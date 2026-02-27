Las fotos de la exposición de arte que inauguró Delfina Pignatiello tras su alejamiento de la natación

Delfina Pignatiello transforma la natación en arte con “Ninfas”

Delfina Pignatiello inauguró su primera exposición individual de arte bautizada como Ninfas, una serie de fotografías subacuáticas que aumentan su consolidación como artista visual tras dejar la natación profesional. En la Galería PHUYU de Buenos Aires, la ex nadadora olímpica presentó imágenes que exploran la feminidad y el movimiento bajo el agua, logrando transformar su vínculo con el deporte en una propuesta artística de alto impacto creativo y emocional.

En la sala de arte, las fotografías presentan a nadadoras artísticas sumergidas, suspendidas en apnea, mientras la luz refractada construye un universo onírico de cuerpos que parecen flotar fuera del tiempo. Para la artista, “fueron muchos meses de trabajo y capas de un proceso para llegar a esta serie celestial que me llevo en el corazón tatuado”, según compartió en sus redes sociales. El agua, antes escenario de competencia, ahora es un territorio de exploración visual y emocional.

La galería PHUYU exhibe la exposición “Ninfas”

La propuesta de Ninfas nace de la experiencia directa de Pignatiello en la natación, pero trasciende lo deportivo: utiliza el agua como medio para romper narrativas de rivalidad y competencia que históricamente han atravesado a las mujeres. La fotógrafa, acompañada por un equipo técnico compuesto íntegramente por mujeres, buscó desde la producción desafiar esa mirada.

“Desde la infancia se nos enseña a las mujeres a competir por la validación externa, especialmente la masculina, y a ver a otras como amenazas en lugar de aliadas. Estos patrones fracturan la solidaridad femenina. Al crecer en el deporte de alto rendimiento como nadadora olímpica, viví esto en primera persona y construí una personalidad que en un momento dejé de sentir auténtica. Con el tiempo, y al relacionarme con el arte, entendí que los vínculos más fuertes nacen de la empatía, la honestidad y la escucha. Descubrí que cuando el velo de la rivalidad se cae, del otro lado hay una hermana”, reflexionó Delfina Pignatiello.

La serie fotográfica, que resultó galardonada con el Segundo Premio del Latin America Youth Award en el concurso internacional Walk of Water 2025 de One Water, fue seleccionada entre casi mil postulaciones. Detrás de cada imagen, la artista explora la feminidad desde un nuevo lugar: cuerpos entrelazados que evocan la hermandad y la fuerza colectiva, deshaciendo siglos de competencia impuesta. Las protagonistas parecen danzar bajo el agua, en composiciones que desafían la gravedad y exorcizan antiguas creencias.

Ninfas es una serie galardonada que refleja la reinvención de la medallista olímpica

La producción de Ninfas implicó una logística compleja: las tomas se realizaron en inmersiones a pulmón, sin tanque de oxígeno, con intervalos breves y una coordinación precisa entre fotógrafa y modelos para lograr la claridad y profundidad requeridas. El resultado es una serie en la que el movimiento y la densidad del agua resignifican las nociones de cuerpo, identidad y pertenencia.

El recorrido de Pignatiello desde el deporte hasta el arte no es ajeno a los vaivenes emocionales de su generación. Con apenas 25 años, la ex integrante de la selección argentina de natación y atleta olímpica en Tokio 2020, suma a su currículum el libro “Diarios de Delfín”, publicado en 2024 y declarado de Interés para la Comunicación Social por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. En esa obra, mezcla fotografías, relatos y poemas que relatan el costo invisible del alto rendimiento y el proceso interior que la llevó a reinventarse. En el ejemplar narra cómo la pandemia y la presión de los Juegos Olímpicos la empujaron a reconsiderar la relación con la natación y a buscar otras formas de expresión.

Formada junto a fotógrafos como Iara Kremer y William Kano, y con un reciente paso por los talleres de escritura de Samanta Schweblin, Pignatiello construyó un lenguaje visual propio que la posiciona como una voz emergente en la escena artística de Buenos Aires. Su trabajo invita a repensar los mandatos de género y a valorar la potencia de la creatividad colectiva.

Las fotografías de Ninfas pueden visitarse en la Galería PHUYU, ubicada en Esmeralda 988, Ciudad de Buenos Aires, hasta el 30 de abril. La muestra representa una oportunidad para descubrir cómo una joven artista transforma su historia personal, antes ligada a la exigencia y el podio, en un manifiesto visual sobre la libertad y la sororidad.

Delfina Pignatiello junto al director Juan Manuel Pinzón

El proceso previo a la exhibición

La artista agradeció a quienes la acompañaron y describió el momento como un sueño