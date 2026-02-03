Oficial: Paola Suárez se convirtió en la nueva capitana de la selección argentina de tenis femenino

Paola Suárez, ex número uno del mundo en dobles y referente histórica del tenis argentino, con 48 títulos y medalla de bronce olímpica en Atenas 2004

La Asociación Argentina de Tenis (AAT) anunció este martes que Paola Suárez será la nueva capitana de la Selección Argentina de Tenis YPF en la Billie Jean King Cup. La ex número uno del mundo en dobles, nacida en Pergamino, sucederá en el cargo a Mercedes Paz y contará en su cuerpo técnico con Mariano Hood.

La flamante capitana hizo su debut como jugadora de la Selección Argentina de Tenis en 1996, cuando la competencia aún se disputaba bajo el nombre de Fed Cup. A lo largo de cinco temporadas defendió los colores nacionales, con un balance de 14 triunfos y 5 derrotas, sumando presentaciones tanto en singles como en dobles.

“Esta oportunidad de ser capitana me llega en el momento justo porque ya estoy familiarizada de nuevo con el tenis, con ganas de hacer cosas. Estoy contenta y con mucho entusiasmo”, contó Suárez desde España, donde reside hace 4 años y tiene el Club Pro Tenis Oviedo en el que entrena a niños y niñas desde la etapa de iniciación hasta competición.

“Cuando me llamó Flor (Labat) me agarró de sorpresa. Mi primera reacción fue que iba a ser imposible, pero lo pensé bien, lo charlé con amigos y hasta con mi propio hijo, que fue el que me terminó convenciendo de que dijera que sí. Será una etapa totalmente diferente a la de jugadora, ahora asumo otras responsabilidades pero a la vez es algo muy lindo que pueda transmitirle a las chicas mis vivencias y afrontar juntas todos los desafíos que nos van a venir. Van a haber aciertos y errores y estoy dispuesta a afrontarlo. Creo que se da en un momento idóneo de mi vida”, comentó la nueva capitana de Las Guerreras.

Paola Suárez tiene un club de tenis en España (Foto: clubprotenis y paolasuareztenis)

Su trayectoria la consagró como la doblista más destacada del tenis argentino: fue número uno del mundo, obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 junto a Patricia Tarabini y acumuló 44 títulos a lo largo de su carrera, incluidos ocho de Grand Slam, cuatro en Roland Garros, tres en el US Open y uno en el Abierto de Australia. En el circuito de singles también dejó su marca, al llegar al noveno puesto del ranking WTA en 2004, temporada en la que alcanzó las semifinales en París, y sumar cuatro campeonatos a nivel WTA.

La bonaerense tendrá su estreno como conductora del seleccionado argentino femenino en el Grupo Américas I, que se disputará la semana del 6 de abril, con sede aún por confirmar. En ese marco, el equipo nacional enfrentará a las principales selecciones del continente en un desafío que asoma más exigente que en ediciones anteriores, ya que potencias regionales como Brasil, México y Colombia, al igual que Argentina, regresan a esta instancia tras caer en los Play-offs de noviembre.

El cuerpo técnico se completará con la presencia de Mariano Hood como subcapitán. Más allá de su trayectoria como doblista, con 13 títulos ATP y número 20 en el ranking mundial en 2003, el Niño construyó un sólido camino como entrenador y formó parte del equipo argentino que conquistó la Copa Davis 2016 en Zagreb, experiencia que ahora trasladará a su nuevo rol dentro del seleccionado femenino.

Mariano Hood celebrando con la Ensaladera de Plata tras la histórica conquista de la Copa Davis en 2016 (Crédito: Adrián Escandar)

“Para mí la persona que esté al lado mío es sumamente importante a nivel personal y Mariano es una persona intachable. Me puede aportar muchísimo a mí y al equipo. Fue un muy buen jugador, tiene la experiencia de haber sido entrenador y campeón en la Copa Davis. Sabe cómo es el tema de trabajar en equipo y me puede ayudar en todos los aspectos. Tenerlo al lado me hace sentir cómoda y tranquila. También tiene un buen carácter para poder trabajar con chicas”, dijo Suárez en referencia a Hood.

La ilusión argentina de regresar al Grupo Mundial quedó a un paso en la última temporada, luego de que el equipo terminara en la segunda posición de la serie disputada en Córdoba. Pese al sólido arranque con un contundente 3-0 ante Eslovaquia, la derrota ajustada por 2-1 frente a Suiza en el cruce decisivo frustró el objetivo. Aquella competencia no solo marcó el último compromiso del año, sino también el cierre de un ciclo institucional: tras siete temporadas al frente del seleccionado, Mercedes Paz dejó su cargo y dio paso a la conducción técnica de Suárez, quien asumirá los desafíos de 2026.

Sobre la designación, Florencia Labat, vicepresidente de la AAT, señaló: “Hablamos con las jugadoras y todas estuvieron de acuerdo en que sea una capitana mujer. Paola, por trayectoria, por ranking y todo su curriculum creíamos que era la persona adecuada para ocupar ese cargo. Por su experiencia, porque jugó singles y dobles, y porque representó a la Argentina. La llamamos, lo pensó y a los pocos días nos dijo que sí, que quería sumarse y, a partir de ahí, avanzamos”.

Y admitió: “Creo que tiene mucho para aportar, porque fue una de las mejores tenistas argentinas de la historia. Va a poder transmitirle a las chicas lo que ella hizo, que fue jugar al más alto nivel. Está con muchas ganas, muy entusiasmada de volver a estar en el mundo del tenis. Sabe mucho y tiene mucho para dar”.

En la misma línea, Agustín Calleri, presidente de la AAT, destacó: “Estamos muy contentos de poder contar con Paola en este nuevo proyecto, porque fue una excelente jugadora, con un recorrido excepcional en el circuito internacional y que le va a poder sumar mucho a las jugadoras argentinas transmitiendo su experiencia desde otro lado”.

