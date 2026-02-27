Teleshow

Las vacaciones de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña: jornadas de ensueño antes de volver a la rutina del streaming

Tras un año laboral intenso, ambos eligieron desconectarse y fortalecer su vínculo junto al mar

Guardar
Nicolás Occhiato y Flor Jazmín
Nicolás Occhiato y Flor Jazmín Peña se toman una selfie en el espejo, disfrutando de unas merecidas vacaciones y mostrando su felicidad en este momento de descanso.

En medio de una temporada marcada por el éxito y la exposición mediática, Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña eligieron alejarse del ritmo frenético y disfrutar de unos días de descanso en un entorno paradisíaco. Las imágenes que compartieron en sus redes sociales muestran postales de sol, mar y momentos de relax absoluto, en un destino de playa que invita a la desconexión.

En una de sus publicaciones, el conductor expresó el sentido de esta pausa: “Descansando unos días antes del añazo que se nos viene. Gracias por estar siempre ahí, tirando tan linda energía”. Esta frase resume el espíritu de un viaje que no solo sirvió para recargar energías, sino también para fortalecer el vínculo de la pareja, que se muestra consolidada tanto en lo personal como en lo profesional.

Nicolás Occhiato, durante sus vacaciones,
Nicolás Occhiato, durante sus vacaciones, se toma un momento de descanso bajo el sol, mostrando su lado más relajado en un entorno natural.

Las instantáneas retratan a Flor disfrutando del sol, posando en bikini y compartiendo momentos íntimos junto a su pareja. En otra imagen, se los ve abrazados bajo el cielo azul, con el mar de fondo, transmitiendo una sensación de plenitud. No faltaron las actividades nocturnas, como una noche de fogata en la playa, ni los instantes de diversión jugando al pool en un ambiente relajado.

La decisión de tomarse un descanso llega después de un año cargado de compromisos laborales, donde ambos formaron parte de Luzu. El espacio elegido para vacacionar se transformó en el escenario ideal para celebrar el presente y anticipar un futuro repleto de desafíos.

Flor Jazmín Peña se muestra
Flor Jazmín Peña se muestra sonriente y radiante, disfrutando de un merecido descanso durante sus vacaciones tropicales, con su infaltable mate.

Las publicaciones de la pareja no tardaron en captar la atención de miles de seguidores. Cada fotografía y mensaje compartido en Instagram generó una ola de comentarios y muestras de apoyo, consolidando aún más su popularidad dentro y fuera de las plataformas digitales. La interacción con sus fanáticos se mantuvo activa durante toda la estadía, con mensajes de aliento y felicitaciones por el merecido descanso.

El conductor no solo agradeció ese respaldo, sino que también aprovechó el contacto directo para mantener vivo el vínculo con su comunidad. “Extraño mucho encontrarnos todas las mañanas al aire. Falta muy poco para volver… y pronto voy a poder contarles novedades que me tienen muy feliz“, anticipó en una de sus historias, dejando abierta la expectativa sobre el futuro del canal y su rol en la programación.

Nicolás Occhiato y Flor Jazmín
Nicolás Occhiato y Flor Jazmín Peña comparten un momento de felicidad y relax durante sus vacaciones en un destino soleado, posando para una selfie frente al mar.

La repercusión mediática no se hizo esperar. Las fotos y relatos de la pareja fueron replicados, amplificando el alcance de la experiencia y reforzando la imagen de una dupla que supo enamorar al público. La combinación de imágenes románticas, actividades recreativas y mensajes positivos logró instalar a los protagonistas en el centro de la escena digital.

El viaje de descanso coincidió con una noticia que sacudió la programación de Luzu. La decisión del equipo de Nadie Dice Nada de tomarse una pausa sorprendió a la audiencia, especialmente porque el ciclo conducido por Occhiato es emblema del canal. Mientras otras señales ya retomaron su actividad habitual, el programa principal optó por un receso consensuado.

Flor Jazmín Peña se relaja
Flor Jazmín Peña se relaja jugando al billar en un bar con techo de paja durante sus vacaciones, buscando un merecido descanso.

La explicación oficial fue clara: los integrantes del ciclo, que incluye a Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Ángela Torres, Santi Talledo y Marcos Giles, acordaron tomar un tiempo para descansar tras un verano de alta exposición y trabajo intenso. La determinación fue recibida con comprensión por parte de los seguidores, que valoraron la transparencia y el cuidado del bienestar del equipo.

Para Nico, esta pausa representó la oportunidad de disfrutar de la playa y, a la vez, proyectar los próximos pasos en su carrera. El conductor se mostró conforme con la reorganización de la grilla, al señalar que la programación de Luzu continuará firme y con novedades para el público. El regreso de Nadie Dice Nada se espera para marzo, generando expectativa por los cambios y anuncios que puedan surgir en el marco del canal.

Flor Jazmín Paña disfruta de
Flor Jazmín Paña disfruta de un momento de tranquilidad y calor junto a una fogata en la playa durante sus vacaciones nocturnas.

Mientras tanto, desde la producción del ciclo se adelantó que la nueva programación 2026 será presentada en el espacio Patria y Familia, en las próximas horas lo que disparó especulaciones sobre posibles incorporaciones y renovaciones en la grilla del canal de streaming.

El presente de la pareja se caracteriza por un delicado equilibrio entre el amor y el trabajo. Ambos supieron construir una relación sólida, que se refleja tanto en los gestos cotidianos como en la complicidad que transmiten en cada aparición pública. El descanso compartido en la playa funcionó como catalizador para afianzar ese lazo, a la vez que les permitió planificar los desafíos que traerá el nuevo año.

Temas Relacionados

Nicolás OcchiatoFlor Jazmín Peña

Últimas Noticias

“La llama que llama” se reinventa en la era digital: así es la serie inspirada en la icónica publicidad de los 90

La recordada familia oriunda de Jujuy protagoniza una novedosa ficción que se puede ver desde hoy en Flow. Con sus voces originales e invitados famosos, busca construir un puente entre la nostalgia y las nuevas generaciones

“La llama que llama” se

Se conoció quién reemplazará a Lizy Tagliani y a Diego Leuco en la nueva temporada de La Peña de Morfi

El ciclo creado por Gerardo Rozín suma a una histórica conocida de la casa en la apuesta para el 2026. Los cambios en la dinámica

Se conoció quién reemplazará a

El documento que muestra de cuánto es la deuda de Mauro Icardi por la cuota alimentaria de sus hijas

En charla con el ciclo Infobae a las Nueve, Juan Etchegoyen presentó un documento respecto de la demanda presentada por Wanda Nara

El documento que muestra de

Evangelina Anderson contó qué pasará con sus hijos ante el próximo desafío de Martín Demichelis en España

Su exmarido anunció que entrenará al Mallorca y la modelo explicó cómo afrontarán la distancia con Bastián, Lola y Emma

Evangelina Anderson contó qué pasará

El rotundo cambio de vida que realizó Paulo Londra y mejoró su salud: “Los dejé hace un año”

En la previa a su actuación en Viña del Mar, y mientras espera su primera hija, el cordobés sorprendió con sus revelaciones a la prensa

El rotundo cambio de vida
DEPORTES
“Mi tranquilidad aún no es

“Mi tranquilidad aún no es total”: el crudo relato del tenista español que sufrió amenazas de muerte en un torneo en Rosario

Los Pumas 7’s confirmaron el plantel para Vancouver y Nueva York

El fuerte cruce entre Ruggeri, Astrada y Chavo Fucks por el supuesto conflicto entre Gallardo y Acuña

Revelaron el momento en el que Jack Doohan fue reemplazado por Franco Colapinto en Alpine: “Si tienes talento, lo logras”

Aston Martin reconoció que tiene problemas “extremadamente graves” y crecen los interrogantes sobre su participación en el Gran Premio de Australia

TELESHOW
“La llama que llama” se

“La llama que llama” se reinventa en la era digital: así es la serie inspirada en la icónica publicidad de los 90

Se conoció quién reemplazará a Lizy Tagliani y a Diego Leuco en la nueva temporada de La Peña de Morfi

El documento que muestra de cuánto es la deuda de Mauro Icardi por la cuota alimentaria de sus hijas

Evangelina Anderson contó qué pasará con sus hijos ante el próximo desafío de Martín Demichelis en España

El rotundo cambio de vida que realizó Paulo Londra y mejoró su salud: “Los dejé hace un año”

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump: “Quizás tengamos una

Donald Trump: “Quizás tengamos una toma de control amistosa de Cuba”

Pronóstico climático anticipa contrastes de lluvia en Panamá durante marzo

Irán no permite el acceso a sus instalaciones nucleares: detectaron movimientos en áreas donde almacena uranio

Estas son las ciudades donde USD 100.000 al año rinden más en Estados Unidos

Cuando una cama deshecha inspira a millones: Tracey Emin consagrada en Londres