Martín Demichelis partió rumbo a España: ¿su hija Lola lo acompañará en su nueva etapa? (Instagram)

Martín Demichelis fue confirmado como el nuevo director técnico de RCD Mallorca, dando inicio a un nuevo capítulo en su carrera y su vida en Europa. El anuncio llega en medio de un momento personal especial, ya que el exfutbolista se encuentra separado de Evangelina Anderson, su pareja durante casi dos décadas y madre de sus tres hijos: Bastian, Lola y Emma.

El viernes al mediodía, Demichelis fue visto en el aeropuerto de Ezeiza junto a su hija mayor, Lola, antes de partir rumbo a España para debutar el fin de semana como entrenador del club balear. En sus redes sociales, compartió una imagen en la que ambos posan sonrientes en el área VIP, con valijas listas para el viaje y un agradecimiento a los responsables del aeropuerto por la atención recibida: “Gracias por la atención brindada, un lujo”, escribió el DT, junto a las banderas de Argentina y España.

La foto despertó una pregunta entre sus seguidores: ¿Lola viajó junto a su papá para instalarse en su nuevo hogar en Mallorca o simplemente fue a acompañarlo hasta el aeropuerto? Dado que ambos aparecen en el sector VIP y listos para abordar, no sería extraño pensar que la adolescente acompañará a Demichelis en esta nueva etapa, mientras la familia reorganiza su vida entre dos continentes.

La mudanza de Demichelis a España marca un cambio significativo no solo en su carrera profesional, sino también en la dinámica familiar, que ahora deberá adaptarse a la distancia y a los desafíos de la vida en diferentes países. El gesto de viajar acompañado por su hija mayor refleja el lazo cercano que mantiene con sus hijos y la importancia de la contención familiar, aun en medio de los cambios y las transiciones. Mientras tanto, los fanáticos del fútbol y sus seguidores en redes esperan ansiosos su debut en el banco del Mallorca y siguen de cerca cómo se reacomoda su vida personal en esta nueva etapa europea.

Martín junto a Lola en el aeropuerto rumbo a España (Instagram)

En el anuncio oficial de su desembarco en el fútbol español, Martín Demichelis manifestó su entusiasmo por el nuevo desafío: “Un orgullo volver al fútbol español. Gracias RCD Mallorca por confiar y permitirme seguir creciendo junto a ustedes. Saludos a todos los mallorquinistas”. La confirmación de su puesto como director técnico en el club balear representó para el exfutbolista el inicio de una etapa renovada en su carrera, y también un regreso al ámbito europeo que lo distanció, al menos geográficamente, de sus afectos en la Argentina.

La mudanza a Mallorca implicó un cambio logístico importante, ya que Demichelis se separó físicamente de sus tres hijos, quienes por ahora permanecieron en la Argentina junto a su madre, Evangelina Anderson. Aunque el exjugador ya había tenido experiencias de relocalización internacional por motivos laborales, esta vez la situación fue diferente por el contexto familiar: la reciente separación y la necesidad de reorganizar la vida de sus hijos entre dos países.

Consultada por el ciclo LAM sobre el impacto de este nuevo destino en la rutina familiar, Evangelina Anderson se mostró prudente y priorizó el resguardo de la intimidad. Cuando Pilar Smith le preguntó si estaba al tanto de la noticia y cómo afectaría a sus hijos, Anderson respondió con cautela: “Sí, estoy al tanto, pero no sé si se puede decir o no, si está confirmado”. Tras un gesto afirmativo y ante la insistencia de las panelistas, Evangelina aclaró: “Si llegara a pasar, ellos van a ir y venir”.

El posteo de Martín Demichelis anunciando su llegada a Mallorca

La postura de Anderson dejó en claro la modalidad familiar elegida: priorizar el bienestar de los chicos y mantener la flexibilidad para que viajen y visiten a su papá en España cuando lo deseen, sin perder el foco en la vida y la estabilidad cotidiana que conservaron en la Argentina. Con una actitud discreta y firme, Evangelina evitó dar detalles sobre la logística, pero anticipó que la familia se adaptaría a la distancia y a los cambios, apostando a la cercanía emocional por encima de las fronteras.