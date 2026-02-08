Román Burruchaga fue amenazado antes de jugar la semifinal del Challenger de Rosario: “Tenemos fierros suficientes para vos y tu familia”

Román Burruchaga recibió amenazas antes de jugar la semifinal del Challenger de Rosario

El tenista argentino Román Burruchaga denunció haber recibido amenazas de muerte contra él y su familia poco antes de disputar la semifinal con el taiwanés Chun-Hsin Tseng del torneo Challenger que se desarrolla en el Club Jockey de la ciudad de Rosario. La denuncia quedó asentada en la Comisaría 17ª de la Policía de Santa Fe.

De acuerdo con la información policial, la directora del evento, María Gabriela Larrosa, alertó a las autoridades sobre la situación cuando el jugador ya se encontraba en pleno partido. Según consta en el acta oficial a la que accedió Infobae, la directora informó que uno de los participantes había recibido mensajes intimidatorios a través de la aplicación WhatsApp, enviados desde un número extranjero desconocido.

Según la denuncia, Burruchaga recibió los mensajes a las 16:59 de este sábado mientras se trasladaba junto a su entrenador hacia el predio deportivo ubicado en Eva Perón 8200. El texto, enviado desde el número +44 7346 853087, contenía amenazas explícitas: “Mirá bien ortiva hijo de mil puta, hoy tenés que perder contra el chino, andamos en Rosario y tenemos fotos donde te ubicás ahora mismo en todo nuestro territorio”, citó uno de los mensajes en el que le indicaron detalles de sus documentos personales. “Recordá que a tu papá cagado en plata le vamos a mandar la verde en Buenos Aires si no cumplís, al igual que a tu mamá Fabi, les tenemos ubicados a los dos y personas de sus laburos y sus celulares”, fue otro de los escritos que recibió el hijo de Jorge, una gloria de Independiente y figura con la selección argentina en el Mundial de México 1986.

“Perdé contra el chino y no enviaremos operativos, tenemos fierros suficientes para dar a vos y tu familia cagados en oro, no te desubiques, cumplí bien sin ganar ni un set y todo quedará acá. Si no te prometo que no salís de Rosario. No seas pelotudo y valora tu vida, cerrá el culo, ok?”, fue otro de los mensajes intimidantes contra el tenista de 24 años en la antesala del duelo por el pase a la final del torneo.

Burruchaga disputará este domingo la final del Challenger de Rosario contra Camilo Ugo Carabelli luego de imponerse en las semifinales. La definición está programada a las 18.30 y entregará 225.000 dólares en premios. Carabelli (puesto 48° del ranking ATP y campeón 2025) venció a Juan Manuel Cerundolo (85°) por 7-5 y 6-1, mientras que Ramón (118°) dejó fuera de competencia a Tseng (122°) con un doble 6-3 tras las amenazas que sufrió.

En el intercambio, los remitentes enviaron también una fotografía donde se observa una mano sosteniendo un arma de fuego, seguida de otro textual: “Recordá, andamos enterrados y listos para la guerra”. Según el análisis de las fuerzas de seguridad, los datos personales y referencias familiares mencionados en los mensajes coincidían con la información real de Burruchaga.

Burruchaga durante un partido del Challenger de Rosario

Tras la denuncia, la policía dispuso custodia inmediata para el tenista y reforzó el patrullaje en el perímetro del Club Jockey. Según confirmaron fuentes del caso, a las 22:45 horas un móvil policial se trasladó al lugar, mientras que también se realizaron consultas con la mesa de enlace para coordinar las medidas de seguridad. Por orden de la fiscal de turno, la Dra. Valero, se estableció vigilancia continua durante 24 horas para el tenista, con la instrucción de renovar la custodia si se detectaban nuevas amenazas. El procedimiento incluyó la toma de declaración a la víctima, el relevamiento de cámaras de seguridad y la elaboración de un croquis del lugar.

La investigación policial se encuentra en curso y las autoridades remitieron las capturas de los mensajes y las imágenes a la fiscalía del Ministerio Público de la Acusación (MPA) para su análisis. Por el momento, los autores de las amenazas permanecen identificados como NN. “El jugador se mostró preocupado por la integridad de su familia y expuso que los datos enviados coincidían con su información real y la de sus padres”, indicaron fuentes policiales,

Las autoridades informaron que cualquier novedad relevante será notificada a la fiscalía y que se mantendrá la protección mientras continúe el riesgo para la integridad del deportista. Es importante destacar que este hecho se suma al que ya sufrió el tenista español Nikolas Sánchez Izquierdo, quien también denunció que recibió violentas amenazas de apostadores antes de su partido de octavos de final, lo que obligó a que el encuentro ante el argentino Valerio Aboian se jugara sin público y con presencia policial. El jugador de 26 años y número 279 del ranking ATP, formalizó la acusación el miércoles alrededor de las 17 en la misma comisaría y aportó pruebas de mensajes recibidos a través de WhatsApp.

Las intimidaciones incluyeron datos personales, referencias a su familia e indicaciones directas para que “perdiera el partido de la forma más disimulada”, bajo la amenaza de represalias. Además, los mensajes citaron nombres y direcciones en España, exigiéndole colaboración bajo la advertencia: “Colabora en este partido o asume las consecuencias”. La Fiscalía Regional Rosario, a través de la unidad de Flagrancia, tomó a su cargo las primeras medidas para investigar el caso.

El incidente tuvo repercusiones inmediatas en la programación del certamen. El partido se retrasó casi dos horas para permitir al español comunicarse con su entorno familiar y facilitar la intervención policial. Finalmente, el duelo se disputó “a puertas cerradas” y la transmisión oficial de la ATP mostró imágenes a partir del segundo game, con el marcador 1-0 favorable a Aboian y Sánchez Izquierdo al servicio con ventaja. El argentino venció por 7-5 y 6-4. Tras el episodio, Sánchez Izquierdo publicó un mensaje en sus redes: “Espero que os encontréis bien o lo mejor posible... Dada la gravedad de las últimas amenazas recibidas, a partir de hoy voy a mostrar tolerancia 0 y denunciar cualquier tipo de mensaje excedido que representen una falta de respeto o amenaza a mí o mi familia”. Asimismo, agradeció el respaldo de su entrenador, la organización y la Policía para garantizar su seguridad.