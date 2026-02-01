Deportes

Se sorteó el Challenger de Rosario con cuatro tenistas Top 100 en el cuadro

Camilo Ugo Carabelli, Francisco Comesaña, Juan Manuel Cerúndolo y Mariano Navone serán las principales atracciones del certamen santafesino

Camilo Ugo Carabelli buscará en el Challenger de Rosario defender el título alcanzado la temporada pasada

En una semana especial para el tenis argentino, en la que la Selección Argentina de Tenis YPF de Copa Davis se presentará del 6 al 8 de febrero en Busan, Corea del Sur, para enfrentar al conjunto asiático por la primera ronda de los Qualifiers 2026, con la particularidad de contar con cinco jugadores debutantes: Thiago Tirante, Federico Gómez, Marco Trungelliti, Guido Andreozzi y Juan Pablo Ficovich, en el otro lado del hemisferio se desarrollará el ATP Challenger de Rosario, que contará con la presencia de cuatro jugadores Top 100.

Sobre las canchas de polvo de ladrillo del Jockey Club de Rosario, el lunes se pondrá en marcha el certamen de categoría Challenger 125, que repartirá 225.000 dólares en premios. El sorteo determinó que Camilo Ugo Carabelli, campeón defensor, será el primer preclasificado: ocupa el puesto 49 del ranking mundial. El porteño, de 26 años y beneficiado con una invitación, debutará ante un jugador proveniente de la clasificación y, de avanzar, podría cruzarse con Facundo Díaz Acosta (247°) u otro tenista surgido de la qualy.

En su intento por defender el título conseguido en 2025, Ugo Carabelli también buscará sumar ritmo de competencia sobre superficies lentas, teniendo en cuenta que en las próximas semanas deberá defender las semifinales alcanzadas en el ATP 500 de Río de Janeiro y en el ATP 250 de Santiago.

En la parte baja del cuadro aparece el marplatense Francisco Comesaña (68°), quien enfrentará al oriundo de Merlo Nicolás Kicker (258°). El ganador del cruce avanzará a los octavos de final, instancia en la que se medirá con el italiano Marco Cecchinato (230°) o el brasileño Pedro Boscardin Dias (268°).

El main draw principal también ofrecerá varios enfrentamientos entre compatriotas. Juan Manuel Cerúndolo (87°) se medirá con Gonzalo Villanueva (349°), Alex Barrena (190°) lo hará frente a Juan Bautista Torres (364°), mientras que Román Burruchaga (104°) chocará con Lautaro Midón (232°).

Mariano Navone se consagró campeón en la temporada pasada en en Challenger de Lima

Por su parte, Mariano Navone (74°) decidió en el tramo final de la temporada pasada saltearse la gira europea bajo techo y descender a la segunda categoría del circuito con el objetivo de recuperar terreno. La Nave encontró recompensa al consagrarse campeón en el Challenger de Lima y, en su estreno en Rosario, espera por el brasileño Thiago Seyboth Wild (217°).

Andrea Collarini (233°), finalista del AAT Challenger edición TCA a comienzos de este año, se medirá con el español Nikolas Sánchez Izquierdo (306°). El argentino es entrenado por el ex tenista cordobés Pedro Cachin.

Además, Genaro Olivieri (231°) debutará ante el brasileño Felipe Meligeni Rodrigues Alves (225°), Facundo Mena (328°) se cruzará con Thiago Monteiro (196°), mientras que el local Renzo Olivo (512°), el pilarense Santiago Rodríguez Taverna (227°), el chino Chun-hsin Tseng (122°) y el italiano Andrea Pellegrino (138°) enfrentarán a jugadores provenientes de la qualy.

Se puso en marcha la clasificación

Con la participación de 17 tenistas argentinos se puso en marcha la clasificación del Challenger de Rosario

Este domingo, con la participación de 17 tenistas albicelestes, se puso en marcha la clasificación del Challenger de Rosario. Los jugadores que busquen avanzar al cuadro principal deberán ganar dos partidos.

  • [1] [Alt] Hernan Casanova (ARG) vs [Alt] Lautaro Agustin Falabella (ARG)
  • [WC] Dante Pagani (ARG) vs [11] Santiago De La Fuente (ARG
  • [2] Guido Ivan Justo (ARG) vs Tomas Farjat (ARG)
  • Ezequiel Monferrer (ARG) vs [12] [Alt] Conner Huertas del Pino (PER)
  • [3] Igor Marcondes (BRA) vs Tymur Bieldiugin (UKR)
  • Maximo Zeitune (ARG) vs [7] Valerio Aboian (ARG)
  • [4] Juan Manuel La Serna (ARG) vs [WC] Mateo Del Pino (ARG)
  • [Alt] Bruno Fernandez (BRA) vs [8] Paulo Andre Saraiva Dos Santos (BRA)
  • [5] Luciano Emanuel Ambrogi (ARG) vs [Alt] Nicolas Bruna (CHI)
  • Wilson Leite (BRA) vs [9] Lucio Ratti (ARG)
  • [6] Juan Estevez (ARG) vs [WC] Valentin Garay (ARG)
  • [WC] Tomas Re (ARG) vs [10] Carlos Maria Zarate (ARG)

