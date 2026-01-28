El recuerdo de Paul Gascoigne sobre el día que le dijo “no” al Manchester United y soportó los insultos de Ferguson

Paul Gascoigne relató como un rechazo al Manchester United marcó para siempre su relación con el histórico Sir Alex Ferguson (REUTERS)

En la historia del fútbol inglés abundan los episodios que alimentan la imaginación de aficionados y especialistas. Uno de los más llamativos involucra a Paul Gascoigne, considerado uno de los talentos más singulares del fútbol británico, y a Sir Alex Ferguson, el entrenador más exitoso en la historia del Manchester United. La relación entre ambos nunca se materializó en Old Trafford, pero el recuerdo de aquel pase frustrado en 1988 continúa generando interés, sobre todo por la furiosa reacción de “Fergie” y las secuelas que, según el exfutbolista, aún perduran.

El fenómeno Gascoigne y el interés de Ferguson

A finales de la década de los 80, Gascoigne emergía como uno de los futbolistas más prometedores de Inglaterra. Sus actuaciones como mediocampista en el Newcastle United durante la temporada 1987/88 le valieron ser elegido Jugador Joven del Año por la PFA y asegurarse un lugar en el Equipo del Año de la misma organización. La prensa y los hinchas ya comenzaban a hablar de “Gazzamanía”, aunque su explosión mediática llegaría poco después.

En ese contexto, Sir Alex Ferguson, quien acababa de asumir la dirección técnica del Manchester United y buscaba reconstruir el plantel para devolverle la gloria, puso sus ojos en el joven Gascoigne. El técnico escocés estaba convencido del potencial del mediocampista y no ocultaba su deseo de sumarlo a su proyecto en Old Trafford. “Me preguntó: ‘Me voy de vacaciones y cuando regrese, ¿vas a firmar por el United?’. Le respondí que sí”, recordó en una entrevista exclusiva con la revista FourFourTwo, al presentar su libro Eight.

El traspaso parecía encaminado y muchos daban por hecho que Gascoigne vestiría la camiseta de los Red Devils. Sin embargo, el destino tomó otro rumbo cuando Tottenham intervino en la negociación. Irving Scholar, presidente del club londinense, ofreció a la familia de Gascoigne una casa por valor de 120.000 libras (alrededor de USD 164.284), una propuesta que terminó por inclinar la balanza. Finalmente, el mediocampista firmó con los Spurs en un acuerdo de casi 3 millones de USD en el verano de 1988.

La reacción de Ferguson quedó registrada en una carta en la que insultó a Gascoigne por su decisión de firmar con el Tottenham (REUTERS/Scott Heppell)

La carta de Ferguson

La decisión de Gascoigne no solo sorprendió a Ferguson, sino que generó en él una reacción airada que quedó registrada para la posteridad. El jugador contó: “Después de decidirme por el Tottenham, recibí una carta de Ferguson en la que me decía: ‘Eres un estúpido bastardo’”, relató a FourFourTwo.

Lejos de arrepentirse, el futbolista añadió con humor que, tras ese episodio, llegó a enfrentar al Manchester United y hasta logró marcarles un gol.

La animosidad de Ferguson no terminó con la transferencia. Décadas después, Gascoigne recordó un encuentro con el técnico en el vestuario de Old Trafford: “La última vez que lo vi fue en el lounge de jugadores del Manchester United, hace unos tres años. Me dijo: ‘¡Oficina!’, y me llamó para echarme una bronca. Yo tenía más de 50 años, por cierto. Me dijo: ‘Deberías haber firmado conmigo’, y solo pude responder: ‘Lo siento’”.

Este episodio, contado con la franqueza que caracteriza a Gascoigne, revela que la figura de Ferguson sigue ejerciendo una influencia particular sobre él. “Es el único entrenador con el que me asusto cuando lo veo”, confesó el exjugador, dejando claro que el respeto y el temor reverencial hacia el escocés permanecen intactos.

Gascoigne relató que años después Ferguson le recriminó personalmente en Old Trafford el no haber firmado por el Manchester United (REUTERS/John Sibley/File Photo)

Gascoigne, Ferguson y la historia que nunca fue en Old Trafford

La historia de Gascoigne y Ferguson es un ejemplo de cómo un solo movimiento puede alterar el curso de varios destinos. Mientras Gascoigne escribió capítulos memorables en Tottenham y más tarde en la Lazio, su ausencia en el United abrió paso a otras figuras que marcarían la era dorada del club bajo la dirección de “Fergie”. Sin embargo, el escocés nunca ocultó su frustración por no haber conseguido al mediocampista.

Ambos personajes se convirtieron en íconos de la Premier League en las décadas siguientes. Gascoigne, con su talento y personalidad, y Ferguson, como arquitecto del Manchester United más dominante de la era moderna. Aun así, los seguidores del fútbol inglés continúan preguntándose cómo habría cambiado la historia del club si Gascoigne hubiese aceptado la propuesta de Ferguson.

Gascoigne reflexionó sobre el tema en su libro: “Fergie me llamó a su oficina hace tres años para reprocharme; incluso ahora, es el único entrenador que me intimida cuando lo veo”, reiteró para FourFourTwo. Esto es una clara demostración de que el paso del tiempo no ha borrado la intensidad de aquel momento, ni la huella que dejó en ambos protagonistas.