El insólito día en que Paul Gascoigne llevó una avestruz al entrenamiento: “Decían que no era gracioso”

Paul Gascoigne fue uno de los referentes del Tottenham durante fines de los 80 y principios de los 90 (Spurs Official)

Paul Gascoigne ocupa un lugar único en la historia del fútbol. Conocido como Gazza, fue uno de los mediocampistas más talentosos que ha dado Inglaterra, capaz de marcar la diferencia en cualquier partido con su visión, técnica y carácter indomable.

Sin embargo, su vida fuera del campo estuvo marcada por la controversia, los excesos y una personalidad impredecible que quedó grabada en la memoria colectiva de la Premier League y sus hinchas.

Entre las muchas anécdotas que ilustran la complejidad de su figura, ninguna resulta tan extravagante como el día que llevó una avestruz al vestuario del Tottenham Hotspur para demostrar a sus compañeros que podía ser gracioso.

El genio de Gazza: fútbol y travesuras

Gazza ideó una broma "perfecta" tras escuchar que sus compañeros dudaban de su capacidad para ser gracioso (REUTERS)

Gascoigne deslumbró en cada club por el que pasó, pero también fue célebre por sus bromas pesadas y su inagotable necesidad de sorprender. No había entrenamiento ni partido en el que no buscara dejar su huella, ya fuera con un pase imposible o con una travesura inesperada.

Según recordó el propio futbolista, el vestuario de los Spurs fue escenario de sus ocurrencias más memorables: “En el Tottenham, los muchachos decían que no era gracioso. Así que pensé: ‘Ya verán’”, detalló en una reciente entrevista con la revista FourFourTwo.

El ambiente competitivo y bromista de aquel Tottenham de finales de los 80 y principios de los 90 era el caldo de cultivo perfecto para el despliegue de la creatividad de Gazza. Pero, en esta ocasión, el reto era mayor: sus compañeros ponían en duda su sentido del humor, algo que él no estaba dispuesto a tolerar.

Una avestruz y un desafío en el vestuario

Gascoigne llevó una avestruz al entrenamiento del Tottenham para sorprender a sus compañeros y demostrar que era un "fuera de serie" (Composición fotográfica)

La anécdota comenzó como muchas otras en la vida de Gascoigne con una idea tan absurda como genial. “Pasé por un maldito zoológico y pensé: ‘Esa es una buena idea’”, relató el exfutbolista inglés a FourFourTwo. Aquella noche, Gazza no pudo dormir, ocupado elaborando su plan para silenciar a quienes dudaban de su capacidad para divertir.

A la mañana siguiente, ni corto ni perezoso, fue hasta el zoológico y pidió prestada una avestruz. Contra todo pronóstico, el encargado accedió. “Esperé a que los compañeros estuvieran entrando en calor y envié la avestruz al campo. Fue divertidísimo”, recordó entre risas.

La imagen de una enorme ave corriendo entre futbolistas profesionales y entrenadores no tardó en provocar carcajadas y asombro. Aquella escena, imposible de imaginar en el fútbol actual, quedó grabada como uno de los episodios más insólitos de la Premier League. Sin embargo, la historia no terminó ahí.

Después del entrenamiento, el desafío real comenzó: devolver la avestruz. “Lo más gracioso fue que terminamos de entrenar a las 12:30 y me llevó como tres horas atrapar al animal. Había plumas por todas partes”, relató Gascoigne.

Aquel día, en el vestuario del Tottenham, consiguió lo que se propuso: demostrar a todos que, además de un talento fuera de serie, podía ser el alma de la fiesta. Y lo hizo, como solo él podía, con una anécdota que quedaría para siempre en la historia del fútbol inglés.

El legado de un personaje único

Gascoigne se destacó tanto por su genialidad futbolística como por sus polémicas y anécdotas inolvidables en clubes como Tottenham, Newcastle y Lazio (REUTERS/John Sibley/File Photo)

La travesura de la avestruz no solo puso en evidencia el particular sentido del humor de Gascoigne, sino que también demostró su capacidad para romper cualquier norma establecida, tanto dentro como fuera del campo. Este tipo de episodios contribuyeron a forjar la leyenda de Gazza, un futbolista que nunca necesitó mucho incentivo para llevar sus bromas al límite.

Gascoigne no solo fue un genio con la pelota, sino también un personaje cuya vida estuvo marcada por contrastes extremos: la euforia y la tristeza, la genialidad y la autodestrucción.

Su paso por el Tottenham, la selección de Inglaterra y otros clubes europeos —Newcastle, Lazio, Middlesbrough, Everton y Burnley— lo hizo dejar su huella a base de goles, asistencias y, también por momentos afuera de la cancha que, todavía al día de hoy, se recuerdan como una muestra de su espíritu indomable.