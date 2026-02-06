Deportes

Argentina ya conoce los detalles para el debut de Paola Suárez en la Billie Jean King Cup: sede, fecha y todo lo que hay que saber

Bajo el mando de la nueva capitana, el seleccionado femenino apunta al ascenso desde el Grupo I de las Américas

El equipo nacional buscará clasificar
El equipo nacional buscará clasificar a los Play-offs del Grupo Mundial I

La Selección Argentina de Tenis YPF se prepara para un desafío clave en la Billie Jean King Cup 2026, la principal competencia por equipos del tenis femenino. Con una conducción renovada tras la designación de Paola Suárez como capitana, el equipo ya conoce detalles del camino que deberá transitar para buscar un lugar en los Play-offs del Grupo Mundial I y, eventualmente, aspirar a clasificar a los Qualifiers del año siguiente.

Suárez, ex número uno del mundo en dobles, fue presentada oficialmente como capitana el martes 3 por la Asociación Argentina de Tenis (AAT). La pergaminense, con una trayectoria consagrada -incluyendo ocho títulos de Grand Slam en dobles y medalla olímpica- asume el rol con la misión de fortalecer al equipo femenino y transmitir su experiencia a las actuales raquetas nacionales.

La instancia regional en la que competirá Argentina será el Grupo Américas I, cuya sede fue confirmada en Ibagué, Colombia, y que se disputará entre el 8 y el 11 de abril de 2026 en el Complejo de Raquetas de esa ciudad, según determinó la Federación Internacional de Tenis (ITF).

El formato de la competencia será round robin —todos contra todos—, y cada serie se definirá mediante dos partidos individuales y un dobles. Al término de la semana de competencia, los dos equipos mejor ubicados en la tabla avanzarán a los Play-offs del Grupo Mundial I, mientras que los dos últimos perderán la categoría y descenderán al Grupo II de la Zona Americana.

La competición continental se jugará sobre canchas de polvo de ladrillo y reunirá a selecciones destacadas del continente: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela.

Este torneo representa una oportunidad de revancha tras la chance perdida de clasificar a los Qualifiers 2026 en los Play-offs de noviembre, cuando el conjunto nacional, dirigido por Mercedes Paz, cayó ante Suiza en el Córdoba Lawn Tennis Club y se le escapó la posibilidad de ascender a la élite del circuito por equipos.

La llegada de Paola Suárez como capitana marca un nuevo rumbo para el equipo. Con una carrera legendaria y una profunda conexión con el tenis argentino, la ex número 1 del mundo en dobles tendrá el desafío de liderar un plantel que atraviesa una etapa de transición y que busca consolidarse nuevamente en el plano internacional femenino. La tenista más destacada del país hoy es Solana Sierra, número 63 del ranking WTA.

Paola Suárez, flamante capitana del
Paola Suárez, flamante capitana del equipo argentino (Fuente: Instagram / clubprotenis y paolasuareztenis)

“Esta oportunidad me llega en el momento justo”

Paola Suárez hizo su debut como jugadora de la Selección Argentina de Tenis en 1996, cuando la competencia aún se disputaba bajo el nombre de Fed Cup. A lo largo de cinco temporadas defendió los colores nacionales, con un balance de 14 triunfos y 5 derrotas, sumando presentaciones tanto en singles como en dobles.

“Esta oportunidad de ser capitana me llega en el momento justo porque ya estoy familiarizada de nuevo con el tenis, con ganas de hacer cosas. Estoy contenta y con mucho entusiasmo”, contó Suárez desde España, donde reside hace cuatro años y tiene el Club Pro Tenis Oviedo, en el que entrena a niños y niñas desde la etapa de iniciación hasta competición.

“Cuando me llamó Flor (Labat, vicepresidenta de la AAT) me agarró de sorpresa. Mi primera reacción fue creer que sería imposible, pero lo pensé bien, lo charlé con amigos y hasta con mi propio hijo, que fue el que me terminó convenciendo de que dijera que sí. Será una etapa totalmente diferente a la de jugadora. Ahora asumo otras responsabilidades pero a la vez es algo muy lindo que pueda transmitirle a las chicas mis vivencias y afrontar juntas todos los desafíos que nos van a venir”, amplió.

