Deportes

Desde una distancia de 21 metros y a casi 100 km/h: el golazo de tiro libre de Juanfer Quintero en River-Gimnasia

El futbolista de 33 años abrió la historia de pelota detenida al final del primer tiempo y convirtió su doblete en el complemento ante el Lobo en el Estadio Monumental

Guardar

Juan Fernando Quintero continuó la espiral ascendente tras su buena presentación ante Barracas Central. El atacante de River Plate aprovechó las dudas de Nelson Insfrán en un tiro libre en la medialuna para desenfundar un zurdazo que se clavó en el palo del arquero. Ya en la segunda etapa, convirtió su doblete y salió reemplazado a falta de media hora en lugar de Santiago Lencina. De esta manera, el Millonario aventaja a Gimnasia en el Estadio Monumental por la segunda fecha de la Zona B del Torneo Apertura.

El futbolista de 33 años marcó el 1-0 del equipo de Marcelo Gallardo a los 40 minutos de la etapa inicial con una gran pegada en un tiro libre a centímetros de la medialuna, que se coló en el caño derecho de Insfrán, quien antes le había hecho señales a sus defensores sobre la dificultad que tenía para observar detrás de la barrera.

De esta forma, Quintero se tomó revancha de la ocasión creada a los 32 minutos, cuando Nelson Insfrán se lució con un manotazo para despejar otra pelota detenida ejecutada por el 10 en la puerta del área.

El arquero de Gimnasia volvió a sufrir la jerarquía individual del dueño de casa, y en particular de Juan Fernando Quintero en el comienzo del complemento. El colombiano aprovechó un pase de Facundo Colidio para aparecer en soledad sobre el segundo palo y encajar un disparo en la red para el 2-0 a los cuatro minutos de la parte final.

*El segundo gol de Quintero

De esta forma, anotó sus primeros goles en el Torneo Apertura, luego de que también había aportado la asistencia para el tanto de Gonzalo Montiel a los 59 minutos en el 1-0 final frente a Barracas Central en el Estadio Claudio Chiqui Tapia. Quintero lleva 21 gritos en 120 partidos con River Plate y volvió a convertir de tiro libre con esta camiseta tras más de tres años. El 1-0 incluyó un impecable tiro a 21 metros del arco y con una velocidad de casi 100 km/h, según precisaron en la transmisión oficial.

El último festejo de balón detenido se remontaba al 3 de octubre de 2022 ante Racing por el torneo doméstico, según detalló el estadígrafo Silvio Maverino. Su última anotación por esa vía en términos generales fue el 15 de noviembre de 2024 con Colombia ante Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas. Lleva 19 goles de tiro libre en su carrera.

Además, es el segundo doblete entre sus tres etapas en River. El anterior había sido en octubre de 2018 ante Sarmiento de Resistencia por los cuartos de final de la Copa Argentina.

*El primer tiro libre que le sacó Insfrán a Quintero

Partido en desarrollo...

Temas Relacionados

Juan Fernando QuinteroRiver PlateGimnasiaTorneo Aperturadeportes-argentina

Últimas Noticias

Con dos goles de Juanfer Quintero, River Plate le gana a Gimnasia en el Monumental por el Torneo Apertura

El Millonario busca una nueva victoria en su casa ante un entonado Lobo. Ambos equipos están con un futbolista menos. Transmite TNT Sports

Con dos goles de Juanfer

La lupa sobre le durísimo planchazo de Panaro a Fausto Vera en River-Gimnasia: por qué el VAR acertó al corregir a Pablo Dóvalo

El árbitro principal había sancionado con amarilla, pero recibió el llamado de Germán Delfino y, tras observar la acción, cambió de decisión. Además, estuvo bien expulsado Matías Viña

La lupa sobre le durísimo

Boca Juniors tendrá una prueba de riesgo en La Plata ante Estudiantes: hora, TV y formaciones

El Xeneize viajará a La Plata para medirse con el Pincha en un duelo de candidatos. Desde las 22.15, por ESPN Premium

Boca Juniors tendrá una prueba

El histórico gol del arquero del Benfica ante el Real Madrid para avanzar de fase en la Champions: “¡Lo increíble es posible!”

Anatoliy Trubin convirtió el séptimo tanto de un guardameta en la historia del torneo. En la próxima ronda, podría volver a enfrentarse con el Merengue o con Inter de Italia

El histórico gol del arquero

Se definió la Champions League: Liverpool y Barcelona avanzaron a octavos y Real Madrid, Atlético e Inter cayeron al playoffs

Los 36 equipos jugaron al mismo tiempo para definir a los clasificados a la siguiente fase de forma directa, a los que disputarán los playoffs y a los eliminados de la competencia

Se definió la Champions League:
DEPORTES
Con dos goles de Juanfer

Con dos goles de Juanfer Quintero, River Plate le gana a Gimnasia en el Monumental por el Torneo Apertura

La lupa sobre le durísimo planchazo de Panaro a Fausto Vera en River-Gimnasia: por qué el VAR acertó al corregir a Pablo Dóvalo

Boca Juniors tendrá una prueba de riesgo en La Plata ante Estudiantes: hora, TV y formaciones

El histórico gol del arquero del Benfica ante el Real Madrid para avanzar de fase en la Champions: “¡Lo increíble es posible!”

Se definió la Champions League: Liverpool y Barcelona avanzaron a octavos y Real Madrid, Atlético e Inter cayeron al playoffs

TELESHOW
La desilusión de Ian Lucas

La desilusión de Ian Lucas con Evangelina Anderson: “Si me enganché fue porque compartí mucho con ella”

Charly García, invitado de honor en el festejo por los 60 años del Zorrito Von Quintiero: las mejores fotos

Juana Repetto expuso sus temores ante la cesárea y preguntó a sus seguidoras si debe tener tres empleadas para que la ayuden

Marixa Balli cerró su local en Flores y contó cómo la afectó: “Voy a cambiar de rubro”

Se viene la gran fiesta del teatro en Córdoba: quiénes son los nominados a los Premios Carlos 2026

INFOBAE AMÉRICA

La Fuerza Armada de Venezuela

La Fuerza Armada de Venezuela formalizó su apoyo a Delcy Rodríguez tras la captura del dictador Nicolás Maduro

Un tribunal holandés obligó al Gobierno a proteger a Bonaire de la crisis climática

Francia respaldó declarar terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán tras la masacre de manifestantes

Estados Unidos impulsa un plan para que Hamas entregue sus armas en Gaza mediante un programa internacional de recompra

¿Peligra la manzana en Estados Unidos? Por qué la posible prohibición de antibióticos preocupa a los productores