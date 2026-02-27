Teleshow

Valentina Cervantes llevó a sus hijos a conocer Mundo Pixar London: las fotos y el video de una divertida tarde en familia

Durante la recorrida en Londres, Olivia y Benjamín exploraron los ambientes temáticos junto a su madre

Valentina Cervantes y sus hijos en Pixar Londres

La vida familiar de Valentina Cervantes en Londres volvió a despertar el interés de sus seguidores tras compartir una visita con sus hijos Olivia y Benjamín a Mundo Pixar London. La modelo, esposa de Enzo Fernández, futbolista del Chelsea y de la Selección Argentina, difundió imágenes del recorrido en sus redes sociales, donde suele mostrar juegos y anécdotas de sus hijos durante su estadía en Inglaterra.

En Mundo Pixar London, los pequeños interactuaron con escenarios ambientados y figuras de personajes emblemáticos del estudio. Olivia, vestida con falda escocesa y actitud alegre, posó junto a una escultura de Carl Fredricksen, protagonista de “Up”. Benjamín, de dos años, acompañó a su hermana y se detuvo curioso frente a figuras de películas como “Intensamente” y “Toy Story”.

Durante la visita, los hermanos exploraron recreaciones de escenas populares y figuras a tamaño real de Joy (Alegría), Fear (Temor) y Buzz Lightyear. Las fotografías muestran la admiración de los niños en un ambiente repleto de colores y detalles que llaman la atención de grandes y chicos.

Los hijos de Valentina Cervantes,
Los hijos de Valentina Cervantes, Olivia y Benjamín, junto al muñeco de Carl Fredricksen, protagonista de “Up”

La familia Fernández Cervantes reside actualmente en la capital británica. Desde la mudanza, Valentina Cervantes modificó el enfoque de sus publicaciones y priorizó la vida cotidiana y la crianza de Olivia y Benjamín, dejando de lado sus antiguos contenidos sobre cocina y moda. Sus redes sociales se han convertido en una bitácora visual que narra las emociones y ocurrencias de sus hijos, generando cercanía y empatía entre madres y familias que se enredan con estas historias.

En sus publicaciones, Valentina Cervantes evidencia una relación cercana y cómplice con sus hijos. Como influencer, recurre a mostrar abiertamente tanto los desafíos como las alegrías de la maternidad, combinando ternura y sentido del humor en cada relato.

La interacción con Benjamín y Olivia incluye juegos, salidas y momentos espontáneos que reflejan la cotidianidad en Londres. El enfoque es evitar cualquier idealización, por lo que presenta su rol materno como una experiencia dinámica, donde los pequeños gestos y travesuras generan conexión e identificación.

Benjamín Fernández junto a Buzz
Benjamín Fernández junto a Buzz Lightyear en Mundo Pixar London

Días atrás, Valentina Cervantes compartió una travesura reciente de Benjamín que se viralizó rápidamente. Mientras su madre no lo observaba, el pequeño ensució una cartera con salsa y fue él mismo quien se acercó para confesar el hecho.

Lejos de reproches, la escena resultó enternecedora. En una historia de Instagram citada por Infobae, Cervantes escribió: “Con esta carita vino a mostrarme que ensució la cartera con salsa”. La imagen retrataba a Benjamín mirando a la cámara con expresión entre pícara y arrepentida, lo que generó reacciones positivas entre los seguidores de la modelo.

Este tipo de episodios se han vuelto frecuentes en la cuenta de Valentina Cervantes, donde las aventuras y ocurrencias de Benjamín protagonizan historias recurrentes. La actitud comprensiva de la influencer refuerza una crianza basada en el diálogo y la empatía.

No es la primera vez que Benjamín cautiva a los usuarios por su espontaneidad. En enero, una conversación grabada mostró cómo su madre le preguntaba: “¿Cómo le dice mamá a papá?”. El niño respondió “Amor”, y, ante la siguiente consulta—“¿y cómo le dice mamá a Benja?”—, contestó “mi bebé”.

Valentina Cervantes con sus hijos
Valentina Cervantes con sus hijos Olivia y Benjamín en su paso por MasterChef Celebrity

Ese video generó mensajes entusiastas como “Ese nene es puro amor” o “Me encanta que le pone la entonación exacta”.

En otro episodio de diciembre, Benjamín se mostraba impaciente mientras esperaba a su padre mirando desde el coche. Repetía “¡Papi! No viene”, y explicó que “está jugando al gol” cuando su madre le preguntó dónde se encontraba. Finalmente, el reencuentro con Enzo Fernández fue celebrado con un abrazo y sumó miles de visualizaciones.

La dinámica compartida por la familia Fernández Cervantes reúne rutinas entrañables y pequeñas escenas de la vida diaria, presentando gestos sencillos que generan identificación entre los seguidores.

Entre imágenes, historias y videos difundidos por Valentina Cervantes, la modelo invita a valorar los momentos simples, demostrando que la autenticidad de la infancia y la experiencia familiar trascienden la exposición mediática y las distancias.

