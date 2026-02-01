El cómico episodio que sufrió un boxeador en una pelea: perdió el peluquín de un golpe, se lo arrojó a los fanáticos y ganó el combate

Un boxeador le sacó la peluca a su rival de un golpe

La función de boxeo celebrada en el Madison Square Garden ofreció una postal inesperada durante el combate de peso pesado entre Jarrell Big Baby Miller y Kingsley Ibeh. El estadounidense, quien regresaba a uno de los escenarios más emblemáticos del deporte mundial, protagonizó el hecho más comentado de la jornada al perder el pelo postizo en pleno combate.

Durante el segundo asalto de la pelea, una ráfaga de golpes de Ibeh dejó al descubierto la calvicie de Miller, que reaccionó quitándose el peluquín y lanzándolo a la multitud.

Miles de espectadores presenciaron la escena cuando uno de los impactos de Ibeh desplazó el postizo de Miller, dejando expuesta una amplia zona calva. El púgil de Brooklyn completó el asalto con el cabello fuera de lugar y, al llegar a su esquina, optó por arrancarse el postizo y arrojarlo a las tribunas. El boxeador compartió en sus redes sociales el momento en que se quitó la peluca, el cual no fue filmado por la transmisión oficial pero sí por los espectadores en las gradas.

La reacción del público fue inmediata, con risas y ovaciones desde la tribuna. El episodio se viralizó rápidamente y la secuencia se suma a los momentos más insólitos del boxeo profesional.

La velada de Ring 6 ya había presentado combates atractivos como antesala del evento principal entre Shakur Stevenson y Teófimo López Jr., pero el incidente capilar de Miller acaparó la atención. Ibeh, zurdo y con mayor alcance, había comenzado el combate con decisión y conectó varios contragolpes durante los primeros asaltos. Uno de esos golpes, un uppercut limpio, provocó la caída parcial del postizo del estadounidense.

El propio Miller explicó tras la pelea el origen del episodio. En declaraciones dentro del ring tras su victoria, afirmó: “Perdí mi cabello un par de días antes tras usar una botella de champú que encontré en la casa de mi madre”. El boxeador relató que el producto tenía amoníaco y que eso lo obligó a improvisar con el postizo. Pese al incidente, el púgil de 36 años mantuvo la compostura y completó el combate sin alteraciones en su plan.

Miller ya había estado cerca de pelear en el Madison Square Garden en 2019, cuando estaba programado para enfrentar al entonces campeón de peso pesado Anthony Joshua. Tras fallar una prueba antidopaje, fue reemplazado por Andy Ruiz, quien terminó sorprendiendo a Joshua y consagrándose campeón. El combate ante Ibeh significó la primera presentación de Miller en el recinto neoyorquino.

La pelea se desarrolló de forma pareja. A partir del sexto asalto, el trabajo al cuerpo de Miller comenzó a tener efecto sobre su rival, que nunca había disputado más de seis rounds como profesional. El desgaste fue evidente en Ibeh, mientras Miller fue incrementando el control del combate. Un gancho de izquierda en el noveno asalto inclinó la balanza en favor del estadounidense.

El boxeador perdió su peluca durante el combate

Las tarjetas reflejaron la paridad de la contienda: dos jueces vieron ganar a Miller por 97-93, mientras el tercero otorgó la victoria a Ibeh por 96-94. El púgil de Brooklyn mejoró su récord a 27-1-2, con 22 nocauts, en tanto que Ibeh quedó con marca de 16-4-1, con 14 triunfos por la vía rápida.

En la entrevista sobre el ring, Miller volvió a referirse al incidente con humor y se frotó la cabeza mientras bailaba para celebrar. “Me quedé sin pelo por el champú y tuve que salir con el postizo. No me afectó en absoluto”, sentenció el boxeador. En redes sociales, el episodio generó incontables bromas y memes, con usuarios vaticinando que el clip del peluquín reaparecerá en cada recopilación de momentos insólitos del deporte.

Pese al revuelo, el púgil dejó claro que su objetivo sigue siendo el ring: tras su empate ante Andy Ruiz en agosto de 2024, planea volver a pelear dentro de un mes. La velada cerró con el triunfo de Shakur Stevenson por decisión unánime ante Teófimo López, pero la imagen de Miller lanzando el postizo a la multitud ya forma parte del anecdotario del Madison Square Garden.

Miller festejó tocándose la cabeza