San Lorenzo designó a un ex campeón de Libertadores como presidente del fútbol profesional: trabajará ad honorem

El Pitu Barrientos fue presentado ante el plantel y actuará como nexo con la dirigencia

El Pitu Barrientos ya fue
El Pitu Barrientos ya fue presentado ante el plantel de San Lorenzo

Pablo Pitu Barrientos regresó a San Lorenzo para asumir como presidente de fútbol profesional ad honorem, según anunció el club. Su principal tarea será coordinar la logística deportiva y actuar como nexo entre la Comisión Directiva y el plantel.

El nuevo rol de Barrientos busca fortalecer la estructura interna tras la salida de Carlos Roca Sánchez, quien dejará el puesto de mánager cuando finalice su contrato a fines de febrero. La designación será presentada en la próxima reunión de la Comisión Directiva, como parte de un plan orientado a consolidar un proyecto sostenido en la institución.

Durante el primer encuentro con el plantel, Barrientos estuvo acompañado por Damián Ayude, el presidente Sergio Costantino y el secretario Martín Saiz. Desde el club remarcaron la “convicción de que Pablo, profundamente identificado con nuestros colores y con una extensa trayectoria en el fútbol argentino e internacional, puede aportar su experiencia y su conocimiento del vestuario para fortalecer el proyecto deportivo”.

Puntapié inicial: el ex futbolista
Puntapié inicial: el ex futbolista de San Lorenzo será nexo entre el plantel y la dirigencia

El ex mediocampista, de 41 años, transitará su cuarta etapa en Boedo después de haber debutado en 2003 y ser parte del plantel campeón en la Libertadores 2014 y la Supercopa Argentina 2015. Quedará encargado de acompañar al equipo y de asegurar que los jugadores cuenten con todas las condiciones para trabajar de la mejor manera.

En lo que respecta a lo deportivo, San Lorenzo visitará mañana a Talleres en Córdoba por la octava jornada del Torneo Apertura 2026. La cita comenzará a las 22:15 en el estadio Mario Alberto Kempes, donde el Ciclón afrontará su tercer compromiso consecutivo contra rivales cordobeses luego de ganarle a Estudiantes de Río Cuarto y empatar con Instituto (ambos en condición de local).

EL COMUNICADO COMPLETO DE SAN LORENZO

San Lorenzo informa a sus socios, socias e hinchas que la Comisión Directiva ha decidido designar a Pablo Barrientos como Presidente del Fútbol Profesional Ad Honorem de la institución.

Esta decisión se basa en la convicción de que Pablo, profundamente identificado con nuestros colores y con una extensa trayectoria en el fútbol argentino e internacional, puede aportar su experiencia y su conocimiento del vestuario para fortalecer el proyecto deportivo del Club.

Hoy por la tarde, en la práctica, el presidente Sergio Costantino y el secretario Martín Saiz presentaron a Barrientos tanto al plantel profesional como al cuerpo técnico.

En su rol, Barrientos tendrá como objetivo acompañar al plantel profesional y al cuerpo técnico, aportando su experiencia y colaborando para que el equipo cuente con las condiciones necesarias para trabajar de la mejor manera. Asimismo, asumirá la función de coordinar la logística deportiva y actuar como nexo directo entre la Comisión Directiva y el equipo profesional, contribuyendo a ordenar y mejorar la estructura del fútbol profesional.

La designación es una determinación institucional que va a ser presentada en la próxima reunión de Comisión Directiva en el marco de un plan de trabajo orientado a consolidar un proyecto serio, responsable y sostenible, priorizando siempre los intereses de San Lorenzo y de sus socios.

