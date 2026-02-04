El desgarrador mensaje de la novia de Emanuel Leguizamón, el árbitro que murió en un accidente: “Nos quedaron tantos sueños por la mitad”

El árbitro Emanuel Leguizamón junto a su novia, Micaela Palavecino en la playa (Instagram: micaelapalavecinoa)

El pasado lunes 2 de febrero se conoció la noticia del fallecimiento del árbitro de fútbol Emanuel Leguizamón luego de un trágico accidente automovilístico en la Ruta Nacional 3, a 40 kilómetros de Caleta Olivia, en la provincia de Santa Cruz. El referí de 24 años, nacido en La Pampa, viajaba en el vehículo junto al resto de sus compañeros y venían de dirigir el partido entre Boxing Club y La Amistad, por el Torneo Regional Federal Amateur.

En medio del dolor por la muerte de Leguizamón, su pareja, Micaela Palavecino, dedicó unas emotivas palabras para despedirlo y describió brevemente la importancia de haberlo tenido a su lado como compañero de vida.

“Amor de mi vida, quisiera escribirte tantas cosas… Tu cara está en todos los portales, en las historias de muchísima gente, radios y programas deportivo. Me gustaría que fuera por alguno de tus partidos o los logros tan grandes que conseguiste, pero no. Me arrancaste el alma con tu partida, me dejaste vacía y perdida. Te busco en todos lados, no paro de mirarte, de escucharte, de querer encontrarte en el perfume de tu ropa“, publicó Micaela en su cuenta de Instagram, junto a un carretel de fotos en las que se los pueden ver juntos disfrutando de viajes y en compañía de sus mascotas.

El árbitro de fútbol Emanuel Leguizamón con su mascota (Instagram: micaelapalavecinoa)

Luego, la mujer continuó compartiendo sus sentimientos: “Te estábamos esperando en casa, con nuestros hijos como te gustaba decir. Dame fuerzas mi amor, porque por acá no sabemos cómo seguir sin vos. Te extraño a cada momento, te quiero acá conmigo, para siempre como habíamos prometido. Aprendimos tanto juntos y nos quedaron tantos sueños por la mitad… solo deseo volver a encontrarnos y fundirnos en ese abrazo en el que tanto te gustaba apretujarme. Te amo, te amamos. Mi corazón, tuyo siempre".

Por el fallecimiento del joven árbitro, la Liga Profesional de Fútbol dispuso un minuto de silencio en su memoria antes del comienzo de los partidos del lunes y martes por el Torneo Apertura de la Primera División. “Lamentamos informar el fallecimiento del árbitro Emanuel Leguizamón debido a un accidente de tránsito en la Ruta Nacional 3. Por ese motivo, en los partidos de hoy y de mañana de la LPF se llevará a cabo un minuto de silencio. La familia de la Liga le hace llegar el pésame a familiares y amigos”, señaló el mensaje en las redes oficiales.

El árbitro de fútbol Emanuel Leguizamón y su pareja Micaela Palavecino durante sus vacaciones. El referí de 24 años murió en un accidente tránsito tras dirigir un partido en Santa Cruz (Instagram: micaelapalavecinoa)

Por su lado, la Asociación Argentina de Árbitros también se expresó al respecto en su cuenta de X (antes Twitter): “La AAA lamenta profundamente el trágico accidente ocurrido hoy, en el que perdió la vida nuestro colega Emanuel Leguizamón. Acompañamos con dolor a su familia, seres queridos y compañeros en este difícil momento”. Además, Federico Beligoy, director de arbitraje de la AFA, acompañó a los seres queridos del referí que falleció en el accidente: “Profundo dolor por nuestro compañero, mis más profundas condolencias para su familia. QEPD”.

El siniestro se produjo minutos antes del mediodía, en un tramo conocido como Cañadón Minerales, a unos 30 kilómetros de Caleta Olivia. El vehículo en el que se desplazaban perdió el control y se salió de la calzada para luego chocar contra un guardarrail. Acto seguido, volcó aproximadamente 200 metros hasta quedar totalmente destruido, según testimonios recogidos por El Diario de La Pampa. Los primeros auxilios fueron brindados por automovilistas que se detuvieron al advertir la magnitud del accidente.

El árbitro de AFA Emanuel Leguizamón en el glaciar Perito Moreno (Instagram: micaelapalavecinoa)

Uno de los testigos, de nombre Diego Díaz, detalló que la camioneta “recorrió unos 200 metros” y quedó destruida completamente. Díaz señaló que, al arribar, asistieron a los heridos: Leguizamón ya no tenía signos vitales, mientras que los demás ocupantes del vehículo estaban conscientes. “Los asistimos y pudimos tapar al fallecido. Había uno que lamentablemente no estaba consciente… los demás estaban conscientes y hablamos con ellos hasta que llegaron los bomberos”, explicó en diálogo con la radio local LU12.

Las condiciones climáticas eran óptimas al momento del accidente: “La ruta estaba en buen estado, se veía bien, no había viento esa hora”, agregaron los testimonios de testigos citados por el sitio La Arena. Los investigadores presumen que el conductor perdió el control al ingresar a una bajada pronunciada, circunstancia habitual en ese tramo donde la ruta combina pendiente y velocidad.

Micaela Palavecino, novia del árbitro Emanuel Leguizamón, quien falleció en un accidente vial en la Ruta 3 (Instagram: micaelapalavecinoa)

En cuanto a su trayectoria, Emanuel Leguizamón se destacó como parte de una nueva generación de árbitros pampeanos. Había iniciado su carrera futbolística en Deportivo Penales y posteriormente se formó como árbitro en la Asociación de Árbitros Provinciales (ACAP). Desde 2022 pertenecía a la Asociación Pampeana de Árbitros de Fútbol (APAF) y, en 2024, firmó su primer contrato provisional con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Su desempeño lo llevó a dirigir en competencias como la Liga Cultural, el Torneo Provincial y el Torneo Regional Federal Amateur. Alternaba su pasión por el arbitraje con empleos fuera del deporte.

En varias publicaciones en sus redes sociales, Emanuel demostró su felicidad por ser parte del deporte más popular del país. “Llegó el día más esperado. Soy árbitro profesional de la Asociación del Fútbol Argentino”, escribió cuando se convirtió en réferi. En su última designación, la delegación visitó el Glaciar Perito Moreno, donde le tomaron una foto que publicó junto al texto: “Ser árbitro en mi hermoso país”. Además, tenía como objetivo máximo dirigir una Copa del Mundo.