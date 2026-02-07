Deportes

El Rosario Central de Di María visitará a Aldosivi en busca de seguir escalando en el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

El Canalla jugará en Mar del Plata desde las 17. Newell’s-Defensa y Belgrano-Banfield cerrarán la jornada desde las 22.15

Ángel Di María, figura de Central, festeja su gol ante Belgrano (Fotobaires)

Además de los partidos entre Racing y Argentinos Juniors y el de River Plate contra Tigre, este sábado se jugarán otros tres encuentros correspondientes a la fecha 4 del Torneo Apertura. En primer turno, Rosario Central visitará desde las 17 a Aldosivi de Mar del Plata. Luego, cerrarán la jornada a las 22.15 Newell’s-Defensa y Justicia en el estadio Coloso Marcelo Bielsa y Belgrano-Banfield, en Córdoba.

ALDOSIVI VS ROSARIO CENTRAL

Aldosivi vs Rosario Central (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rosario Central visitará en Mar del Plata a Aldosivi en un encuentro correspondiente a la fecha 4 de la Zona B del Torneo Apertura. El partido tendrá como árbitro principal a Fernando Espinoza, comenzará a las 17 y será televisado por ESPN Premium.

El conjunto que dirige Jorge Almirón buscará una nueva victoria en condición de visitante luego de lo que fue su gran actuación ante Racing, en Avellaneda, donde se impuso 2-1 con goles de Ángel Di María y otro de Alejo Véliz. Acerca del centro delantero, la novedad es que el Bahía de Brasil llegó a un acuerdo con el Tottenham, dueño del pase, para comprar en 9 millones de euros su ficha. Sin embargo, continuará hasta finales de junio en Central.

El Canalla, que acumula 4 puntos en su grupo, viene de igualar 0-0 en el Gigante de Arroyito frente a River Plate y en su debut cayó 2-1 contra Belgrano de Córdoba. Por su parte, Aldosivi todavía no ganó en lo que va del certamen: empató sin goles ante Defensa y Justicia y Barracas Central y cayó en su última presentación 3-1 en La Plata frente a Gimnasia.

Probables formaciones:

Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Joaquín Novillo, Fernando Román; Esteban Rolón, Roberto Bochi, Federico Gino; Natanael Guzmán, Alejandro Villarreal y Junior Arias. DT: Guillermo Farré.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Ignacio Ovando, Alexis Soto; Enzo Giménez, Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Ángel Di María, Enzo Copetti y Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.

Estadio: José María Minella

Árbitro: Fernando Espinoza

VAR: Adrián Franklin

Hora: 17

TV: ESPN Premium

NEWELL’S VS DEFENSA Y JUSTICIA

Newell's recibirá a Defensa y Justicia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Newell’s será local ante Defensa y Justicia en el estadio Coloso Marcelo Bielsa de Rosario por la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Apertura. El partido comenzará a las 22.15, tendrá como árbitro a Felipe Viola y será televisado por TNT Sports.

El conjunto que dirige la dupla técnica conformada por Favio Orsi y Sergio Gómez buscará levantar su rendimiento en el certamen ya que aún no ganó y tan solo suma un punto, producto del empate con Independiente. Luego, sumó derrotas ante Talleres y Boca Juniors, en La Bombonera. Por su parte, los de Mariano Soso marchan invictos, con 5 puntos, gracias a los empates con Aldosivi y Estudiantes y la victoria frente a Riestra. El dato positivo es que no le convirtieron goles.

En cuanto al historial entre ambos equipos, en un total de 18 enfrentamientos en Primera División, el Halcón lleva ventaja con 10 victorias. La Lepra se impuso en 6 oportunidades y empataron en los restantes dos encuentros.

Probables formaciones:

Newell’s: Gabriel Arias; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Nicolás Goitea y Martín Lucero; Jerónimo Gómez Mattar, Rodrigo Herrera, Walter Núñez, Luciano Herrera, Facundo Guch y Matías Cóccaro. DT: Favio Orsi y Sergio Gómez.

Defensa y Justicia: Christopher Fiermarín; Samuel Lucero, Lucas Souto, Emiliano Amor y Héctor David Martínez; Ayrton Portillo, Santiago Sosa, Aaron Molinas, Juan Gutiérrez, Rubén Botta y Abiel Osorio. DT: Mariano Soso.

Estadio: Marcelo Bielsa

Árbitro: Felipe Viola

VAR: Juan Pafundi

Hora: 22.15

TV: TNT Sports

BELGRANO VS BANFIELD

Belgrano vs Banfield (Imagen Ilustrativa Infobae)

En último turno, Belgrano será local ante Banfield en el estadio Julio César Villagra de Córdoba. El encuentro, que comenzará a las 22.15, será arbitrado por Sebastián Martínez y emitido por ESPN Premium.

El Pirata de Ricardo Zielinski es uno de los invictos del campeonato en la Zona B y buscará una victoria que lo acerque a la punta. Con la llegada de Emiliano Rigoni y el Mudo Franco Vázquez, el equipo cordobés ganó en su debut ante Rosario Central y empató en sus últimas presentaciones con Tigre y Argentinos Juniors para sumar 5 puntos.

Por su parte, el Taladro viene de recuperarse de un mal arranque (empate con Huracán y derrota con Sarmiento) y venció 2-1 como local a Estudiantes de Río Cuarto. El equipo que comanda Pedro Troglio buscará seguir sumando para engrosar su promedio.

Probables formaciones:

Belgrano: Thiago Cardozo; Alcides Benítez, Leonardo Morales, Lisandro López, Federico Ricca; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Franco Vázquez, Francisco González y Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Juan Luis Alfaro, Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Ignacio Abraham; Tomás Adoryan, Santiago López, Santiago Esquivel, Nicolás Colazo; Rodrigo Auzmendi y Mauro Méndez. DT: Pedro Troglio.

Estadio: Julio César Villagra

Árbitro: Sebastián Martínez

VAR: Sebastián Habib

Hora: 22.15

TV: ESPN Premium

Tabla de posiciones del Torneo Apertura:

