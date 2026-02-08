Con 12 tenistas locales, comienza el Argentina Open: orden de juego y cómo ver todos los partidos en vivo

Con la presencia de 12 tenistas locales, este lunes comienza la 26ª edición del Argentina Open (Crédito: REUTERS/Matias Baglietto)

Este lunes se pondrá en marcha la 26ª edición del Argentina Open sobre las canchas de polvo de ladrillo del histórico Buenos Aires Lawn Tennis Club. El cuadro principal contará con la presencia de 12 tenistas argentinos y tendrá como primer sembrado a Francisco Cerúndolo, finalista en las ediciones 2021 y 2025. Todas las jornadas se podrán seguir en vivo por TyC Sports.

Tomás Etcheverry, ocupa el puesto 54 del escalafón mundial, debuta en el ATP 250 de Buenos Aires ante el italiano Andrea Pellegrino (143°), ganó sus dos encuentros de la clasificación para ser parte de los 32 jugadores que buscarán adueñarse del título.

En la antesala a su primer compromiso en el certamen porteño, Etcheverry manifestó: “Vengo trabajando mucho para que el juego sea más hacia adelante, ser más agresivo y estar mucho más atento al cierre de las jugadas. Jugar acá, en casa, es una sensación distinta a la que quizás no estamos acostumbrados a lo largo de todo el año. En mi caso, me gusta mucho, lo disfruto, y tener la oportunidad de que mis seres queridos me puedan ver me encanta”.

La organización programó el partido entre el platense y el italiano para el tercer turno de la cancha central, no antes de las 18:30 (hora argentina).

Lautaro Midón celebró su clasificación al cuadro principal del Argentina Open tras superar la etapa de qualy (Crédito: Prensa Argentina Open)

No obstante, Lautaro Midón (231°) fue el único tenista argentino que logró acceder al cuadro principal del Argentina Open. El correntino, de 21 años, recibió una invitación de la organización para disputar la qualy y capitalizó la oportunidad.

En su debut en la etapa clasificatoria del torneo de Buenos Aires se impuso con autoridad al brasileño Felipe Meligeni Alves (226°) por un doble 6-2. Luego, este domingo, en la cancha central del Buenos Aires Lawn Tennis Club, venció al colombiano Daniel Galán (191°) por 6-4, 4-6 y 6-3 para sellar su ingreso a un main draw ATP Tour por primera vez en su carrera.

En la primera ronda Midón se medirá con el español Pedro Martínez (77°), en el segundo turno del court principal, no antes de las 14:30.

Con la clasificación en sus bolsillos, Midón comentó: “Muy contento por pasar la qualy, es algo muy lindo y más porque se juega en Argentina. Mañana tengo otro desafío y quiero ganarlo. Desde chico soñé con ganar un partido como el de hoy, poder jugar acá con público. Mi familia vino a verme y poder compartir con ellos la euforia es muy lindo. De a poco las cosas se van dando; es el trabajo que hacemos todos los días”.

Al repasar su camino hasta este presente, el correntino recordó los momentos más difíciles de su carrera y las dudas que atravesó en sus primeros años como profesional: “Todos los jugadores pasan por distintos momentos en sus carreras. Yo atravesé etapas muy difíciles, en las que no sabía si iba a seguir jugando y tenía muchas dudas. Hubo momentos muy duros, sobre todo cuando hice el cambio de venir de Corrientes a Buenos Aires. En ese período tuve un sponsor y fueron dos años de mi carrera que la pasé muy mal, con muchas incertidumbres sobre qué iba a ser de mi vida”.

Y admitió: “Recibía mucha presión por parte de mis sponsors y no podía jugar suelto. No me sentía bien dentro de la cancha porque sabía que, una vez que terminara el partido, iban a venir consecuencias negativas. Hasta que no logré soltar esa parte, no pude disfrutar realmente del tenis. Ahí se produjo un antes y un después para mí”.

Alex Barrena (180°) cerrará la primera jornada del ATP de Buenos Aires frente al checo Vit Kopriva (97°), no antes de las 20:00. El argentino, que recibió una invitación para el cuadro principal, se medirá por primera vez con el tenista europeo de 28 años.

Cabe destacar que el primer partido de la jornada lo disputarán el bosnio Damir Dzumhur (62°) y el boliviano Hugo Dellien (149°), a partir de las 14:00.

El cuadro principal del Argentina Open reúne a las 32 raquetas que irán en busca del título en Buenos Aires (Crédito: Prensa Argentina Open)