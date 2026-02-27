Ciencia

Tras décadas oculto en el Museo de Historia Natural de Chile, identifican una nueva especie de pulpo

Un hallazgo basado en el análisis de ejemplares históricos y la revisión de archivos biológicos permitió descubrir secretos en los ecosistemas de las aguas profundas del Pacífico suroriental

Un ejemplar de Pulpo Graneledone
Un ejemplar de Pulpo Graneledone sellanesi, de tonalidad rojiza y piel granulada, se observa en el lecho marino arenoso con puntos láser para medición. (Foto: cortesía Javier Sellanes)

Un equipo de científicos chilenos identificó una nueva especie de pulpo de aguas profundas en el Pacífico suroriental. El anuncio, realizado en Santiago de Chile, involucra a académicos del Departamento de Ecología y Biodiversidad de la Universidad Andrés Bello. El hallazgo responde a la pregunta sobre qué nuevas formas de vida habitan las profundidades del océano en esa región.

La investigación, publicada en la Revista de Ciencias Marinas e Ingeniería, señala que los ejemplares fueron encontrados entre los años 1980 y 2007 y permanecieron sin identificar en colecciones biológicas internacionales y chilenas. La nueva especie pertenece al género Graneledone y recibió el nombre de Graneledone Sellanesi.

Especialistas valoran la riqueza oculta de la fauna marina

El descubrimiento destaca la riqueza oculta de la fauna marina y sugiere la existencia de especies aún no documentadas en la zona.

Los investigadores María Cecilia Pardo y Christian Ibáñez lideraron el trabajo y eligieron el nombre en homenaje a Javier Sellanes, académico de la Universidad Católica del Norte de Chile y referente en la investigación oceánica nacional. Según los investigadores, este hallazgo representa la primera identificación de una nueva especie de Graneledone en 25 años. El género ahora suma once especies reconocidas a nivel mundial, lo que reafirma la importancia del Pacífico suroriental como un reservorio clave de biodiversidad marina.

Equipo de investigación chileno responsable
Equipo de investigación chileno responsable del descubrimiento, junto a colecciones biológicas históricas. (Foto: cortesía Javier Sellanes)

El avance científico fue posible gracias al análisis de ejemplares conservados en museos de Alemania, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Chile. Siete de estos ejemplares, recolectados por el Museo Nacional de Historia Natural de Santiago, permanecieron décadas sin identificar. Un ejemplar adicional apareció en 2007 durante una captura de bacalao y nunca se clasificó oficialmente. El estudio sistemático de estos especímenes permitió confirmar la existencia de una especie única. El equipo analizó rasgos fenotípicos, como las verrugas que cubren la piel, cuyo número y disposición resultaron determinantes para distinguir al nuevo pulpo de otras especies del género descubierto.

El proceso de identificación y el valor de las colecciones biológicas

El hallazgo pone en valor el trabajo de los museos y la importancia de revisar ejemplares históricos.

Las colecciones biológicas internacionales y chilenas guardaban ejemplares desde hace décadas. Muchos de estos pulpos permanecieron sin clasificar, esperando una revisión exhaustiva. Los registros más antiguos corresponden a capturas realizadas entre 1980 y 1997 en el sur de Chile. El análisis de los ejemplares observaciones morfológicas detalladas, que permitieron identificar características únicas de la nueva especie.

Además, la colaboración internacional resultó clave para reunir información suficiente y confirmar la singularidad del Graneledone Sellanesi. Según los investigadores, la revisión de especímenes conservados contribuye a esclarecer la diversidad marina del Pacífico suroriental y puede inspirar nuevas investigaciones en la región.

El ejemplar fue hallado en
El ejemplar fue hallado en el océano pacífico. (Unsplash)

El hallazgo de ejemplares en capturas accidentales, como el caso de 2007 durante una pesca de bacalao, demuestra que la biodiversidad marina aún oculta sorpresas. El trabajo meticuloso de los científicos permitió rescatar información valiosa de especímenes que, de otro modo, habrían permanecido en el anonimato.

Características distintivas y futuras investigacionespulpo

La especie presenta rasgos morfológicos únicos, especialmente en la disposición de las verrugas de su piel.

Los investigadores destacan la importancia de los rasgos fenotípicos en la identificación del nuevo pulpo. Las verrugas que cubren la piel varían en número y disposición respecto a otras especies del género. Esta característica se suma a diferencias genéticas que confirman su condición de especie única. Las observaciones morfológicas resultaron determinantes para comprender el valor del hallazgo.

De acuerdo con el estudio de las verrugas y otros rasgos visibles, se pudo concluir que era un ser único en el ecosistema marino. La aparición de una nueva especie de pulpo en el oceáno confirma el potencial inexplorado de la región. El estudio de la especie sienta bases para investigar la evolución y adaptación en ambientes extremos.

La comunidad científica valora el aporte de este descubrimiento para la conservación y el manejo sustentable de los ecosistemas marinos. Los investigadores instan a fortalecer la exploración de aguas profundas y la protección de la biodiversidad en el Pacífico suroriental, una de las regiones más ricas y menos exploradas del planeta.

