Racing intentará salir del último puesto en el duelo ante Argentinos Juniors en Avellaneda: hora, TV y probables formaciones

Racing vs. Argentinos Juniors (Imagen Ilustrativa Infobae)

Racing y Argentinos Juniors animarán uno de los partidos más atractivos de la jornada del sábado. En Avellaneda, la Academia intentará sumar sus primeros puntos luego de tres caídas consecutivas en lo que va del Apertura 2026. El Bicho está invicto, pero viene de dos empates consecutivos sin goles. Desde las 18, en el estadio Presidente Perón, arbitrará Hernán Mastrángelo.

Ni el más pesimista de los fanáticos académicos iba a pensar que su equipo cosecharía tres derrotas en tres presentaciones este campeonato. Las contrataciones de Matko Miljevic y Valentín Carboni incluso habían generado mucha expectativa. Sin embargo, Racing no pudo demostrar su valía y sumó tres tropiezos en fila: 2-1 abajo ante Gimnasia en La Plata, 1-2 en casa contra el Rosario Central de Ángel Di María y 3-1 en contra ante Tigre en Victoria.

Será fundamental para el elenco dirigido por Gustavo Costas recuperar la memoria y exhibir una mejor cara en el Cilindro, antes de afrontar dos compromisos consecutivos en condición de visitante (Banfield y Boca). Si bien es prematuro hablar de peleas en la Tabla Anual, hay que recordar que el primero de la clasificación 2026 sumará un título como campeón de liga y el último descenderá a la Primera Nacional (el otro que bajará de categoría será el colista de la tabla de promedios). Cumplidas tres fechas, la Academia es el único club que no sumó puntos.

El año para los de La Paternal no comenzó del todo bien ya que Argentinos sufrió la eliminación de los 32avos de final de Copa Argentina ante Midland en tanda de penales. Luego de haber sido finalista de la edición pasada (cayó con Independiente Rivadavia de Mendoza en el duelo decisivo), ahora los dirigidos por Nicolás Diez se quedaron sin una competición de forma prematura. Luego del debut con victoria por la mínima ante Sarmiento de Junín en condición de local, los Rojos empataron 0-0 con Estudiantes de Río Cuarto en Córdoba (Tomás Molina falló un penal sobre la hora) y con Belgrano en casa.

Al Bicho se le viene una seguidilla importante: tras visitar a Racing, recibirá a River el próximo jueves en el estadio Diego Armando Maradona y luego abrirá su llave de Fase 2 de Copa Libertadores contra Barcelona de Ecuador, en Guayaquil (miércoles 18/2). Como Lanús disputará las finales de la Recopa Sudamericana, el interzonal contra Argentinos por la sexta fecha del Apertura todavía no tiene fecha definida. Lo mismo sucede con el Aldosivi-Argentinos de la séptima, ya que el 25 de febrero se definirá la llave copera contra los ecuatorianos en La Paternal.

El historial general marca que Racing y Argentinos se vieron las caras en 142 oportunidades, con 67 triunfos para Racing, 31 para Argentinos y 44 empates.

Probables formaciones:

Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Matko Miljevic, Bruno Zuculini; Valentín Carboni, Adrián Martínez y Santiago Solaro. DT: Gustavo Costas

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Claudio Bravo; Hernán López Muñoz, Federico Fattori, Alan Lescano; Lautaro Giaccone, Tomás Molina y Emiliano Viveros. DT: Nicolás Diez

Estadio: Presidente Perón (Cilindro de Avellaneda)

Hora: 18.00

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Televisará: TNT Sports