La escalofriante lesión que sufrió un fisicoculturista mientras levantaba 400 kilos: “El dolor postoperatorio fue peor”

La terrible lesión que sufrió un fisicoculturista brasileño

El fisicoculturista brasileño Ranieri Lopes Filho sufrió la rotura del tendón del cuádriceps durante un ejercicio con 400 kilogramos en un gimnasio de Teresina, Piauí, lo que lo obligó a someterse a una cirugía inmediata y a iniciar un proceso de recuperación que lo mantendrá alejado de las competencias durante varios meses. La lesión ocurrió cuando el atleta entrenaba con ese peso en la máquina de prensa de piernas.

Según relató el propio Lopes Filho, de 31 años, el momento más difícil llegó después de la operación. “El dolor postoperatorio fue peor que el del accidente, pero ya ha desaparecido. Hoy ya no tengo ninguna molestia por el dolor de la cirugía”, expresó en declaraciones a G1 días más tarde. El fisicoculturista señaló que la recuperación avanza de manera favorable, aunque la rehabilitación será prolongada.

El accidente se produjo mientras Ranieri Lopes Filho comenzaba a realizar una serie en la prensa de piernas, una máquina habitual en el entrenamiento de culturistas. “Muchos deportistas, e incluso no deportistas, realizan este ejercicio con un peso igual o mayor. No es algo tan extraordinario”, explicó el atleta, quien lleva entrenando cerca de diez años y participó en una competición de culturismo en 2025. El peso utilizado, 400 kilogramos, no era inusual en su rutina y ya lo había manejado anteriormente.

El incidente quedó registrado en video, ya que Lopes Filho grababa su entrenamiento en ese momento. En la grabación, se observa cómo la lesión ocurre durante el segundo movimiento en la máquina, cuando su rodilla parece dislocarse. El fisicoculturista gritó de dolor y fue auxiliado de inmediato por otras personas presentes en el gimnasio. Los testigos colaboraron para retirar las pesas y prestarle los primeros auxilios antes de que una ambulancia lo trasladara a un hospital privado en Teresina.

El fisicoculturista en una cama de hospital con una de sus piernas fuertemente vendada (@ranierilf)

En ese centro médico, fue sometido a una cirugía al día siguiente para reparar el tendón que conecta el cuádriceps con la rótula. El equipo médico le recomendó mantener la pierna completamente extendida, sin flexionar la rodilla, durante tres semanas. Durante este periodo, el atleta sigue con sesiones de fisioterapia que incluyen electroestimulación y ejercicios suaves para preservar la activación muscular.

“El dolor después de la operación fue mucho más intenso que durante el accidente”, insistió el culturista al medio brasileño, resaltando que la fase tras la intervención resultó la más compleja. “Hoy ya no tengo molestias y la recuperación ha progresado satisfactoriamente”, afirmó en otra declaración recogida por g1. El fisiculturista mustra los avances en su cuenta de Instagram

Ranieri Lopes Filho aprovechó su experiencia para advertir sobre los riesgos de entrenar con cargas elevadas, pero rechazó las críticas que atribuyen este tipo de lesiones al ego de los deportistas. “Quien atribuya una lesión como esta al ego o a la carga, de hecho, no tiene la capacidad intelectual suficiente para ahondar en un proceso de razonamiento lógico que le permita comprender la complejidad de esta situación”, sostuvo. También subrayó que decidió compartir públicamente el video del accidente para “concienciar a la gente de que esto le puede pasar a cualquiera que se proponga entrenar a un alto nivel”.

Un socorrista atiende al culturista, cuya pierna izquierda lleva una férula de inmovilización mientras recibe atención (@ranierilf)

Debido a la lesión, Lopes Filho no podrá participar en el campeonato de culturismo regional previsto para mayo de 2026. El propio atleta reconoció que espera poder volver a caminar con normalidad solo después de varios meses y prevé retomar el entrenamiento de piernas hacia finales de año, de forma gradual y con cargas ligeras.

“La vida es así, presenta innumerables desafíos, cuyas consecuencias revelan tanto el peso de las decisiones como las alternativas fallidas que solo nos ofrecen la ilusión de libertad”, reflexionó el deportista a través de sus redes sociales, quien permanece enfocado en su proceso de recuperación. “Aunque cada experiencia es única, son las decisiones que tomamos las que configuran el sentido de nuestra existencia”, sentenció.

Recibió tratamiento de rehabilitación con vendajes y electrodos conectados a la pierna (@ranierilf)

El culturista compartió imágenes de su rehabilitación (@ranierilf)