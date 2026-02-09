Camilo Ugo Carabelli venció a Román Burruchaga y se coronó bicampeón del Rosario Challenger

Camilo Ugo Carabelli levantó el trofeo por segunda vez consecutiva (Fuente: Rosario Challenger)

Camilo Ugo Carabelli volvió a consagrarse campeón del Rosario Challenger 125. Venció a Román Burruchaga por 6-2 y 6-3 y por segundo año consecutivo se quedó con el título del torneo jugado en las canchas de polvo de ladrillo del Jockey Club.

El Brujo -primer preclasificado- impuso condiciones desde el inicio, marcó diferencias en los puntos con su servicio y se mostró mucho más firme en la devolución. Con esa fórmula logró repetir el logro obtenido en la edición anterior, ante un Burruchaga que llegaba condicionado tras haber denunciado amenazas por parte de un remitente desconocido.

Ugo Carabelli construyó la victoria en 1 hora y 38 minutos y se dio una inyección de confianza para afrontar la gira sudamericana. Por lo pronto, llega entonado al Argentina Open, donde debutará el martes frente a Francisco Comesaña.

El pupilo de Fabián Blengino coronó la semana con cuatro triunfos en sets corridos. Solo sufrió frente a Facundo Díaz Acosta, a quien pudo doblegar recién en el tie-break del tercer parcial del cruce de octavos de final, que había sido interrumpido por lluvia.

El premio para Ugo Carabelli a partir de mañana será un salto de tres lugares en el ranking ATP: se ubicará en el puesto 45. Burruchaga, por su parte, ascenderá 14 posiciones hasta el puesto 104. Su objetivo de meterse en el Top 100 por primera vez en su carrera está cada vez más cerca.

Camilo Ugo Carabelli festeja el triunfo sobre Román Burruchaga en la final (Fuente: Rosario Challenger)

Las claves de la definición

El primer game ya fue un aviso del esfuerzo que debería hacer Burruchaga para sostener su servicio: debió levantar tres break points.

Ugo Carabelli se tomó revancha en el juego de devolución siguiente y le agregó un nuevo quiebre en el séptimo para quedarse con la primera manga ante un adversario desconcertado.

El segundo set exhibió un trámite similar y Ugo Carabelli volvió a lograr dos quiebres consecutivos. Si bien Burruchaga recuperó uno de los servicios y amagó una recuperación, el Brujo ganó los dos juegos siguientes para sellar el bicampeonato y su octava corona en el Challenger Tour, todas sobre polvo de ladrillo.

“Estoy muy contento con esta semana. Venía con poca confianza por las tres derrotas consecutivas al comenzar este 2026. Era un torneo muy necesario por los puntos que debía defender”, remarcó el ganador.

Y amplió: “Creo que los nervios por la oportunidad de ingresar al top 100 pudieron influir en el rendimiento de Román, que venía jugando bárbaro. Yo fui de menor a mayor en la semana. Hoy me mantuve calmo y pude aprovechar las chances. La clave táctica fue el slice para cortar el ritmo y tomar la iniciativa. Debía jugar agresivo porque él es parejo de ambos lados”.

Camilo Ugo Carabelli, la vista fija en la pelota y el revés a punto de soltarse (Fuente: Rosario Challenger)

Román Burruchaga denunció amenazas

Burru denunció haber recibido amenazas de muerte contra él y su familia poco antes de disputar el cruce de semifinales frente al taiwanés Chun-Hsin Tseng. La denuncia quedó asentada en la Comisaría 17ª de la Policía de Santa Fe.

De acuerdo con la información policial, la directora del evento, María Gabriela Larrosa, alertó a las autoridades sobre la situación cuando el jugador ya se encontraba en pleno partido.

Según consta en el acta oficial a la que accedió Infobae, Larrosa informó que uno de los participantes había recibido mensajes intimidatorios a través de la aplicación WhatsApp, enviados desde un número extranjero desconocido.

Según la denuncia, Burruchaga recibió los mensajes a las 16:59 de este sábado mientras se trasladaba junto a su entrenador hacia el predio deportivo ubicado en Eva Perón 8200.

El texto, enviado desde el número +44 7346 853087, contenía amenazas explícitas: “Mirá bien ortiva hijo de mil puta, hoy tenés que perder contra el chino, andamos en Rosario y tenemos fotos donde te ubicás ahora mismo en todo nuestro territorio”, citó uno de los mensajes en el que le indicaron detalles de sus documentos personales.

“Recordá que a tu papá cagado en plata le vamos a mandar la verde en Buenos Aires si no cumplís, al igual que a tu mamá Fabi, les tenemos ubicados a los dos y personas de sus laburos y sus celulares”, fue otro de los escritos que recibió el hijo de Jorge, una gloria de Independiente y figura con la selección argentina en el Mundial de México 1986.

“Perdé contra el chino y no enviaremos operativos, tenemos fierros suficientes para dar a vos y tu familia cagados en oro, no te desubiques, cumplí bien sin ganar ni un set y todo quedará acá. Si no te prometo que no salís de Rosario. No seas pelotudo y valora tu vida, cerrá el culo, ok?”, fue otro de los mensajes intimidantes contra el tenista de 24 años en la antesala del duelo por el pase a la final del torneo. Finalmente, se impuso por 6-3 y 6-3 y logró el boleto para la final.

El episodio denunciado por Román Burruchaga se sumó al que había sufrido el español Nikolas Sánchez Izquierdo (Fuente: Rosario Challenger)

El incidente se sumó al que había sufrido el tenista español Nikolas Sánchez Izquierdo, quien también denunció que recibió violentas amenazas por parte apostadores antes de su partido de octavos de final, lo que obligó a que el encuentro ante el argentino Valerio Aboian se jugara sin público y con presencia policial.

El jugador de 26 años y número 279 del ranking ATP, formalizó la acusación el miércoles alrededor de las 17 en la misma comisaría y aportó pruebas de mensajes recibidos a través de WhatsApp.

Las intimidaciones incluyeron datos personales, referencias a su familia e indicaciones directas para que “perdiera el partido de la forma más disimulada”, bajo la amenaza de represalias. Además, los mensajes citaron nombres y direcciones en España, exigiéndole colaboración bajo la advertencia: “Colabora en este partido o asume las consecuencias”. La Fiscalía Regional Rosario, a través de la unidad de Flagrancia, tomó a su cargo las primeras medidas para investigar el caso.