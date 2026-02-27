Deportes

Francisco Cerúndolo arrasó en Chile y buscará una nueva final en el cierre de la gira sudamericana: la impactante marca que logró

El mejor tenista argentino de la actualidad venció con autoridad al estadounidense Emilio Nava por 6-1 y 6-1. En semis, su rival será el alemán Yannick Hanfmann

Francisco Cerúndolo prolonga con autoridad su participación en el Chile Open, certamen de categoría ATP 250 y última estación de la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo. El actual número 19° del ranking mundial superó al estadounidense Emilio Nava (79°) por un contundente 6-1 y 6-1 y se instaló en su segunda semifinal de la temporada.

El porteño, de 27 años, celebró además un hito significativo: alcanzó las 150 victorias en el circuito mayor y estableció una marca inédita entre los tenistas argentinos que hoy compiten en la élite. En un contexto de recambio generacional, el reciente campeón del Argentina Open reafirma su condición de referente y consolida números que lo ubican como el argentino más regular de los últimos tiempos en el Tour.

Desde el inicio, Cerúndolo impuso su jerarquía. En el juego inaugural salió decidido, con una propuesta agresiva que dio frutos inmediatos: quebró de entrada y confirmó con su servicio para adelantarse 2-0 en apenas unos minutos. Volvió luego a presionar sobre el saque de Nava y, aunque generó nuevas oportunidades de ruptura, el estadounidense resistió y consiguió estrenar su casillero.

A partir de entonces, el 19° del escalafón mundial asumió el control absoluto del desarrollo. Dominó con su derecha -un impacto profundo y pesado que su rival jamás logró descifrar- y edificó diferencias claras. Un nuevo quiebre lo dejó 4-1 arriba. Nava mostró atisbos de una reacción y dispuso de oportunidades para descontar, pero volvió a encontrarse con la solidez del argentino. Tras neutralizar esos break points y concretar otra ruptura, Fran clausuró el parcial por 6-1 en apenas 40 minutos.

El libreto del segundo set fue parecido. Luego de sostener su saque con solvencia, Cerúndolo concretó el cuarto quiebre de la tarde para adelantarse 2-0 y reforzar la sensación de dominio total. Su servicio, preciso y confiable, lo respaldó para ampliar la brecha hasta el 3-0, mientras el encuentro se inclinaba definitivamente de su lado.

Nava logró finalmente romper el cero, pero fue apenas un destello aislado. El porteño mantuvo la intensidad, continuó dictando los puntos con autoridad y volvió a castigar sobre el turno del estadounidense -cuya principal fortaleza es, paradójicamente, el saque- para despejar cualquier señal de recuperación. Enseguida, Cerúndolo selló la victoria con su servicio y rubricó el triunfo con otro 6-1 categórico, en una actuación sólida de principio a fin que se extendió durante una hora y cinco minutos.

Con este éxito -sumado al conseguido en la ronda inicial frente al danés Elmer Moller- Cerúndolo dejó atrás el traspié sufrido en el Río Open, donde debió retirarse en la segunda vuelta a raíz de molestias físicas, y disputará la semifinal número 18 de su trayectoria en el circuito ATP.

Francisco Cerúndolo suma 150 victorias en el circuito ATP y es el más ganador sobre polvo de ladrillo

El avance no sólo robustece su presente inmediato: también consolida un registro destacado entre los argentinos en actividad. Con 150 triunfos en el circuito mayor, se transformó en el primer representante nacional vigente en arribar a esa cifra. Además, amplió su liderazgo en la clasificación de jugadores con más victorias (49) sobre polvo de ladrillo desde comienzos de 2024, según datos de la ATP. Lo escoltan Luciano Darderi (45), Sebastián Báez (43), Alexander Zverev (41) y Carlos Alcaraz (39), quienes completan el Top 5.

Cerúndolo volverá a presentarse este sábado en el Court Jaime Fillol, dentro del club Universidad Católica, en San Carlos de Apoquindo, con horario aún por confirmarse. Del otro lado de la red lo aguardará el alemán Yannick Hanfmann, a quien domina 5-1 en el historial. Un dato singular: todos esos enfrentamientos se disputaron sobre arcilla, la superficie en la que el argentino exhibe su mejor versión.

