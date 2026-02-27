Estados Unidos y El Salvador firman acuerdo de salud con inversión superior a $31 millones

La nueva alianza bilateral firmada por las autoridades fortalecerá la prevención y el control de enfermedades infecciosas en El Salvador./ (Noticiero El Salvador)

Estados Unidos y El Salvador consolidaron este viernes una nueva etapa de cooperación bilateral en materia de salud, con la firma de un Memorando de Entendimiento que contempla una inversión superior a $31 millones. El acuerdo se orienta a fortalecer el sistema sanitario salvadoreño, con especial énfasis en la prevención, detección y control de enfermedades infecciosas, incluidas las emergentes y el VIH.

El acto oficial estuvo encabezado por la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Naomi C. Fellows, el ministro de Salud, Francisco Alabi, y la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill. Durante el evento, las autoridades destacaron el alcance estratégico del convenio, que permitirá ampliar la cobertura de servicios médicos, garantizar la sostenibilidad de programas clave y robustecer la vigilancia epidemiológica en el país.

Con esta firma, ambos países reafirman su compromiso conjunto de combatir enfermedades transmisibles y de fortalecer la vigilancia epidemiológica, así como la preparación ante eventuales brotes sanitarios. El acuerdo garantiza la sostenibilidad de programas vitales de VIH durante los próximos tres años y fortalecerá la vigilancia epidemiológica y la preparación ante brotes por al menos cinco años. “Son retos grandes, no solo hablamos de VIH, hablamos de toda la diversidad de enfermedades infectocontagiosas, que como ustedes saben, Centroamérica es un corredor de posibles enfermedades que se desplazan”, afirmó Alabi, quien subrayó la importancia de la cooperación regional para proteger la salud de todas las Américas.

El ministro de Salud también destacó el apoyo recibido del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y de los equipos técnicos del Gobierno de Estados Unidos. “Es una manera muy estratégica e inteligente de poder invertir y de poder colaborar con otros países para salvaguardar la salud y la vida dentro de su territorio”, enfatizó.

Según las autoridades, el acuerdo garantiza la sostenibilidad de los programas de VIH en El Salvador durante los próximos tres años./(Noticiero El Salvador)

Naomi C. Fellows, por su parte, remarcó la visión de futuro que impulsa la cooperación bilateral. “Inspírense en lo que hemos logrado juntos. Imaginen un futuro más seguro y saludable, en el que nuestros sistemas de salud sean más fuertes, las comunidades más resilientes y nuestras naciones más prósperas. Juntos, los Estados Unidos y El Salvador estamos construyendo ese futuro, porque cuando la salud es más fuerte, la nación es más fuerte”, declaró.

El Memorando de Entendimiento también respalda la ampliación de la iniciativa denominada Doctor SV, la plataforma de consultas médicas en línea lanzada por el presidente Nayib Bukele en noviembre de 2025. Esto permitirá mejorar el acceso y la eficiencia en la atención primaria a nivel nacional. La ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill, subrayó que la cooperación internacional es clave para garantizar la sostenibilidad de los programas y la protección de la población salvadoreña frente a amenazas de salud pública.

La firma de este acuerdo marca un paso relevante en la consolidación de sistemas de salud más resilientes y autosuficientes en la región. “Con esta firma reafirmamos nuestro compromiso conjunto de combatir enfermedades transmisibles, fortalecer la vigilancia epidemiológica y mejorar la preparación ante brotes, mientras consolidamos sistemas de salud más resilientes y autosuficientes”, expresó Fellows.

Esta cooperación es parte también de una donación de cabinas médicas en áreas prioritarias, realizada a principios de este año por la Embajada de Estados Unidos, en zonas de alta afluencia turística, entre ellas el Cerro Verde. Estas infraestructuras han sido diseñadas para operar con bajo costo de mantenimiento y máxima eficiencia, lo que facilitará el acceso a servicios de salud en comunidades que dependen del turismo y el comercio. “Cada cabina fue diseñada para operar con bajo costo de mantenimiento y máxima eficiencia, permitiendo ampliar la cobertura de servicios médicos. Estas inversiones no solo fortalecen la atención primaria y la capacidad de respuesta local, también impulsan la economía al apoyar comunidades que dependen del turismo y del comercio”, concluyó Fellows.