Desde una distancia de 21 metros y a casi 100 km/h: el golazo de tiro libre de Juanfer Quintero en River-Gimnasia

Juan Fernando Quintero continuó la espiral ascendente tras su buena presentación ante Barracas Central. El atacante de River Plate aprovechó las dudas de Nelson Insfrán en un tiro libre en la medialuna para desenfundar un zurdazo que se clavó en el palo del arquero. Ya en la segunda etapa, convirtió su doblete y salió reemplazado a falta de media hora en lugar de Santiago Lencina. De esta manera, el Millonario aventaja a Gimnasia en el Estadio Monumental por la segunda fecha de la Zona B del Torneo Apertura.

El futbolista de 33 años marcó el 1-0 del equipo de Marcelo Gallardo a los 40 minutos de la etapa inicial con una gran pegada en un tiro libre a centímetros de la medialuna, que se coló en el caño derecho de Insfrán, quien antes le había hecho señales a sus defensores sobre la dificultad que tenía para observar detrás de la barrera.

De esta forma, Quintero se tomó revancha de la ocasión creada a los 32 minutos, cuando Nelson Insfrán se lució con un manotazo para despejar otra pelota detenida ejecutada por el 10 en la puerta del área.

El arquero de Gimnasia volvió a sufrir la jerarquía individual del dueño de casa, y en particular de Juan Fernando Quintero en el comienzo del complemento. El colombiano aprovechó un pase de Facundo Colidio para aparecer en soledad sobre el segundo palo y encajar un disparo en la red para el 2-0 a los cuatro minutos de la parte final.

*El segundo gol de Quintero

De esta forma, anotó sus primeros goles en el Torneo Apertura, luego de que también había aportado la asistencia para el tanto de Gonzalo Montiel a los 59 minutos en el 1-0 final frente a Barracas Central en el Estadio Claudio Chiqui Tapia. Quintero lleva 21 gritos en 120 partidos con River Plate y volvió a convertir de tiro libre con esta camiseta tras más de tres años. El 1-0 incluyó un impecable tiro a 21 metros del arco y con una velocidad de casi 100 km/h, según precisaron en la transmisión oficial.

El último festejo de balón detenido se remontaba al 3 de octubre de 2022 ante Racing por el torneo doméstico, según detalló el estadígrafo Silvio Maverino. Su última anotación por esa vía en términos generales fue el 15 de noviembre de 2024 con Colombia ante Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas. Lleva 19 goles de tiro libre en su carrera.

Además, es el segundo doblete entre sus tres etapas en River. El anterior había sido en octubre de 2018 ante Sarmiento de Resistencia por los cuartos de final de la Copa Argentina.

*El primer tiro libre que le sacó Insfrán a Quintero

Partido en desarrollo...