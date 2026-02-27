El contraataque de las abogadas de Mauro Icardi: el escrito que responde a la decisión judicial a favor de Wanda Nara

La empresaria Wanda Nara y el futbolista Mauro Icardi aparecen en una imagen dividida, avivando rumores y conversaciones sobre su relación.

El conflicto judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi por la manutención de sus hijas sumó un nuevo capítulo tras la resolución emitida por el Juzgado Civil 106, que estableció con claridad la obligación del futbolista de abonar una deuda alimentaria acumulada. El monto dispuesto asciende a USD 147.582, fue informado por Juan Etchegoyen en Infobae a las Nueve y la respuesta por parte de las abogadas del delantero del Galatasaray no tardó en llegar y Teleshow logró acceder al documento que presentaron ante el Juez Hagopián, a cargo de la causa.

La situación dio un giro en las últimas horas cuando la defensa del delantero, encabezada por Elba Marcovecchio y Lara Piro, presentó un escrito solicitando que “se tengan por decaídos los alimentos provisorios fijados” y, subsidiariamente, que se reduzcan los mismos. En el documento, las letradas argumentaron que “la excesiva paciencia que S.S. le ha tenido a la Sra. Nara no haya correlato con el mínimo cumplimiento de su carga procesal o cuidado de los intereses que debe proteger”. Detallaron además que “la actora incumplió la carga procesal de incoar la acción de fondo en ninguna jurisdicción” y que “no hay justificativo alguno para avalar ese incumplimiento”.

En el texto, la defensa de Icardi fue más allá y cuestionó el accionar de Wanda Nara: “S.S. estamos en presencia de la máxima inacción procesal de quien elige no iniciar la acción de fondo, su lucha por los alimentos es bandera de sus historias de IG y mantra de su ejercicio de haters y repetición de frases de grandes slogans”, señalaron, asegurando que la parte actora “mantiene un total desinterés por la acción judicial, un desprecio total a la justicia, lugar donde debe ventilar la cuestión de alimentos”.

Un documento legal muestra la solicitud de la defensa de Mauro Icardi para que los alimentos provisorios fijados sean declarados caducados, marcando un giro en el proceso judicial

La defensa de Mauro Icardi presenta argumentos contra la demanda de alimentos, señalando la "inacción procesal" y omisiones de la parte de Wanda Nara

El escrito también recordó que la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) “no denunció sus ingresos laborales, sin descripción de sus trabajos; no denunció sus ingresos por rentas de propiedades; no denunció cuentas bancarias y/o intereses que le pudieran generar; no denunció otro tipo de ingreso, v.gr. prestaciones por contratos que tuviera, entidades”, y que “mantuvo el mismo pedido para cinco niños para su reclamo de dos niñas, luego de desistir del pedido de los alimentos sobre sus tres hijos varones”.

Por todo esto, la defensa del exdelantero del PSG solicitó el “inmediato cese de la prestación mensual fijada a su favor”, así como el “cese desde el mes de agosto del 2025 del reclamo alimentario por no haberse articulado la acción de fondo, como también la caída del reclamo de meses adeudados ya que la actora no cumplió con su carga de impetrar la demanda de alimentos”. Subsidiariamente, se pidió la reducción considerable de la prestación alimentaria ante “el evidente incumplimiento y desinterés de la parte actora”.

Este documento legal muestra la estrategia de la defensa de Mauro Icardi, solicitando el cese de la prestación alimentaria provisional

La resolución del Juzgado Civil 106 que impone a Icardi el pago de USD 147.582 y el fuerte contrapunto judicial entre las partes vuelven a poner en el centro de la escena la disputa legal y mediática por la manutención de las hijas que el futbolista tuvo con Wanda Nara. El caso continúa abierto y cada nuevo movimiento es seguido de cerca tanto por la justicia como por el público, atento a la evolución del conflicto entre dos de las figuras más expuestas del espectáculo y el deporte argentino.

Cabe recordar que la última vez que el deportista estuvo en el país fue para pasar las fiestas junto a sus dos hijas, la China Suárez y los tres hijos que tiene la actriz de dos parejas anteriores. Debido a este viaje el futbolista había pagado cuatro meses de los 14 que tenía de deuda en su momento.