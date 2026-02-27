Preocupación en Francia por el estado físico de Mbappé a meses del Mundial: del juega “en una pierna” al dolor que nunca experimentó

Mbappé tiene problemas físicos y en Francia se encendieron las alarmas de cara al Mundial (REUTERS/Pedro Nunes)

La Copa del Mundo 2026 está cada vez más cerca. Al mismo tiempo que la cita mundialista se aproxima, las ligas europeas entran en una etapa de definición en la que los entrenadores pretenden contar con todas sus armas. Sin embargo, la preocupación por las lesiones de las grandes figuras es uno de los grandes dolores de cabeza para las selecciones. En este contexto, Kylian Mbappé está en el centro de la escena. El delantero francés arrastra una molestia física hace varias semanas y en Francia se encendieron las alarmas por su estado físico.

Su ausencia en el cierre de la eliminatoria contra el Benfica por los playoffs de la UEFA Champions League marcó un quiebre en el atacante. El medio L’Equipe lanzó un contundente informe en el que remarcó que Mbappé se presenta en los terrenos de juego con molestias hace seis semanas. “Ha estado jugando con una sola pierna, con dificultades para acelerar y experimentando un dolor considerable al cambiar de dirección, algo que nunca antes había experimentado en su carrera”, resaltó el portal francés.

La gravedad de la situación se confirmó el martes, cuando Mbappé interrumpió el entrenamiento matutino a causa de un dolor incapacitante en la rodilla izquierda. Tras someterse a pruebas médicas durante la tarde, la perspectiva médica determinó que la articulación “estaba lejos de recuperarse”, según fuentes del Real Madrid consultadas por L’Équipe. La institución considera imprescindible la implementación de un protocolo de tratamiento, aunque la duración exacta de la ausencia del delantero se mantiene indeterminada.

Kylian Mbappé arrastra molestias en su rodilla izquierda hace varias semanas (REUTERS/Pablo Morano)

“Lo hemos hablado con él y los médicos, y creemos que lo mejor para él es parar, recuperarse y volver al 100%”, declaró Álvaro Arbeloa con Movistar+ luego de la victoria contra el Benfica en los playoffs. La intriga sobre el estado físico de Kiki aumentó cuando el entrenador afirmó que “No sé cuánto tiempo necesitará, pero creo que no será cuestión de días. Será un poco más, ojalá el menor tiempo posible”.

El portal francés mencionado remarcó que “Mbappé no quiere correr riesgos antes del Mundial”. No obstante, señalaron que el Real Madrid apuró los procesos de recuperación de sus lesiones, en medio de un contexto complejo.

L’Equipe aseguró que Mbappé “se sometió a una resonancia magnética que reveló una rotura del ligamento colateral lateral”, un problema que se generó en el partido contra el Celta de Vigo del 7 de diciembre y requería tres semanas fuera de las canchas. Sin embargo, el delantero de 27 años sumó minutos después de 11 días “bajo presión amistosa de Xabi Alonso”, quien estaba en el centro de las críticas antes de la final de la Supercopa de España contra el Barcelona.

En la presente temporada, Kylian Mbappé convirtió 38 goles y brindó seis asistencias en 33 partidos oficiales (AP Foto/Alberto Saiz)

Medios locales hicieron hincapié en que Mbappé permanecerá fuera de las canchas al menos diez días, lo que excluye su participación tanto en el enfrentamiento ante el Getafe, programado para el 2 de marzo, como contra el Celta de Vigo, fijado para el 7 de marzo, ambos compromisos de La Liga. Vale destacar que, luego de la derrota por 2-1 contra el Osasuna, Barcelona superó al cuadro Merengue en la tabla de posiciones y le saca un punto de diferencia en la cima.

El calendario del Real Madrid mantiene la incertidumbre sobre si podrá contar con su máximo referente ofensivo en la ida de los octavos de final de la Champions League, prevista para el miércoles 11 de marzo contra el Manchester City en el Santiago Bernabéu.

Ante la magnitud del evento contra el equipo de Pep Guardiola, los flashes se centran en la recuperación del delantero. Pese a esto, desde Francia son contundentes con el estado físico de Kiki, afirmando que “la situación corre el riesgo de estallar” en caso de que el Madrid “lleve las cosas demasiado lejos” con el futbolista. Todo esto se relaciona con que la “máxima prioridad” de Mbappé es el Mundial 2026.