El fútbol salvadoreño vive un momento emocionante: FAS y Firpo, se enfrentarán este fin de semana

En septiembre pasado, FAS y Firpo se enfrentaron dentro del Torneo Apertura 2025./(Redes de Club Deportivo FAS)

El estadio Óscar Quiteño recibirá este fin de semana el duelo entre Futbolistas Asociados Santanecos (FAS) y Luis Ángel Firpo, que enfrentan la décima jornada del Torneo Clausura 2026 de El Salvador con el liderato en juego. El encuentro reúne a los dos clubes con mejor rendimiento en la actual campaña y reedita una rivalidad histórica marcada por la reciente consagración pampera, según informó EFE.

FAS lidera la tabla general con 21 puntos, mientras que Firpo, actual campeón nacional, ocupa el segundo lugar con 20 unidades. El partido, de acuerdo con EFE, representa una oportunidad directa para definir la cima del certamen. El ganador saldrá fortalecido de cara al cierre de la etapa regular, en la que los ochos primeros avanzan a cuartos de final.

La escuadra santaneca, que jugará como local, confía en el rendimiento defensivo mostrado a lo largo del torneo y en el respaldo de su afición. Por su parte, los pamperos llegan impulsados por el recuerdo reciente de su undécimo título de liga, obtenido apenas dos meses atrás. Según EFE, el ambiente en Santa Ana promete máxima expectación, dado que ambos equipos han mostrado regularidad y planteles sólidos.

El tercero en la tabla es Águila, con 18 puntos, que busca acortar distancias frente al Cacahuatique, octavo con 12. El sorprendente Inter FA, debutante en la división superior, ocupa la cuarta plaza con 17 unidades y visitará al Municipal Limeño, séptimo con 12. El subcampeón Alianza, quinto con 16, enfrentará al colista Zacatecoluca, que suma apenas 2 puntos y se perfila como candidato al descenso, detalló EFE.

En la parte media de la tabla, Isidro Metapán y Fuerte San Francisco protagonizarán un duelo relevante para sus aspiraciones de clasificación. El conjunto metapaneco es sexto con 13 puntos, mientras que su rival ocupa la décima posición con 5 unidades. Platense y Hércules cierran la jornada con un cruce entre el noveno y el undécimo de la general, con 6 y 5 puntos respectivamente.

El conjunto de Santa Ana y el actual monarca nacional protagonizarán la cita estelar este fin de semana./(Redes de Club Deportivo FAS)

Según las bases del torneo, tras las 22 fechas de la fase regular, los ochos primeros clasificados avanzarán a la postemporada, con series de eliminación directa a doble partido hasta la gran final, que se disputará a juego único.

La gesta pampera en diciembre de 2025

La lucha por el liderato del Clausura 2026 cobra especial relevancia para Firpo tras su consagración en el Torneo Apertura 2025, donde logró su undécima corona nacional. El conjunto usuluteco se impuso en una final sin goles ante Alianza FC, que se resolvió desde el punto penal.

La definición tuvo lugar el 20 de diciembre de 2025 en el estadio Jorge “Mágico” González. Tras 120 minutos de igualdad, Luis Ángel Firpo venció 5-4 en la tanda de penales, con un remate decisivo de Mauricio Cerritos, según relató El Salvador.com. El equipo dirigido por el costarricense Marvin Solano puso fin a doce años sin títulos y privó al conjunto capitalino del bicampeonato.

Tras el triunfo, la Asamblea Legislativa entregó este año un reconocimiento al Firpo por coronarse campeón del torneo pasado.

“Este es un día muy especial… otorgamos un reconocimiento al campeón de la primera división, Club Deportivo Luis Ángel Firpo”, dijo Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, durante el homenaje realizado al plantel en enero pasado.

El logro de Firpo no solo devolvió protagonismo a la institución, sino que también fue reconocido por la afición de Usulután, que acompañó masivamente al equipo durante la campaña. El club, fundado en 1923 y referente del fútbol salvadoreño desde la década de 1990, sumó su primer trofeo de liga desde el Clausura 2013.

De cara a la décima fecha del Clausura 2026, FAS y Firpo llegan con la misión de consolidarse en la parte alta y asegurar una posición de privilegio en la antesala de la fase final. El resultado del duelo en Santa Ana marcará el pulso de la competencia y podría definir el rumbo del certamen para ambos clubes.