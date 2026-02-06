De héroe en el Celtic a confidente de Cristiano y Messi: las historias detrás del éxito de Henrik Larsson

Henrik Larsson manifiesta su desencanto con el fútbol moderno al considerar que perdió su esencia y se convirtió en un negocio (YouTube: The Overlap)

Henrik Larsson, exdelantero sueco y figura emblemática del Celtic, Barcelona y Manchester United, compartió en el pódcast Stick to Football, difundido por The Overlap en YouTube, su visión crítica sobre el fútbol actual y el impacto que el deporte tuvo en su vida. Con tono directo, el exjugador reconoció que la pasión que lo acompañó durante décadas ya no lo motiva de la misma manera.

“Ya no amo el fútbol. El juego se transformó y me resulta lejano”, afirmó Larsson durante la charla. “Antes jugábamos por el simple amor al balón, no por dinero. Entiendo que la disciplina y la táctica evolucionaron, pero ahora todo gira en torno a los negocios y la posesión sin riesgo”, señaló el exdelantero.

Recuerdos de una infancia marcada por el fútbol

Larsson evocó su infancia en Suecia para explicar su vínculo con el juego. “De niño nunca sentí que encajaba del todo. Mi padre era caboverdiano, mi madre sueca. Éramos pocos chicos de mi color en la ciudad; a veces destacabas solo por ser distinto”, relató. “La integración llegó con el fútbol. Cuando jugaba bien, las diferencias se olvidaban y me aceptaban. El fútbol me dio identidad y sentido de pertenencia”.

Larsson destaca que el fútbol fue clave para su integración e identidad en la infancia en Suecia, siendo un factor de pertenencia social (MARK NEWCOMBE)

El exdelantero recordó que su infancia estuvo marcada por la necesidad de defenderse. “Fui un niño peleador. Cuando te provocaban, o respondías o te derrumbabas. Mi madre siempre me advertía: ‘Nunca pegues primero, pero defiéndete si te atacan’. Esas peleas y lecciones en casa forjaron mi carácter. De adulto intento ser empático; trato a los demás como me gustaría que me trataran”, sostuvo Larsson en el pódcast.

El Celtic, un antes y un después

Su arribo al Celtic representó un punto de inflexión en su carrera. “No tenía idea de lo especial que era ese club antes de llegar. Venía de Holanda sin expectativas. Pero allí me hice un nombre, me reconocí como futbolista y me sentí parte de algo grande”, rememoró.

“La gente y la ciudad me acogieron. Conservo recuerdos imborrables: partidos históricos, vínculos con compañeros como Viduka, Hartson, Petrov o Moravcik. El Celtic es mi club. Incluso si en Escocia se duda de la competitividad, para mí fue la etapa más importante”.

El exdelantero sueco reconoce al Celtic como el club más importante de su carrera y un punto de inflexión en su desarrollo profesional (Grosby)

Larsson tampoco esquivó los momentos difíciles. “La presión era continua. Si no marcabas en un par de partidos, se empezaba a cuestionar tu nivel. Cuando decidí irme después de siete años, fui honesto con la afición y el club. Quise cerrar ese capítulo de la mejor manera”, explicó el exdelantero.

Barcelona, Manchester y la evolución del fútbol

El salto al Barcelona llegó sin planificación previa. “No lo tenía en mis planes. Tras la Euro me llamó mi esposa: ‘Barcelona te quiere’. No hubo tiempo para pensar, fueron días de negociaciones y asimilación”, recordó.

El paso de Henrik Larsson por el Barcelona implicó compartir equipo con figuras como Messi y Ronaldinho durante momentos históricos del fútbol europeo (BSR Agency)

“En mi primer año, Messi aún no estaba en la plantilla principal; la temporada siguiente ya destacaba. Vi cómo se transformaba de promesa en realidad. También jugué con Ronaldinho, que en ese momento era el mejor: talento absoluto y eficiencia. Cuesta imaginar a alguien que pudiera superarlo”, señaló Larsson en el pódcast.

Consultado sobre Cristiano Ronaldo y su paso por el fútbol británico, Larsson advirtió cambios en la mentalidad de los jugadores. “Cristiano, cuando llegué al Manchester, ya había dejado atrás los regates excesivos y se volvió decisivo. Tuve la suerte de compartir vestuario con jugadores así de determinados”, confesó.

Larsson observa una evolución en la mentalidad y disciplina de jugadores como Cristiano Ronaldo durante su etapa en el Manchester United (Allstar Picture Library Ltd)

“Mi debut en el United fue especial y, aunque me pidieron quedarme más tiempo, debía cumplir mi promesa con Helsingborg y elegí priorizar a mi familia”, agregó.

Valores, familia y legado

Sobre la convivencia y los valores en el vestuario, el exatacante fue contundente: “Detesto el abuso de poder y las faltas de respeto. Si alguien es impuntual una vez no pasa nada, pero si se vuelve habitual, es inaceptable. Hay límites que no tolero, en la vida y en el fútbol”, afirmó. “Siempre fui una persona tranquila en el campo; ahí encontraba mi espacio seguro a pesar de las presiones”.

Respecto a su rol como padre, Larsson aclaró que no influye en la carrera de sus hijos. “Estoy orgulloso de lo que lograron. Mi hija vive en Holanda y compite como amazona; mi hijo juega en el Copenhague, incluso marcó en la Liga de Campeones. No me involucro en sus contratos ni los presiono. Si me consultan, respondo con honestidad, pero las decisiones son suyas. Lo fundamental es verlos felices“.

Para Larsson, sus mejores recuerdos futbolísticos incluyen grandes goles, la amistad con compañeros y el recuerdo imborrable de su padre como mayor inspiración (Grosby)

En la parte final de la entrevista, Larsson compartió sus recuerdos favoritos y momentos personales.

“Entre los compañeros coloco a Ronaldinho y Chris Sutton en lo más alto. El gol que más disfruto es el del 6-2 contra Rangers y también recuerdo los que marqué en Mundiales. La peor pérdida fue la de mi padre; nada comparable en el deporte”.

Antes de concluir en el pódcast, Larsson sonrió. La imagen reservada y tranquila que proyecta fuera de las canchas contrasta con la intensidad y convicción que marcaron su trayectoria, mostrando que la autenticidad sigue guiando su vida dentro y fuera del fútbol.