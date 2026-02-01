Deportes

Un Top 5 se bajó del Argentina Open por lesión: “Es muy triste decirlo”

El italiano Lorenzo Musetti confirmó su ausencia en el ATP de Buenos Aires. El motivo: el desgarro que lo obligó a retirarse del Australian Open cuando estaba dos sets arriba frente a Novak Djokovic

El italiano, número 5 del ranking ATP, se ausentará del torneo debido a una lesión

Lorenzo Musetti, número 5 del ranking ATP, confirmó este domingo su baja del Argentina Open 2026, que se disputará en Buenos Aires del 7 al 15 de febrero, debido a la lesión que sufrió en su reciente participación en el Australian Open.

A través de un video compartido por las redes sociales del torneo, el italiano dijo haberse sometido a exámenes médicos que precipitaron la decisión de renunciar a la competencia para enfocarse en su rehabilitación.

“Lamentablemente, los resultados no son buenos. Decidimos tomar un poco de tiempo para recuperarme bien y es muy triste decirlo, pero desafortunadamente no estaré participando del torneo de Buenos Aires. Les deseo toda la suerte y éxito a todos los jugadores y a la organización, y un amor especial para todos los hinchas argentinos”.

Musetti sufrió un desgarro en el aductor de la pierna derecha durante su partido de cuartos de final contra Novak Djokovic en Melbourne, donde debió retirarse cuando estaba dos sets arriba.

El italiano comenzó a sentir molestias en el inicio del segundo parcial y, tras un tiempo muerto médico en el tercer set, el dolor se volvió insoportable, forzando el retiro.

Su ausencia representa una mala noticia para el torneo: Lolo era el único Top 10 del main draw y el principal preclasificado. Su ausencia se suma a un panorama de lesiones que afecta a varios protagonistas del circuito internacional este inicio de temporada.

Novak Djokovic consuela a Lorenzo
Novak Djokovic consuela a Lorenzo Musetti tras la lesión (Fuente: REUTERS/Edgar Su)

La intención de Musetti es llegar en plenitud a los primeros Masters 1000 de la temporada, que se jugarán en Indian Wells y Miami -Estados Unidos- en marzo sobre canchas de cemento al aire libre.

En contraste, la baja del italiano favorece a los hermanos Cerúndolo: Francisco, el mejor tenista argentino de la actualidad, será el primer cabeza de serie y Juan Manuel, que iba a disputar la clasificación, ingresará directo al cuadro principal.

Otro de los beneficiados será Sebastián Báez, de gran arranque de temporada y uno de los protagonistas habituales de la gira sudamericana de polvo de ladrillo. El bonaerense, que buscará su primera estrella en el Argentina Open, pasa a ser el cuarto preclasificado y evita jugar la primera ronda. Su debut será directamente en octavos de final.

También recibió una buena noticia Alex Barrena, el argentino de mayor crecimiento en el ranking ATP durante el año pasado: ingresará a la qualy del torneo.

Francisco Cerúndolo será el primer
Francisco Cerúndolo será el primer preclasificado del torneo (Fuente: REUTERS/Matias Baglietto)

El Argentina Open contará con otros nombres de peso, como los argentinos Camilo Ugo Carabelli y Tomás Etcheverry, el brasileño Joao Fonseca -campeón defensor y uno de los jugadores que tuvo que lidiar con problemas físicos en el inicio del año-, el ítalo argentino Luciano Darderi, el italiano Matteo Berrettini y el francés Gael Monfils, ex número 6 del mundo y uno de los tenistas más carismáticos del circuito ATP, que comienza su temporada despedida.

Luego, la gira sudamericana seguirá en el ATP 500 de Río, donde Báez levantó el trofeo en las últimas dos ediciones, y tendrá una última escala con el ATP 250 de Santiago de Chile.

