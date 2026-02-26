Hazaña del Galatasaray de Icardi: remontó la serie contra la Juventus en Turín y se clasificó a los octavos de la Champions

El Galatasaray eliminó a la Juventus y se clasificó a los octavos de final de la Champions League. El equipo turco, donde juega el argentino Mauro Icardi, perdió 3-0 en los 90 minutos en Turín, pero en el tiempo suplementario marcó dos tantos y, gracias al 5-2 obtenido en la ida, logró un global de 7-4 y consiguió su pasaje para la próxima instancia.

El equipo italiano necesitaba revertir el resultado sufrido en Estambul. Durante los 90 minutos, Juventus alcanzó la gesta necesaria al igualar la serie.

Durante el tiempo reglamentario, los goles de Manuel Locatelli de penal, Federico Gatti y Weston McKennie permitieron que la Juventus soñara con una remontada épica. El tanto de Locatelli abrió la cuenta en la primera mitad, mientras que Gatti aprovechó un descuido de Dávinson Sánchez en la marca para aumentar las cifras y McKennie igualó la serie al minuto 82.

Sin embargo, la expulsión de Lloyd Kelly antes del minuto 50 condicionó a la Juventus en el desarrollo y terminó siendo decisiva en el desenlace. Con la ventaja numérica tras la tarjeta roja, Galatasaray supo resistir, y recurrió al temple y la efectividad en el alargue para revertir el trámite y clasificar.

Icardi ingresó en el minuto 87 en lugar del mediocampista Mario Lemina. La experiencia del delantero rosarino ayudó en en el tiempo adicional para poder plasmar el objetivo que era avanzar de fase.

Mauro Icardi celebra con Victor Osimhen uno de los tantos claves en la clasificación del Galatasaray (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Ya en ese segmento extra, el plantel turco exhibió superioridad física y táctica. Victor Osimhen marcó el primer tanto visitante en el cierre de la primera parte del alargue, devolviendo la ventaja global a su equipo.

El encuentro tuvo en ese momento una definición dramática ya que la Vecchia Signora buscaba un gol más para seguir con vida y su rival el propio para liquidar la serie. Con el apoyo de su público, los italianos arremetieron en un trámite dinámico y los turcos esperaron su momento para dar la estocada final.

La Juve, lejos de resignarse, generó dos ocasiones consecutivas apenas iniciado el segundo tiempo extra, pero la falta de puntería le impidió concretar sus oportunidades. Finalmente, una jugada de contraataque culminó con la definición de Baris Yilmaz, quien sentenció el 3-2 parcial y aseguró el pase de Galatasaray a la próxima ronda. Este resultado consolidó un 7-5 en el resultado acumulado, cifra que selló el destino de la eliminatoria y clasificó al equipo dirigido por Okan Buruk.

La eliminación en Champions League, pese al triunfo en Turín, agudiza el cuestionamiento sobre la evolución del plantel que conduce Massimiliano Allegri y refleja las consecuencias del partido de ida en Turquía.

Ahora, Galatasaray se prepara para enfrentar en la instancia de octavos a uno de los dos equipos ingleses, el Liverpool o el Tottenham, equipos con historia en la competencia europea.

Mientras que esta eliminación es un golpe para la Juventus, que marcha sexto en la Serie A de Italia con 46 puntos, contra 64 del Inter de Milán. Por la fecha 27 del Calcio, el elenco de Turín visitará el domingo a la Roma desde las 16.45 de Argentina.