Deportes

Se confirmó la lesión de Sebastián Driussi: por cuánto tiempo lo perderá River Plate

El delantero salió en el entretiempo del empate 0-0 ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito

El atacante padeció las lesiones
El atacante padeció las lesiones desde su regreso al club

El estado físico de Sebastián Driussi se convirtió en un dolor de cabeza para Marcelo Gallardo: luego de realizarse estudios este lunes, se confirmó que el punta sufrió un desgarro de grado I en el isquiotibial izquierdo, por lo que estará fuera de las canchas entre 15 y 20 días. Esta lesión representa una baja importante para River Plate, que ganó dos partidos y empató uno en sus tres primeras presentaciones oficiales de 2026.

El atacante, de 29 años, abandonó el campo en el entretiempo del partido ante Rosario Central -terminó en empate 0-0. Lo reemplazó Maxi Salas. Debido a esta dolencia muscular, el delantero se perderá al menos el encuentro ante Tigre en el Estadio Monumental y el duelo frente a Argentinos Juniors en La Paternal el 12 de febrero.

Además, su recuperación podría extenderse hasta dejarlo fuera del partido por la Copa Argentina ante Ciudad Bolívar, previsto para el 17 de febrero. La ausencia del ex Austin FC de la MLS exige una reconfiguración inmediata del plantel dirigido por Marcelo Gallardo.

El historial médico del atacante argentino ya generaba inquietud antes de este episodio. Desde su regreso a River Plate a comienzos de 2025, Driussi ha tenido repetidas ausencias por problemas físicos, afectando su constancia en el equipo.

Este problema llega cuando Driussi arrastra una sequía goleadora de trece partidos consecutivos, sin anotar desde el 21 de agosto. En el reciente compromiso en Arroyito, el VAR le anuló por posición adelantada un gol poco antes de lesionarse, lo que incrementó su frustración.

Marcelo Gallardo deberá ajustar el planteamiento ofensivo para cubrir la baja. Facundo Colidio se mantiene como titular en la delantera, mientras que Maximiliano Salas y Agustín Ruberto surgen como principales alternativas. Una opción adicional es el ingreso de Kendry Páez, reciente incorporación, quien podría aportar variantes tácticas al esquema.

En su segundo ciclo en el club, Driussi ha sufrido seis lesiones musculares y ha estado más de cien días sin actividad, perdiéndose cerca de veinte encuentros oficiales, una cifra que ilustra el desafío que enfrenta en su presente deportivo.

En los primeros tres encuentros del Apertura, el Millonario marcó tres goles: uno de Gonzalo Montiel y dos de Juanfer Quintero. El hecho de que no sumó un Nº 9 en el mercado de pases fue disparador de preguntas a Gallardo en la última conferencia de prensa.

“No es que no queremos traer un delantero, no hay en el mercado lo que buscamos. No es fácil, no es que traés un 9, lo ponés y decís ‘jugá’. Jugadores para River es difícil encontrar. Incluso los probados hay que ver cómo responden. Estamos evaluando, viendo, pero no es fácil. Intento ser cauto, ver la evolución de los chicos, qué nos pueden dar en la competencia por los puntos, generar un recambio que nos dé frescura. Tengo un plantel para estos tres meses y medio de competencia hasta mitad de año para pelear y sostenernos. Entiendo que se plantee que River tiene que traer un 9. Es una opinión facilista. Cuando te ponés a buscar, no es fácil. Hacer nombres de qué sirve... Intentaremos seguir convencidos de que el plantel que tenemos nos dará las soluciones”, se explayó el DT.

Sin Driussi, lo más probable es que el ex Racing Salas sea el reemplazante. “Salas es delantero. No solemos jugar con un 9 de referencia, entramos, nos movemos, salimos. En mi gestión, salvo casos puntuales, los jugadores delanteros son los que no dan referencia. Se va a hablar: ‘No hacen goles”. Es lo típico. El año pasado Driussi no hacía goles y empezó a hacer goles, después se lesionó... Son jugadores que tienen gol. Estoy tranquilo porque veo evolución en el juego“, concluyó el Muñeco.

