El análisis de Gallardo tras el 0-0 de River y Central: su tajante sentencia cuando le preguntaron por la falta de un N° 9

En uno de los encuentros más esperados de la tercera jornada del Torneo Apertura, River Plate igualó 0-0 ante Rosario Central en el Estadio Gigante de Arroyito. El Millonario dio pelea en un reducto siempre complejo, ante el elenco que más puntos sumó en 2025 a nivel local. Incluso, fue más en el primer tiempo, etapa en la que le anularon por offside un gol a Sebastián Driussi.

Una vez finalizada la actividad en cancha en Santa Fe, Marcelo Gallardo se presentó en conferencia de prensa y brindó sus sensaciones del encuentro contra el Canalla. Además, el Muñeco hizo hincapié en el desempeño de sus futbolistas y se mostró optimista de cara al futuro.

“Lo que tengo que destacar fue el buen funcionamiento del equipo, sobre todo en la primera mitad. Vinimos a una cancha difícil, asumimos el protgonismo del partido, con buena circulación, control de juego. No pudimos convertir, pero hubo un muy buen primer tiempo. Me sentí reflejado con lo que vi en la primera etapa. Después no pudimos sostener, ellos empezaron a empujar de otra manera, emparejaron y nos faltó frescura con los cambios también para terminar mejor el partido. Me voy tranquilo, seguimos creciendo, en evolución y el gol va a llegar. Si el equipo juega bien, va a llegar”, analizó.

“Fue una buena medida, hablaron de eso estos días, parecía que no habíamos jugado contra nadie antes. Central es un equipo muy complicado, vinimos acá, nos plantamos, jugamos como queríamos en la primera etapa. No pudimos hacer el gol. Pero vamos a seguir creciendo. Y cuando se vino Central, la parada fue difícil y la bancamos. Eso también hace a la personalidad del equipo”, añadió.

El Muñeco también puntualizó en el regreso al equipo de Paulo Díaz después de ser relegado del plantel en el cierre de 2025: “Si no hubiese visto lo que vi en el inicio de año, no hubiese jugado. El jugador de River tiene que tener cabeza, bancarse cuando no juega y ponerse bien para cuando le toca. Entrenamiento, redoblar esfuerzos y estar presente cuando el equipo lo necesita. Y hoy estuvo presente”.

MÁS FRASES DE MARCELO GALLARDO EN CONFERENCIA DE PRENSA

La posición de Maxi Salas cuando ingresó

“Salas es delantero. No solemos jugar con un 9 de referencia, entramos, nos movemos, salimos. En mi gestión, salvo casos puntuales, los jugadores delanteros son los que no dan referencia. Se va a hablar: ‘No hacen goles”. Es lo típico. El año pasado Driussi no hacía goles y empezó a hacer goles, después se lesionó... Son jugadores que tienen gol. Estoy tranquilo porque veo evolución en el juego“.

El tercer partido con valla invicta del arquero Santiago Beltrán

"Volvió a responder de buena manera en un partido exigente. Y se la recontra bancó. Contento con él"

El buen nivel del mediocampo, con Vera, Moreno, Galván y Quintero

“En esta nueva construcción, miramos con optimismo el presente. Buscamos variantes que nos den soluciones y aporten buen funcionamiento. Pero el equipo no es la mitad de la cancha, es el arquero, la línea de cuatro, los mediocampistas y los delanteros. Estamos encontrando soluciones en todas las líneas y vamos sintiéndonos cómodos”.

La búsqueda de un delantero centro

“No es que no queremos traer un delantero, no hay en el mercado lo que buscamos. No es fácil, no es que traés un 9, lo ponés y decís ‘jugá’. Jugadores para River es difícil encontrar. Incluso los probados hay que ver cómo responden. Estamos evaluando, viendo, pero no es fácil. Intento ser cauto, ver la evolución de los chicos, qué nos pueden dar en la competencia por los puntos, generar un recambio que nos de frescura. Tengo un plantel para estos tres meses y medio de competencia hasta mitad de año para pelear y sostenernos. Entiendo que se plantee que River tiene que traer un 9. Es una opinión facilista. Cuando te ponés a buscar, no es fácil. Hacer nombres de qué sirve... Intentaremos seguir convencidos de que el plantel que tenemos nos dará las soluciones”.

Tras la igualdad ante Rosario Central, que se sumó a un 2026 en el que River venció por 1-0 a Barracas Central y 2-0 a Gimnasia de La Plata en el Monumental, el Millonario tendrá bastante actividad en el mes de febrero. En la próxima jornada del Torneo Apertura jugará contra Tigre en condición de local: chocarán el sábado 7 a partir de las 20:00.

El calendario del elenco de Marcelo Gallardo seguirá con una visita a La Paternal para enfrentarse con Argentinos Juniors el jueves 12 desde las 21:15. Respecto a la fecha 6 del Torneo Apertura, visitará en Liniers a Vélez el domingo 22 a partir de las 18:30. En medio de los partidos mencionados deberá afrontar la primera fase (32avos de final) de la Copa Argentina, ya que su encuentro contra Ciudad de Bolívar está pautado para el martes 17 de febrero. Vale resaltar que todavía no se confirmó el estadio que albergará el duelo y el horario en el que se jugará.