró que el crecimiento de la banda no alteró su forma de encarar la música ni su relación con el entorno: “No es un medio para un fin político. Somos personas que tenemos un contexto, una manera de entender la vida, de sentirnos parte de una sociedad, no nos sentimos una isla y tenemos empatía con un montón de cosas”.

El fenómeno Acoplado y el rol de la comunidad

El concepto de comunidad, tan presente en la narrativa de la banda, atraviesa cada decisión de Camionero. Santiago Luis relató: “Eso empezó a surgir en base, bueno, primero en la gente que nos empezó a seguir, pero en base a Camione-- a, al Acoplado, digamos, toda esa feria que se armó previa en el ciclo este Tracción a sangre, durante dos años fuimos alimentando eso y la gente cada vez que llegaba al show eran como dos shows. Primero vivir esa experiencia con toda esa gente, con toda esa comunidad y después venía el show de la música. Eran como dos espectáculos distintos”.

Consultados sobre la ausencia de una estrategia comercial, el guitarrista fue tajante: “Fue algo que se dio espontáneamente, pero que empezó a surgir con amigos y con artistas amigos que nos parecía que era más productivo dejarle las ganancias al 100% para ellos y que puedan seguir desarrollando su arte, y a nosotros que nos ayudaba de promoción”. La rueda, según su relato, se hizo “imparable” y hoy “nos da más beneficios que perjuicios económicos”.

La conexión con el público se extiende más allá de la música y tiene una raíz generacional ligada a la autogestión. “Si yo tuviera que poner plata para hacer una campaña de publicidad o de productos de Camionero, de todo lo que tengo hoy así a disposición, no me daría el bolsillo”, resumió Luis. El sistema, lejos de ser un negocio, se transformó en un motor de creatividad colectiva.

Joan Manuel Pardo y Santiago Luis defendieron en Infobae la importancia de la empatía y el compromiso social dentro de su propuesta musical y su vínculo con el público

Política, under y autenticidad en el nuevo rock argentino

Sobre el lugar de la política en la música, Pardo y Luis coincidieron en que la banda nunca buscó “bajadas de línea”. “Nuestra manera de relacionarnos con el mundo se termina reflejando en lo que hacemos arriba del escenario o abajo del escenario también, porque no es solamente poner imágenes de represión, en este caso a las personas que fueron a manifestar o trabajadores del FATE, sino también abajo del escenario”, planteó Luis.

El debate sobre la exposición y el costo de opinar en el escenario público también estuvo presente: “Lo pensás, es inevitable pensarlo, pero también te pasa en tu familia. Vos sabés que si a un familiar le decís una cosa que no le va a gustar, te va a pasar lo mismo. Nosotros tratamos de ser auténticos. El que no le gusta lo que estamos diciendo, no lo hacemos con ánimos de ofender ni de señalar, solamente señalamos situaciones. El que no le gusta es porque no nos conoce y podemos charlar con cualquier persona”.

En diálogo con Tomás Trapé, surgió el contraste entre lo que se vive en el under y la lógica de la industria mainstream: “La contracultura está fuera del Super Bowl. Perdón, pero está fuera del Super Bowl. El Super Bowl, ¿cómo va a ser la contracultura?”. La discusión sobre el virtue signaling y la autenticidad artística atravesó buena parte del intercambio, con Luis diferenciando el camino propio del fenómeno de las causas sociales como estrategia de marketing.

La banda, que se identifica con la escena independiente, defendió la vigencia del under: “El rock nunca se fue. El under tampoco está creciendo ni decreciendo. El under siempre estuvo y siempre va a estar. Es como lo decíamos la otra vez en una nota, es como una olla hirviendo constantemente. Mañana vas a ver cien bandas nuevas que nacieron, que las vas a conocer o no las vas a conocer nunca”.

La banda Camionero se destaca en la escena del under por rechazar la estrategia comercial y priorizar el desarrollo artístico colectivo y la autenticidad (Infobae en Vivo)

El futuro de Camionero y el cruce generacional

Mientras preparan su tercer álbum de estudio y afinan los detalles para el festival Tracción a Sangre el 23 de marzo en el Complejo Art, Pardo y Luis celebran la circulación de su música y la apertura a colaboraciones. La experiencia de grabar con Juanse fue, según Luis, “sublime”: “Siempre fui muy fanático de Los Ratones de Juanse y era como un sueño para mí hacer algo con él. Había un tema que era muy así en la línea de Los Ratones y bueno, le propuse a Joni para que hagamos algo y tuvimos un contacto justo que se dio y nada, vino ahí sobre la hora y fue algo muy, muy lindo”.

El debate sobre la fama y la exposición mediática no parece inquietar al dúo. “La exposición es el concepto de fama que tiene la gente, que no tenemos nosotros. Yo odio ese concepto de la fama. Entiendo que si el día de mañana tengo que luchar contra eso, bueno, veré cómo lo haré. Ojalá que no, nunca, pero...”, aseguró Luis. Rechazaron cualquier fórmula de éxito ajena a su propio recorrido y pusieron en valor el trabajo colectivo: “Lo que importa es que vos entiendas dónde estás parado y qué es lo que te gusta hacer y cómo te gusta hacerlo. Si vos te creés que porque ahora se habla más de Camionero, porque tocás menos y te creés más que alguien, cagaste”.

La identidad de Camionero se forja en la autogestión, la horizontalidad y la decisión de no resignar autenticidad a cambio de exposición. A diferencia de otros proyectos, la banda sostiene que “no hay ninguna estrategia atrás de eso. Hay una verdad. Más un sentimiento que una estrategia”.

