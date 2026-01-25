Un tenista sufrió calambres en plena entrevista luego de otra jornada de calor extremo en el Australian Open

Luciano Darderi sufrió calambres en plena entrevista

El tenista Luciano Darderi vivió una jornada exigente en el Australian Open al clasificar por primera vez a los octavos de final de un Grand Slam, pero el esfuerzo físico se reflejó con claridad tras su partido victorioso contra el ruso Karen Khachanov. El jugador italo-argentino sufrió un calambre durante una entrevista posterior al encuentro, episodio que evidenció el desgaste producido por las temperaturas extremas registradas en Melbourne.

Darderi logró imponerse a Khachanov, ex número 8 del mundo, en cuatro sets con parciales de 7-6 (5), 3-6, 6-3 y 6-4, tras tres horas y 23 minutos en pista. No partía como favorito ante un rival de jerarquía, pero el jugador nacido en Villa Gesell y representante de Italia en el circuito profesional, se mostró sólido con su servicio, consiguiendo un total de 17 aces y ganando el 78% de los puntos con su primer saque.

La exigencia del partido se agravó por las condiciones climáticas. El calor en la capital australiana alcanzó valores cercanos a los 40 grados, lo que obligó a la organización a activar el protocolo especial para temperaturas extremas. El sistema de medición tiene en cuenta la temperatura del aire, el calor radiante, la humedad y la velocidad del viento. Si el índice alcanza el nivel máximo de cinco, el juego debe detenerse hasta que las condiciones mejoren. En este caso, se implementó una larga pausa y se cerró el techo de la pista para proteger a los jugadores.

Tras el partido, Darderi atendió a la prensa y, en medio de una respuesta sobre su próximo rival —el también italiano Jannik Sinner—, mostró evidentes gestos de dolor y debió interrumpir por unos segundos la entrevista. Las cámaras captaron el momento en que apoyó la cabeza sobre los brazos, mientras los entrevistadores reaccionaron con comprensión y le ofrecieron apoyo.

Más allá de las cuestiones físicas, Darderi también fue protagonista de un emotivo gesto en pista. Tras la victoria, el tenista le envió un mensaje de apoyo a su amigo y rival (en primera ronda) Cristian Garín quien acababa de perder a su padre. Con su pase a octavos asegurado, el tenista italo-argentino se acercó a la cámara y la firmó con un “Fuerza Gago”.

El propio Darderi explicó posteriormente: “Fue algo que me salió del corazón, quise hacerlo en ese momento”, refiriéndose al mensaje de apoyo.

“Quiero desearle mucha fuerza, está pasando por un momento difícil del que volverá más fuerte. A lo largo del año vamos a estar juntos y lo vamos a tratar de apoyar entre todos”, afirmó tras confirmarse el fallecimiento del padre del tenista trasandino, Sergio Garin, información publicada por la Federación de Tenis de Chile a través de sus canales oficiales.

Cabe destacar que el avance de Darderi a la segunda semana del torneo representa el mejor resultado de su carrera hasta el momento. Antes de toparse con Sinner, el tenista de 23 años había dejado en el camino al argentino Sebastián Báez, quien llegaba con buenos resultados al inicio de la temporada.

El próximo desafío de Darderi será ante Jannik Sinner, número dos del ranking mundial. Ambos jugadores italianos se medirán en una instancia donde no existen antecedentes de enfrentamientos previos en el circuito profesional.