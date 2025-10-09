Deportes

El comunicado de Vinicius Jr. sobre su relación con la presentadora de TV Virginia Fonseca tras los rumores de infidelidad: “Fui descuidado”

El astro brasileño utilizó sus redes sociales para pedir disculpas públicas y reconocer sus errores

El jugador publicó un comunicado en sus redes

El futbolista brasileño Vinicius Jr., delantero del Real Madrid y convocado por la selección de Brasil, se pronunció recientemente en sus redes sociales tras la controversia generada en torno a su vínculo con la presentadora e influencer Virginia Fonseca. El mensaje, difundido a través de su cuenta de Instagram, contiene una disculpa pública dirigida a Fonseca y reconoce conductas que pusieron fin al acercamiento entre ambos.

“No me avergüenza admitir que fui descuidado, que no respondí de la mejor manera posible y que la decepcioné. Por eso, quiero pedir disculpas públicamente, con el corazón abierto, porque entendí que una verdadera relación sólo existe cuando hay respeto, confianza y transparencia”, expresó el delantero en su comunicado.

El surgimiento de la crisis mediática tuvo como detonante la publicación, por parte de medios locales, de un video donde Fonseca, de 26 años, aseguró que ya no continuaba con Vinicius Jr. Según informó G1, fuentes del entorno de la influencer señalaron como causa de la ruptura la aparición de unas supuestas conversaciones del futbolista con modelos. Pese a que la relación no llegó a confirmarse oficialmente, el representante de Fonseca reconoció ante los medios que “se estaban conociendo”.

La presencia pública de Fonseca y Vinicius había aumentado en las últimas semanas. A principios de octubre, la influencer se fotografió en el estadio Santiago Bernabéu luciendo una camiseta del jugador. Durante ese encuentro, Vinicius Jr. marcó dos goles en la victoria de su equipo contra el Villarreal por 3-1. Fonseca compartió imágenes y mensajes de apoyo en sus redes sociales durante el partido.

La escalada mediática tomó fuerza cuando la influencer participó junto al futbolista en videos que circularon en plataformas como TikTok, alimentando las especulaciones sobre la relación entre ambos. Como si se tratara de una relación asentada durante un tiempo prolongado,Virginia Fonseca motivó al delantero para que la acompañe en una divertida coreografía conjunta. En el clip, ella aparece vestida con un vestido negro y un sombrero de vaquero, iniciando la secuencia de baile antes de que Vini se sume a la actuación. El portal LeoDias informó que el futbolista y la presentadora se habían reunido recientemente en la capital española y que después de la cita él le envió un ramo de flores.

En el comunicado publicado, Vinicius Jr. destacó que “aunque todavía no éramos oficialmente una pareja, había una conexión sincera. Virginia es una mujer increíble, una madre admirable y alguien a quien siento un enorme cariño y respeto”. El deportista también apuntó: “La idea ahora es reiniciarlo todo. Sin mentiras, sin peleas, sin máscaras. Con mucho amor, cariño y respeto”.

La situación derivó en un ambiente de intensa exposición. Fonseca, quien se separó del cantante Zé Felipe en mayo tras cinco años de matrimonio, ha mantenido su vida personal bajo observación pública y mediática. Desde la ruptura, multiplicó sus compromisos y viajes internacionales. Por su parte, el entorno del futbolista brasileño prefirió no emitir comentarios adicionales sobre la situación.

VInicius y Fonseca mantenían una relación

El comunicado completo de Vinicius Jr

Todos pasamos por momentos que nos hacen reflexionar y crecer. Hace poco viví una situación que me hizo reflexionar y reconocer actitudes que no representaban quién quiero ser ni el tipo de relaciones que quiero construir.

Virginia es una mujer increíble, una madre admirable y alguien a quien siento un enorme cariño y respeto. Desde que nos conocimos, ha venido a Madrid tres veces a verme, dejando atrás su rutina, sus compromisos y su vida solo para estar conmigo. Conocí a una madre admirable y a una pareja increíble.

Aunque todavía no éramos oficialmente una pareja, había una conexión sincera.

No me avergüenza admitir que fui descuidado, que no respondí de la mejor manera posible y que la decepcioné.

Por eso, quiero pedir disculpas públicamente, con el corazón abierto, porque entendí que una verdadera relación sólo existe cuando hay respeto, confianza y transparencia.

La idea ahora es reiniciarlo todo. Sin mentiras, sin peleas, sin máscaras. Con mucho amor, cariño y respeto

