Ganó 10 títulos con Messi en Barcelona, sufrió depresión y su vida cambió al trabajar en una tienda deportiva: “Necesitaba salir de casa”

La imagen de Jérémy Mathieu trabajando en Intersport junto a dos clientes (X @Ikbenenlastpak)

Jérémy Mathieu atravesó tres años de su carrera en el Barcelona desde 2014 hasta 2017 y es parte de la historia grande del club porque integró el plantel campeón de la Champions League 2014/15, siendo la quinta Orejona de la vitrina culé y la última lograda por el momento. Sin embargo, el ganador de 10 títulos con esta camiseta se vio forzado a retirarse de la práctica profesional por una lesión de ligamentos en 2020 y, a seis años de esa decisión, el jugador ofreció un relato a corazón abierto sobre la depresión que atravesó tras colgar los botines y fue consultado sobre las imágenes que dieron la vuelta al mundo hace pocos meses, donde se lo vio trabajando en una tienda de la marca deportiva Intersport.

Una de las primeras consultas que recibió en la entrevista concedida a beIN Sports tuvo relación a la veracidad de aquellas fotografías y el ex defensor de 42 años confirmó esta situación: “Sí, soy vendedor allí”. A continuación, explicó que un antiguo compañero del Sochaux de Francia, Loïc Loval-Landré, le acercó esta posibilidad: “Intenté quedarme en el fútbol, como todo el mundo, pero probé con el fútbol amateur. Luego, él también trabaja ahí, sabía que yo necesitaba salir un poco de casa, porque llevaba mucho tiempo sin hacer nada y me dijo: ‘Si quieres, hay un puesto libre‘. Y yo dije: ‘Bueno, ¿por qué no?‘ Y así fue, surgió naturalmente”.

A la hora de los motivos de dejar una carrera que lo llevó a vestir los colores del Toulouse, Valencia, Barcelona y Sporting de Lisboa, Mathieu reflexionó sobre la grave lesión que sufrió en la rodilla izquierda durante un entrenamiento con el cuadro portugués y la dificultad de ocupar el tiempo en otra función luego del retiro: “Tuve un rato en que estuve bien. Después de la lesión, dije que paraba. Pero en realidad, sí, es el después. En algún momento dejas de hacer cosas, ya no entras al vestuario, ya no tienes ese público. Y te vas hundiendo y no te das cuenta. Y después, en algún momento, sientes dentro que algo va mal. Pasé por una etapa de depresión, porque hay que decirlo, no hay problema. Y luego, estuve encerrado en casa y me dije: ‘Bueno, no, en algún momento hay que salir, hay que vivir‘. Y después encontré esto. Y bueno, hay que tener vida social, ver gente”, contó.

Jérémy Mathieu se retiró del fútbol profesional con la camiseta del Sporting de Lisboa de Portugal (Crédito: Reuters/Rafael Marchante)

Incluso, aseguró que todavía debe recuperar su salud mental por completo y, ante la pregunta sobre qué le falta para sentirse pleno, dejó una frase llamativa vinculada a qué lo llevó a trabajar en una tienda: “El problema es que no puedo hablar mucho de eso. Porque, justamente, por eso Intersport, porque me pasa algo y tengo muchos problemas. Solo puedo decir que estoy en un proceso judicial. Eso es todo”. No profundizó en el tema.

Más allá de esto, el futbolista francés aclaró que se trata de un empleo momentáneo sin intenciones de que se prolongue de manera indefinida: “No es lo que quiero hacer. No lo voy a hacer eternamente, eso está claro. Fue sobre todo para tener una vida social”.

El campeón del Mundial de Clubes 2015 con Barcelona (le ganó la final a River Plate) se refirió a las dificultades que se generaron a partir de su intempestivo adiós de la disciplina profesional: “Durante un entrenamiento, hay una pelota en el aire, un chico me da en la pierna, se fue todo... Así que, me rompí los cruzados. Y ese día decidí parar. Tenía 36 años. Ya tenía problemas para ir a entrenar. Solo quería jugar. Y me dije: ‘Ya está, es el momento, paro‘. Con la carrera que tuve... Así que se acabó de golpe. Por eso no me dio tiempo a preparar el después. Fue difícil el retiro, no quería terminar así. Estaba, francamente, perdido”.

Fue compañero de Lionel Messi, Neymar y Luis Suárez en ese plantel que se coronó con la Champions League en 2015 (Crédito: AFP/ Miguel Riopa)

El lateral izquierdo, quien también se desempeñaba como zaguero central, volvió a jugar de manera amateur en el club Luynes Sports, categoría Regional 1, desde 2021. Colgó los botines de manera definitiva a principios de 2023.

Jérémy Mathieu también habló en la charla con beIN Sports sobre su estadía en el Barcelona, donde anotó 4 goles en 92 partidos, según las estadísticas suministradas por la entidad en su página oficial. En su relato, contó que tuvo que privilegio de ocupar el casillero contiguo al de Lionel Messi en el vestuario del complejo de entrenamiento y destacó un consejo que recibió de Leo, luego de que el galo provocó un conflicto involuntario en el seno del vestuario.

“Fue tras un partido. Un periodista me dice: ‘He escuchado que Luis Enrique y Messi se pelearon‘. Yo le dije: ‘Sí, discutieron. Eso sucede, en Toulouse, en Valencia, pasa en todos los clubes‘. Esa noche, llego a casa y recibo llamadas. Hasta Xavi me llama: ‘¿Por qué dijiste eso?‘. Le pedí perdón. Me llamó mi agente y me dijo que debía pedir disculpas a todos. Llamé directo a Xavi y a Leo, que fue el que mejor reaccionó. Me dijo: ‘No te preocupes, son los periodistas. La próxima vez, no digas nada, pasa de largo y ya está. No te preocupes’”, concluyó.