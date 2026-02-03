La medida que tomó la Liga Profesional de Fútbol tras la muerte de un árbitro en un trágico accidente

Así quedó el auto en el que viajaba Emanuel Leguizamón y otros tres árbitros

Una noticia generó impacto en el fútbol argentino. Este lunes, Emanuel Leguizamón murió en un accidente en la Ruta Nacional 3, cerca de Fitz Roy, provincia de Santa Cruz, mientras regresaba a La Pampa tras desempeñarse como cuarto árbitro en la semifinal del Torneo Regional Federal Amateur en Río Gallegos que disputaron los equipos de La Amistad y Boxing Club. Junto a él viajaban Cristian Rubiano (juez principal y conductor del vehículo), y los asistentes Diego Pereyra y Yasu Muñoz, quienes resultaron heridos y fueron hospitalizados.

Por el fallecimiento del joven de 24 años, la Liga Profesional de Fútbol dispuso un minuto de silencio en memoria de Leguizamón en los partidos del lunes y martes por el Torneo Apertura de Primera División. “Lamentamos informar el fallecimiento del árbitro Emanuel Leguizamón debido a un accidente de tránsito en la Ruta Nacional 3. Por ese motivo, en los partidos de hoy y de mañana de la #LPF se llevará a cabo un minuto de silencio. La familia de la Liga le hace llegar el pésame a familiares y amigos”, señaló el mensaje en las redes oficiales.

La Asociación Argentina de Árbitros también se expresó al respecto en su cuenta de X (antes Twitter): “La AAA lamenta profundamente el trágico accidente ocurrido hoy, en el que perdió la vida nuestro colega Emanuel Leguizamón. Acompañamos con dolor a su familia, seres queridos y compañeros en este difícil momento”. Además, Federico Beligoy, director de arbitraje de la AFA, acompañó a los seres queridos del referí que falleció en el accidente: “Profundo dolor por nuestro compañero, mis más profundas condolencias para su familia. QEPD”.

El siniestro se produjo minutos antes del mediodía, en un tramo conocido como Cañadón Minerales, a unos 30 kilómetros de Caleta Olivia. El vehículo en el que se desplazaban perdió el control y se salió de la calzada para luego chocar contra un guardarrail. Acto seguido, volcó aproximadamente 200 metros hasta quedar totalmente destruido, según testimonios recogidos por El Diario de La Pampa. Los primeros auxilios fueron brindados por automovilistas que se detuvieron al advertir la magnitud del accidente.

Uno de los testigos, de nombre Diego Díaz, detalló que la camioneta “recorrió unos 200 metros” y quedó destruida completamente. Díaz señaló que, al arribar, asistieron a los heridos: Leguizamón ya no tenía signos vitales, mientras que los demás ocupantes del vehículo estaban conscientes. “Los asistimos y pudimos tapar al fallecido. Había uno que lamentablemente no estaba consciente… los demás estaban conscientes y hablamos con ellos hasta que llegaron los bomberos”, explicó Díaz en diálogo con la radio local LU12.

Emanuel Leguizamón tenía 24 años

Las condiciones climáticas eran óptimas al momento del accidente: “La ruta estaba en buen estado, se veía bien, no había viento esa hora”, agregaron los testimonios de testigos citados por el sitio La Arena. Los investigadores presumen que el conductor perdió el control al ingresar a una bajada pronunciada, circunstancia habitual en ese tramo donde la ruta combina pendiente y velocidad.

Los sobrevivientes del siniestro fueron trasladados al Hospital Zonal de Caleta Olivia. Según datos preliminares, Rubiano sufrió una fractura en una pierna y politraumatismos, mientras que Pereyra y Muñoz presentaron diferentes lesiones, pero permanecieron lúcidos. Los tres continúan bajo observación médica. Uno de los ocupantes, según el relato de los testigos, habría salido despedido del habitáculo, lo que confirma la gravedad del siniestro.

Leguizamón, de 24 años, se destacó como parte de una nueva generación de árbitros pampeanos. Había iniciado su carrera futbolística en Deportivo Penales y posteriormente se formó como árbitro en la Asociación de Árbitros Provinciales (ACAP). Desde 2022 pertenecía a la Asociación Pampeana de Árbitros de Fútbol (APAF) y, en 2024, firmó su primer contrato provisional con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Su desempeño lo llevó a dirigir en competencias como la Liga Cultural, el Torneo Provincial y el Torneo Regional Federal Amateur. Alternaba su pasión por el arbitraje con empleos fuera del deporte.

En varias publicaciones en sus redes sociales, Emanuel demostró su felicidad por ser parte del deporte más popular del país. “Llegó el día más esperado. Soy árbitro profesional de la Asociación del Fútbol Argentino”, escribió cuando se convirtió en réferi. En su última designación, la delegación visitó el Glaciar Perito Moreno, donde le tomaron una foto que publicó junto al texto: “Ser árbitro en mi hermoso país”. Además, tenía como objetivo máximo dirigir una Copa del Mundo.

La muerte de Leguizamón provocó muestras públicas de pesar tanto en el ámbito deportivo pampeano como en el nacional. Instituciones como la Liga Cultural de Fútbol de La Pampa manifestaron su condolencias y acompañaron a familiares y colegas: “Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento del árbitro de la agrupación APAF, Emanuel Leguizamón. En estos momentos de congoja, acompañamos a sus familiares, colegas y amigos, deseando pronta resignación y consuelo”, expresó la entidad en un comunicado. Clubes como All Boys de Santa Rosa y Atlético Boxing Club también hicieron públicas sus condolencias y expresaron su solidaridad, al igual que la Subsecretaría de Deportes, Recreación y Turismo Social de La Pampa.

Un dato relevante consignado por el diario pampeano La Arena es el antecedente judicial del juez principal y conductor del vehículo, Cristian Rubiano, quien en 2014 fue condenado por homicidio culposo tras un siniestro vial en Santa Rosa. Por ese hecho, la justicia lo inhabilitó para conducir durante cinco años y le impuso una condena en suspenso.

El vehículo en el que viajan los árbitros dio varios vueltos tras perder el control, según testigos