Deportes

Oficial: Paola Suárez se convirtió en la nueva capitana de la selección argentina de tenis femenino

La ex número uno del mundo en dobles, campeona de 48 títulos WTA y medallista olímpica en Atenas 2004, asumirá como sucesora de Mercedes Paz. La pergaminense trabajará junto a Mariano Hood en el cuerpo técnico y tendrá su estreno al frente del equipo en el Grupo Américas I, que se jugará la semana del 6 de abril

Guardar
Paola Suárez, ex número uno
Paola Suárez, ex número uno del mundo en dobles y referente histórica del tenis argentino, con 48 títulos y medalla de bronce olímpica en Atenas 2004

La Asociación Argentina de Tenis (AAT) anunció este martes que Paola Suárez será la nueva capitana de la Selección Argentina de Tenis YPF en la Billie Jean King Cup. La ex número uno del mundo en dobles, nacida en Pergamino, sucederá en el cargo a Mercedes Paz y contará en su cuerpo técnico con Mariano Hood.

La flamante capitana hizo su debut como jugadora de la Selección Argentina de Tenis en 1996, cuando la competencia aún se disputaba bajo el nombre de Fed Cup. A lo largo de cinco temporadas defendió los colores nacionales, con un balance de 14 triunfos y 5 derrotas, sumando presentaciones tanto en singles como en dobles.

“Esta oportunidad de ser capitana me llega en el momento justo porque ya estoy familiarizada de nuevo con el tenis, con ganas de hacer cosas. Estoy contenta y con mucho entusiasmo”, contó Suárez desde España, donde reside hace 4 años y tiene el Club Pro Tenis Oviedo en el que entrena a niños y niñas desde la etapa de iniciación hasta competición.

“Cuando me llamó Flor (Labat) me agarró de sorpresa. Mi primera reacción fue que iba a ser imposible, pero lo pensé bien, lo charlé con amigos y hasta con mi propio hijo, que fue el que me terminó convenciendo de que dijera que sí. Será una etapa totalmente diferente a la de jugadora, ahora asumo otras responsabilidades pero a la vez es algo muy lindo que pueda transmitirle a las chicas mis vivencias y afrontar juntas todos los desafíos que nos van a venir. Van a haber aciertos y errores y estoy dispuesta a afrontarlo. Creo que se da en un momento idóneo de mi vida”, comentó la nueva capitana de Las Guerreras.

Paola Suárez tiene un club
Paola Suárez tiene un club de tenis en España (Foto: clubprotenis y paolasuareztenis)

Su trayectoria la consagró como la doblista más destacada del tenis argentino: fue número uno del mundo, obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 junto a Patricia Tarabini y acumuló 44 títulos a lo largo de su carrera, incluidos ocho de Grand Slam, cuatro en Roland Garros, tres en el US Open y uno en el Abierto de Australia. En el circuito de singles también dejó su marca, al llegar al noveno puesto del ranking WTA en 2004, temporada en la que alcanzó las semifinales en París, y sumar cuatro campeonatos a nivel WTA.

La bonaerense tendrá su estreno como conductora del seleccionado argentino femenino en el Grupo Américas I, que se disputará la semana del 6 de abril, con sede aún por confirmar. En ese marco, el equipo nacional enfrentará a las principales selecciones del continente en un desafío que asoma más exigente que en ediciones anteriores, ya que potencias regionales como Brasil, México y Colombia, al igual que Argentina, regresan a esta instancia tras caer en los Play-offs de noviembre.

El cuerpo técnico se completará con la presencia de Mariano Hood como subcapitán. Más allá de su trayectoria como doblista, con 13 títulos ATP y número 20 en el ranking mundial en 2003, el Niño construyó un sólido camino como entrenador y formó parte del equipo argentino que conquistó la Copa Davis 2016 en Zagreb, experiencia que ahora trasladará a su nuevo rol dentro del seleccionado femenino.

Mariano Hood celebrando con la
Mariano Hood celebrando con la Ensaladera de Plata tras la histórica conquista de la Copa Davis en 2016 (Crédito: Adrián Escandar)

“Para mí la persona que esté al lado mío es sumamente importante a nivel personal y Mariano es una persona intachable. Me puede aportar muchísimo a mí y al equipo. Fue un muy buen jugador, tiene la experiencia de haber sido entrenador y campeón en la Copa Davis. Sabe cómo es el tema de trabajar en equipo y me puede ayudar en todos los aspectos. Tenerlo al lado me hace sentir cómoda y tranquila. También tiene un buen carácter para poder trabajar con chicas”, dijo Suárez en referencia a Hood.

La ilusión argentina de regresar al Grupo Mundial quedó a un paso en la última temporada, luego de que el equipo terminara en la segunda posición de la serie disputada en Córdoba. Pese al sólido arranque con un contundente 3-0 ante Eslovaquia, la derrota ajustada por 2-1 frente a Suiza en el cruce decisivo frustró el objetivo. Aquella competencia no solo marcó el último compromiso del año, sino también el cierre de un ciclo institucional: tras siete temporadas al frente del seleccionado, Mercedes Paz dejó su cargo y dio paso a la conducción técnica de Suárez, quien asumirá los desafíos de 2026.

Sobre la designación, Florencia Labat, vicepresidente de la AAT, señaló: “Hablamos con las jugadoras y todas estuvieron de acuerdo en que sea una capitana mujer. Paola, por trayectoria, por ranking y todo su curriculum creíamos que era la persona adecuada para ocupar ese cargo. Por su experiencia, porque jugó singles y dobles, y porque representó a la Argentina. La llamamos, lo pensó y a los pocos días nos dijo que sí, que quería sumarse y, a partir de ahí, avanzamos”.

Y admitió: “Creo que tiene mucho para aportar, porque fue una de las mejores tenistas argentinas de la historia. Va a poder transmitirle a las chicas lo que ella hizo, que fue jugar al más alto nivel. Está con muchas ganas, muy entusiasmada de volver a estar en el mundo del tenis. Sabe mucho y tiene mucho para dar”.

En la misma línea, Agustín Calleri, presidente de la AAT, destacó: “Estamos muy contentos de poder contar con Paola en este nuevo proyecto, porque fue una excelente jugadora, con un recorrido excepcional en el circuito internacional y que le va a poder sumar mucho a las jugadoras argentinas transmitiendo su experiencia desde otro lado”.

Paola Suárez fue presentada oficialmente
Paola Suárez fue presentada oficialmente como la nueva capitana del seleccionado argentino femenino de Billie Jean King Cup, según informó la Asociación Argentina de Tenis

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoPaola SuárezBillie Jean King CupFlorencia LabatAgustín CalleriPatricia TarabiniGrand SlamMariano Hood

Últimas Noticias

Sorpresa: un ex goleador de Boca Juniors fue ofrecido a River Plate y está siendo evaluado por Gallardo

El nombre de Jonathan Calleri fue acercado por un intermediario. Los detalles del scouting que realiza el entrenador del Millonario

Sorpresa: un ex goleador de

La joya de las Inferiores que perdió Boca Juniors por la patria potestad y será refuerzo del último campeón de Italia

Milton Pereyra quedó a un paso de integrarse a las Juveniles del Napoli de Italia

La joya de las Inferiores

“El respeto es titular”: la campaña que lanzó la Conmebol de cara a la temporada 2026

La Confederación Sudamericana de Fútbol dio un nuevo paso en la lucha contra la discriminación y violencia en el deporte

“El respeto es titular”: la

De las medallas a las pasarelas: quién es Romane Dicko, la yudoka que rompe moldes y fue elegida por Kim Kardashian

La cuatro veces campeona olímpica es referente global en inclusión y desafía estereotipos con su historia de superación, su creatividad y el impacto de su imagen. En diálogo con L’Équipe, la atleta francesa explicó cómo logró llevar su mensaje a todo el mundo

De las medallas a las

Banfield recibirá a Estudiantes de Río Cuarto en un duelo de necesitados: los otros partidos que completan la fecha

El Taladro será local desde las 19 por la tercera jornada del Torneo Apertura. A las 21.15, jugarán Instituto-Lanús e Independiente Rivadavia-Sarmiento

Banfield recibirá a Estudiantes de
DEPORTES
Los comentarios de una leyenda

Los comentarios de una leyenda de Francia sobre las mujeres que generaron un escándalo: “El fútbol no es para caderas anchas”

Sorpresa: un ex goleador de Boca Juniors fue ofrecido a River Plate y está siendo evaluado por Gallardo

La joya de las Inferiores que perdió Boca Juniors por la patria potestad y será refuerzo del último campeón de Italia

“El respeto es titular”: la campaña que lanzó la Conmebol de cara a la temporada 2026

De las medallas a las pasarelas: quién es Romane Dicko, la yudoka que rompe moldes y fue elegida por Kim Kardashian

TELESHOW
El crudo relato de Lourdes

El crudo relato de Lourdes Fernández: “Perdí mi útero, lo último femenino que me quedaba”

El Indio Solari y Skay coincidieron en rememorar la época de Patricio Rey: “Otras vidas… otros tiempos”

El emotivo mensaje de Malena Guinzburg a su padre el día de su cumpleaños: “Estarías muy contento”

Cómo terminó el pasacalles que colgaron frente a la casa de Griselda Siciliani

La China Suárez reveló el secreto de belleza que utiliza para su rostro

INFOBAE AMÉRICA

Las ventas de autos en

Las ventas de autos en Panamá superan las 60 mil unidades en 2025

Honduras, Guatemala y El Salvador ya cuentan con un plan para la reserva Trifinio-Fraternidad

Exdirector de Fosofamilia y su cónyuge son hallados responsables de enriquecimiento ilícito en El Salvador

El Museo Británico retira imágenes generadas por inteligencia artificial tras polémica en redes

De Oklahoma a la eternidad: así nació “Wichita Lineman”, la canción que conmovió a Bob Dylan y Billy Joel