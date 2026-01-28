El ejemplar gesto de Fairplay de Novak Djokovic durante su impensada victoria en el Australian Open: “Él merecía ganar”

El gesto de Djokovic durante su partido en el Australian Open

La jornada de cuartos de final del Australian Open 2026 dejó una imagen que trascendió el resultado deportivo. Novak Djokovic, cuarto cabeza de serie, protagonizó un gesto de fair play que marcó el partido ante Lorenzo Musetti y acaparó la atención en la Rod Laver Arena de Melbourne.

El incidente ocurrió en el cierre del segundo set, cuando Nole se encontraba en una situación adversa frente al italiano Lorenzo Musetti, quien venía desplegando un tenis dominante y ya había tomado ventaja de dos sets. En un punto crucial, el serbio subió a la red y definió con una volea, mientras su rival, de 23 años, intentó un tiro cruzado que salió desviado. Aunque la jugada parecía favorable para el ex número uno del mundo, Djokovic se acercó al umpire para declarar que había tocado la pelota con el marco de su raqueta, otorgando así el punto a Musetti.

La corrección de la acción permitió a Musetti igualar el game y, posteriormente, quebrar el servicio para adelantarse dos sets a cero. El partido, lejos de definirse por el ranking o el historial, se convirtió en un duelo de integridad en el que la honestidad del serbio se impuso al instinto competitivo. “Hoy él se merecía ganar, sin dudas. Merecí perder”, expresó Djokovic, quien suma 24 títulos de Grand Slam y 101 trofeos en el circuito, según datos de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).

Musetti se retiró por lesión cuando ganaba por dos sets (Reuters)

El desarrollo del encuentro parecía inclinarse por completo a favor de Musetti. El italiano, quinto preclasificado, ofrecía una actuación sobresaliente, con apenas 8 errores no forzados en el primer set frente a los 18 de Djokovic. Tras imponerse por 6-4 y 6-3 en los dos primeros parciales, se acercaba a una victoria histórica. “No he sentido la pelota en todo el partido, no sabía qué pelota esperar por su parte”, admitió el tenista balcánico, quien finalmente accedió a semifinales, producto del retiro de su rival por molestias en su pierna derecha.

“Me veía de camino a casa”, reconoció después el tenista serbio, al referirse a la difícil situación en que se encontraba antes del inesperado desenlace.

El giro inesperado se produjo al inicio del tercer set, cuando Musetti manifestó la molestia. “Sentí algo extraño en la pierna derecha al comienzo del segundo set. Seguí jugando porque estaba jugando realmente, realmente bien”, explicó el italiano en conferencia de prensa. El dolor se incrementó rápidamente, volviendo inviable su continuidad. “El nivel de dolor iba cada vez más alto. No había mucho que decir ni mucho que hacer”, señaló el jugador nacido en Carrara, quien lamentó la situación y la calificó de “realmente dolorosa”.

Musetti no pudo continuar por molestias en su pierna derecha (Reuters)

La frustración de Musetti se reflejó en sus palabras: “Iba dos sets arriba contra Novak y estaba jugando así. Tener que retirarme es algo que nunca habría imaginado”. Si bien evitó precisar el diagnóstico, el italiano sospecha que se trata de un desgarro. “No soy doctor, pero siento que conozco mi cuerpo y estoy bastante seguro de que es un desgarro. Es desafortunado”, agregó el tenista, quien había superado al estadounidense Taylor Fritz en la ronda previa.

El retiro de Musetti concedió el pase a semifinales a Djokovic por décima tercera vez en Melbourne Park, donde ahora aguarda al ganador del duelo entre Jannik Sinner y Ben Shelton. “Es una lástima para él. Hoy fue, con diferencia, el mejor jugador y debería haber ganado el partido. Me siento afortunado”, concluyó el serbio, cuya actitud en el segundo set fue elogiada por los medios y resaltada como un reflejo de los valores del deporte profesional.