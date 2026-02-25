Martín Demichelis es el principal candidato a dirigir un equipo de la Liga de España: “Ha habido contactos directos”

Demichelis, de 45 años, tuvo su última experiencia como técnico en México (REUTERS/Daniel Becerril)

El Mallorca busca nuevo entrenador en medio de la lucha por la permanencia en La Liga de España, tras la destitución de Jagoba Arrasate. El equipo viene de caer 2-0 ante el Celta por la fecha 25 del certamen de élite y está en zona de descenso. Entre los nombres que más suenan se destaca el argentino Martín Demichelis como principal candidato, según informan tanto Mundo Deportivo como Diario de Mallorca. El equipo se encuentra a solo un punto de la salvación (Elche es el último equipo fuera de las plazas de riesgo) cuando faltan trece jornadas para el final de la temporada.

El cese de Arrasate responde a los malos resultados deportivos, que han llevado al equipo balear a la zona de pérdida de categoría, junto al Levante y al Oviedo, los otros dos elencos que estarían bajando a Segunda División. La dirección deportiva, encabezada por Pablo Ortells, trabaja para encontrar un sustituto capaz de revertir la situación y evitar el descenso.

La urgencia por sumar puntos aumenta la presión sobre la elección del próximo entrenador. El anuncio se considera inminente, con vistas a afrontar los siguientes compromisos cruciales.

Demichelis, de 45 años, encaró su carrera como entrenador tras retirarse luego de una trayectoria como defensor en clubes como Bayern de Múnich, Málaga, Espanyol, Manchester City y River Plate. Comenzó su tránsito con el buzo de orientador en el segundo equipo del club alemán, y su principal logro fue conducir a River Plate a los títulos de Liga, Supercopa y Trofeo de Campeones en 2023.

Posteriormente, dirigió a Rayados de Monterrey en México, equipo del que fue destituido en mayo de 2025. Demichelis no posee experiencia en la Liga española, un factor que representa una apuesta arriesgada por parte de Ortells para reactivar al elenco mallorquín, más allá de que Micho conoció la competencia como jugador.

El abanico de candidatos para el banco del Mallorca

Aparte del interés principal por Demichelis, Diario de Mallorca informa que existen otros candidatos. Francisco Javier García Pimienta mantuvo conversaciones directas con la dirección deportiva, incluyendo contactos con Ortells.

También figura Javi Gracia entre los posibles elegidos, aunque por el momento no ha recibido una propuesta formal por parte del club. “Ha habido contactos directos”, subrayó el periodista Matteo Moretto, especializado en el mercado de pases, sobre el posible desembarco del ex zaguero de la selección argentina, que estuvo en tratativas para convertirse en técnico de Estudiantes de La Plata tras la partida de Eduardo Domínguez al Atlético Mineiro. No obstante, el presidente Juan Sebastián Verón y su mánager, Marcos Angeleri, se quedaron con el proyecto del uruguayo Alexander Medina.

Hasta que se concrete la contratación del nuevo entrenador, Gustavo Siviero asumirá la dirección provisional. El interino ya dirigió la última sesión en Son Bibiloni y encabeza al grupo de cara al partido del sábado frente a la Real Sociedad.

La expectativa por una pronta definición mantiene en vilo a los fanáticos, mientras el plantel, que cuenta con el español nacionalizado argentino Pablo Maffeo, necesita resultados de inmediato para evitar la pérdida de la categoría. ¿Será Demichelis la solución para la crisis futbolística?