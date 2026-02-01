Deportes

El cruce entre Djokovic y Rafael Nadal en la final del Australian Open: del gesto en medio del partido al emotivo discurso

La leyenda del tenis español se convirtió en uno de los protagonistas tras presenciar el duelo desde la grada

El cruce entre Novak Djokovic y Rafael Nadal en la final del Australian Open

En la final del Open de Australia 2026, Novak Djokovic y Rafael Nadal acapararon la atención tanto fuera como dentro de la pista, en una jornada que también coronó a Carlos Alcaraz como el campeón más joven en conquistar los cuatro grandes torneos del tenis. La presencia y el protagonismo de Nadal en la grada, así como la interacción entre los dos miembros del Big Three, marcaron dos momentos clave en la definición disputada en la Rod Laver Arena de Melbourne.

El primer episodio relevante se produjo durante el transcurso del partido, cuando Djokovic, en una pausa tras un punto, se dirigió al palco donde se encontraba Nadal. En tono distendido, el serbio preguntó: “¿Quieres jugar, Rafa?”, provocando risas en la grada y una reacción sonriente del español, quien respondió con un aplauso y un gesto de complicidad. Esta escena simbolizó la buena relación entre ambos tenistas, dos de los grandes protagonistas de la historia reciente del deporte.

El segundo momento destacado ocurrió al término del encuentro, durante la ceremonia de premiación. Pese a la derrota sufrida ante Alcaraz por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5, Djokovic sorprendió al público y a los medios presentes al tomar la palabra y dedicar un mensaje especial a Nadal, quien seguía la final desde las gradas. “Quiero hablar con el legendario Rafa, que está en las gradas. Solo unas pocas palabras. Obviamente es muy raro verte ahí y no acá ¿Sabes? Pero solo quiero decir que ha sido un honor compartir cancha contigo y tenerte acá viendo la final... Es la primera vez para mí y sabes, obviamente es una sensación un poco extraña. Pero gracias por estar presente”, reconoció Nole.

Nole le dedicó unas palabras
Nole le dedicó unas palabras a Rafael Nadal

La intervención de Djokovic no solo evidenció el respeto mutuo entre los dos campeones, sino que también subrayó la trascendencia del momento, con Nadal convertido en testigo directo de una nueva generación que toma el relevo en el circuito. El propio serbio bromeó durante su discurso al referirse a la presencia de las figuras españolas en la pista: “Hay demasiadas leyendas españolas. Me siento como si estuviera dos contra uno esta noche, ¿sabes? No es justo, pero esta bien”, lo que generó aplausos y risas entre los asistentes.

En la misma ceremonia, Djokovic felicitó a Alcaraz por su logro histórico, alzándolo como nuevo referente de la élite del tenis mundial. El serbio afirmó: “Ante todo, por supuesto, felicidades, Carlos. ¡Un torneo increíble! A tu entrenador, a tu familia y a tu equipo... lo que has estado haciendo... la mejor palabra para describirlo es histórico, legendario... así que, ¡felicidades! Te deseo mucha suerte para el resto de tu carrera. Eres muy joven. Tienes mucho tiempo por delante, como yo. Estoy seguro de que nos veremos muchas veces en los próximos 10 años”, bromeó.

Nadal estuvo presente durante la
Nadal estuvo presente durante la final del Australian Open

La final del Open de Australia 2026 quedará registrada no solo por el récord de Alcaraz, quien a sus 22 años y 274 días se convirtió en el más joven en ganar los cuatro grandes torneos, sino también por la interacción entre dos leyendas del tenis que han marcado una era. Djokovic rozó su vigésimo quinto Grand Slam y, pese a la derrota, optó por reconocer a sus rivales y celebrar públicamente su respeto por Nadal.

deportes-internacionalRafael NadalNovak DjokovicCarlos AlcarazAustralian OpenTenis

