El ejemplo sexual que dio la pareja de Vinícius Junior para defenderlo ante los cuestionamientos sobre su profesionalismo

La influencer y conductora brasileña Virginia Fonseca reveló cómo debe consultar cada medicamento con el equipo médico del delantero del Real Madrid, incluso si es aplicado en sus zonas íntimas

Virginia Fonseca reveló el cuidado íntimo para evitar un doping a Vinicius Junior

La influencer brasileña Virginia Fonseca sorprendió a sus seguidores al revelar el estricto control médico que debe seguir en su vida cotidiana debido a la carrera profesional de su pareja, el futbolista del Real Madrid, Vinicius Junior.

Fonseca explicó que, por recomendación del equipo médico del jugador, toda pomada íntima o medicamento ginecológico que utilice debe ser previamente informado y autorizado por los especialistas del club. La declaración durante una entrevista con el periodista Leo Dias expuso la presión y los cuidados que enfrentan las parejas de los atletas de elite ante la posibilidad de que un simple producto de uso cotidiano pueda influir en los exámenes antidopaje.

“Fui al ginecólogo, tengo que usar una pomada”, detalló. Cuando el futbolista se enteró, le planteó que debían revisar ese producto: "Me dijo tengo que ver su receta, porque podría provocar un control antidopaje. Cuando él me dijo eso, empecé a temblar. Pensé: ‘Dios mío, ¿habré usado algo que no debía?’. Ahora, todo lo que pienso en usar tengo que enviarlo a sus fisioterapeutas. Lo juro, empecé a temblar. Así que ahora, cada cosa en la que pienso, o cuando necesito usar, todo, cualquier cosa, tengo que hablar con su fisioterapeuta, contárselo”, relató.

La influencer detalló que, antes de utilizar cualquier producto para tratar molestias íntimas, debe consultar con el departamento médico de Vinicius Junior, ya que ciertos componentes presentes en las pomadas pueden ser absorbidos y, mediante el contacto íntimo, llegar a detectarse en los controles antidopaje a los que son sometidos los futbolistas. “Yo dije: ‘Eso era todo lo que necesitaba ahora. Ser la causa de algo”, explicó.

“Estoy muy feliz en esta relación. Por eso le doy prioridad, me entrego por completo. Estoy haciendo que funcione; y Vini también, obviamente”, expresó sobre el vínculo que se nació hace unos meses. “Hay que tener un horario para todo, hay que seguirlo todo a la perfección”, aclaró sobre la detallista rutina que tiene la estrella del Real Madrid. Y aclaró sobre la vida social del brasileño: “No bebe, pero se divierte más que alguien que sí lo hace. ¿Salir a cenar? No come nada, solo bebe zumo. Habla, es muy animado. Sabe gestionar las cosas de una manera que no le pesa ni a él ni a quienes lo rodean

Virginia Fonseca contó detalles de su relación con Vinicius (@virginia)

El sitio brasileño A Tarde, por su parte, se hizo eco de estas palabras e informó que la preocupación de Fonseca refleja una realidad poco conocida fuera del ambiente deportivo profesional. Los medicamentos tópicos de uso ginecológico, como pomadas antifúngicas o antiinflamatorias, pueden contener corticosteroides, hormonas u otras sustancias prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). La ginecóloga Ticiana Cabral explicó al medio que “los componentes más asociados a problemas en exámenes antidoping son: corticosteroides, hormonas o derivados hormonales y algunas sustancias con potencial de absorción sistémica cuando se usan en mucosas”.

La vigilancia médica no solo responde a la prevención de lesiones o al rendimiento físico, sino también a la estricta normativa antidopaje que rige el fútbol internacional.

De acuerdo con A Tarde, la preocupación de Fonseca tiene antecedentes en el fútbol brasileño. El medio destacó que jugadores como Assis, Roberto Brum y Rubens dieron positivo en controles antidopaje debido al uso de pomadas ginecológicas por parte de sus parejas. En el caso de Assis, logró demostrar que la sustancia clostebol hallada en su organismo provenía del tratamiento utilizado por su esposa, lo que permitió que la sanción fuera revocada.

La ginecóloga Cabral advirtió que no todas las pomadas íntimas implican el mismo riesgo, pero enfatizó que “pomadas simples, como antifúngicos aislados, en general ofrecen menor riesgo, aunque muchas fórmulas combinan estos activos”. El contacto sexual durante el uso de estos medicamentos puede transferir principios activos al compañero, aumentando la probabilidad de que los controles detecten sustancias prohibidas. Por ello, la especialista recomendó evitar las relaciones o recurrir al preservativo mientras dure el tratamiento, especialmente si la pareja es deportista de alto rendimiento.

También quedó al descubierto que el entorno de Vinicius Junior aplica una política de máxima cautela: cualquier producto farmacéutico que pueda entrar en contacto con el jugador debe ser reportado y verificado por el equipo médico, incluyendo aquellos de uso tópico y personal de su pareja. Este tipo de vigilancia busca evitar sanciones deportivas que puedan poner en riesgo la trayectoria de los atletas.

Los controles antidopaje en el fútbol, aplicados tanto en competición como fuera de ella, están diseñados para identificar sustancias prohibidas que puedan mejorar el rendimiento o alterar el resultado de las pruebas. La normativa incluye la detección de metabolitos presentes en medicamentos tópicos, lo que obliga a los deportistas y sus familias a mantener una comunicación constante con los profesionales de la salud que los supervisan.

La defensa de la mediática al profesionalismo del futbolista se da en un momento en el que recibe cuestionamientos en España. De haber sido figura inmculada en la era Ancelotti, pasó a ser silbado en continuado en el Santiago Bernabéu por sus actitudes. Incluso, estuvo cerca de emigrar.

El vínculo de Vini y Virginia se conoció a mediados del año pasado e incluso tuvo una etapa de polémica cuando en octubre el futbolista de 25 años emitió un comunicado disculpándose por sus “descuidos” tras la aparición de supuestos diálogos con otras mujeres.

Fonseca, de 26 años, no renovó su contrato con el canal brasileño SBT donde conduce el programa Sabadou com Virginia según detalló el portal UOL. “No quiero irme de Brasil, me voy a quedar aquí. Tengo tres hijos, ¿lo olvidan? No es tan sencillo. No me entra en la cabeza. No sé de dónde sacaron eso", aclaró ante el medio Extra, ya que esta noticia había desatado rumores de una mudanza a Europa.

