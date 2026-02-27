El Salvador

El fútbol salvadoreño vive un momento emocionante: FAS y Firpo, se enfrentarán este fin de semana

FAS y Firpo protagonizarán una batalla este fin de semana por dominar el torneo salvadoreño. El encuentro será en la casa de los tigrillos, donde reavivará una rivalidad histórica.

Guardar
En septiembre pasado, FAS y
En septiembre pasado, FAS y Firpo se enfrentaron dentro del Torneo Apertura 2025./(Redes de Club Deportivo FAS)

El estadio Óscar Quiteño recibirá este fin de semana el duelo entre Futbolistas Asociados Santanecos (FAS) y Luis Ángel Firpo, que enfrentan la décima jornada del Torneo Clausura 2026 de El Salvador con el liderato en juego. El encuentro reúne a los dos clubes con mejor rendimiento en la actual campaña y reedita una rivalidad histórica marcada por la reciente consagración pampera, según informó EFE.

FAS lidera la tabla general con 21 puntos, mientras que Firpo, actual campeón nacional, ocupa el segundo lugar con 20 unidades. El partido, de acuerdo con EFE, representa una oportunidad directa para definir la cima del certamen. El ganador saldrá fortalecido de cara al cierre de la etapa regular, en la que los ochos primeros avanzan a cuartos de final.

La escuadra santaneca, que jugará como local, confía en el rendimiento defensivo mostrado a lo largo del torneo y en el respaldo de su afición. Por su parte, los pamperos llegan impulsados por el recuerdo reciente de su undécimo título de liga, obtenido apenas dos meses atrás. Según EFE, el ambiente en Santa Ana promete máxima expectación, dado que ambos equipos han mostrado regularidad y planteles sólidos.

El tercero en la tabla es Águila, con 18 puntos, que busca acortar distancias frente al Cacahuatique, octavo con 12. El sorprendente Inter FA, debutante en la división superior, ocupa la cuarta plaza con 17 unidades y visitará al Municipal Limeño, séptimo con 12. El subcampeón Alianza, quinto con 16, enfrentará al colista Zacatecoluca, que suma apenas 2 puntos y se perfila como candidato al descenso, detalló EFE.

En la parte media de la tabla, Isidro Metapán y Fuerte San Francisco protagonizarán un duelo relevante para sus aspiraciones de clasificación. El conjunto metapaneco es sexto con 13 puntos, mientras que su rival ocupa la décima posición con 5 unidades. Platense y Hércules cierran la jornada con un cruce entre el noveno y el undécimo de la general, con 6 y 5 puntos respectivamente.

El conjunto de Santa Ana
El conjunto de Santa Ana y el actual monarca nacional protagonizarán la cita estelar este fin de semana./(Redes de Club Deportivo FAS)

Según las bases del torneo, tras las 22 fechas de la fase regular, los ochos primeros clasificados avanzarán a la postemporada, con series de eliminación directa a doble partido hasta la gran final, que se disputará a juego único.

La gesta pampera en diciembre de 2025

La lucha por el liderato del Clausura 2026 cobra especial relevancia para Firpo tras su consagración en el Torneo Apertura 2025, donde logró su undécima corona nacional. El conjunto usuluteco se impuso en una final sin goles ante Alianza FC, que se resolvió desde el punto penal.

La definición tuvo lugar el 20 de diciembre de 2025 en el estadio Jorge “Mágico” González. Tras 120 minutos de igualdad, Luis Ángel Firpo venció 5-4 en la tanda de penales, con un remate decisivo de Mauricio Cerritos, según relató El Salvador.com. El equipo dirigido por el costarricense Marvin Solano puso fin a doce años sin títulos y privó al conjunto capitalino del bicampeonato.

Tras el triunfo, la Asamblea Legislativa entregó este año un reconocimiento al Firpo por coronarse campeón del torneo pasado.

“Este es un día muy especial… otorgamos un reconocimiento al campeón de la primera división, Club Deportivo Luis Ángel Firpo”, dijo Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, durante el homenaje realizado al plantel en enero pasado.

El logro de Firpo no solo devolvió protagonismo a la institución, sino que también fue reconocido por la afición de Usulután, que acompañó masivamente al equipo durante la campaña. El club, fundado en 1923 y referente del fútbol salvadoreño desde la década de 1990, sumó su primer trofeo de liga desde el Clausura 2013.

De cara a la décima fecha del Clausura 2026, FAS y Firpo llegan con la misión de consolidarse en la parte alta y asegurar una posición de privilegio en la antesala de la fase final. El resultado del duelo en Santa Ana marcará el pulso de la competencia y podría definir el rumbo del certamen para ambos clubes.

Temas Relacionados

FASFirpoFútbol salvadoreñoBatallaEstadio Óscar QuiteñoTorneo Clausura 2026

Últimas Noticias

El gobierno elimina el requisito de solvencia fiscal para guatemaltecos retornados

La supresión de esta exigencia fue oficializada mediante un acuerdo interinstitucional, permitiendo que las personas que regresan accedan de manera más ágil a servicios y trámites, en el marco de la estrategia Plan Retorno al Hogar

El gobierno elimina el requisito

Estados Unidos y El Salvador firman acuerdo de salud con inversión superior a $31 millones

La asignación de más de $31 millones permitirá reforzar la cobertura médica, robustecer la vigilancia epidemiológica y promover el acceso a servicios esenciales en zonas vulnerables del territorio salvadoreño.

Estados Unidos y El Salvador

El presidente Abinader anuncia inversión privada para una red de puertos secos en la frontera con Haití

La propuesta busca transformar las provincias fronterizas en polos de desarrollo económico, aprovechando inversión privada y nuevas tecnologías para fortalecer el control, generar empleos y disminuir la informalidad en el intercambio comercial.

El presidente Abinader anuncia inversión

41 infantes de Marina de Estados Unidos llegan a Panamá para entrenamientos con estamentos de seguridad

Las maniobras se desarrollan en bases aeronavales y navales con participación de tres estamentos de seguridad.

41 infantes de Marina de

El Ministerio de Gobernación de Guatemala cierra formación al personal para luchar contra la criminalidad digital, bancaria y extorsiones

Los funcionarios consolidaron estrategias institucionales junto a expertos internacionales, priorizando la prevención y la mejora en la capacidad de respuesta ante hechos ilícitos que ponen en riesgo la seguridad nacional

El Ministerio de Gobernación de

TECNO

Una función premium de Gemini

Una función premium de Gemini llega a la versión gratuita: así puedes activarla

“La inteligencia artificial reemplaza empleos pero también crea nuevos”: el análisis de Delfina Arambillet luego de los despidos masivos en Block

Códigos Free Fire para este fin de semana: cuáles son y cómo canjearlos

HBO Max endurece sus reglas y pone fin a las cuentas compartidas en 2026

Cómo tener alertas de Instagram para saber si mi hijo busca temas de autolesión

ENTRETENIMIENTO

Denise Richards deberá pagar 5000

Denise Richards deberá pagar 5000 dólares mensuales a su exesposo Aaron Phypers como manutención conyugal

Paris Jackson y Debbie Rowe: así fue la lenta reconciliación madre-hija tras la muerte de Michael Jackson

“Destrozaron el libro”: el día que el hijo de J.R.R. Tolkien apuntó contra Peter Jackson por El señor de los anillos

La Llama que Llama estrena su miniserie en Flow y suma a Benjamín Vicuña entre sus sorpresas

Un arma, una nota y una puerta cerrada con llave: revelan nuevos detalles de la muerte de la hija de Martin Short

MUNDO

Las tensiones entre el hijo

Las tensiones entre el hijo del último sha de Irán y los disidentes kurdos muestran grietas en la oposición iraní

El FMI aprobó un préstamo de USD 8.100 millones a Ucrania y reforzó el respaldo internacional en medio de la guerra

Ghana denunció la muerte de 55 ciudadanos reclutados con engaños para combatir en Ucrania

El inesperado poder de la ceniza del Etna: cómo transforma la tierra y multiplica el potencial de los cultivos

Donald Trump: “Quizás tengamos una toma de control amistosa de Cuba”