Sebastián Báez se despidió del Australian Open tras caer ante Luciano Darderi: los únicos dos argentinos que sigue en carrera

Sebastián Báez se despidió de la segunda ronda del Australian Open al caer con Luciano Darderi (Crédito: REUTERS/Hollie Adams)

Sebastián Báez se despidió en la segunda ronda del primer Grand Slam de la temporada, el Australian Open, al caer en cuatro sets frente al italoargentino Luciano Darderi, con parciales de 6-3, 1-6, 6-4 y 6-3. Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry son los únicos representantes nacionales que continúan en carrera en Melbourne Park.

Con 19 grados centígrados en la cancha número 6 de Melbourne Park comenzó la acción entre Báez, ubicado en el puesto 36 del ranking mundial, y Darderi (25°). El partido se inició con intercambios desde el fondo y puntos largos. El bonaerense fue quien logró tomar la primera ventaja y se adelantó de inmediato 2-0.

Sin embargo, el jugador nacido en Villa Gesell, de 23 años y que compite bajo la bandera italiana, no se dejó intimidar y encadenó cinco juegos consecutivos, una reacción que lo encaminó a quedarse con el set por 6-3.

Sin tiempo para lamentos, Báez salió a disputar el segundo parcial con la misma contundencia que había mostrado hasta ese momento, a pesar de estar debajo en el score. Rápidamente se encontró 5-0 arriba, producto de una mejora en la precisión de su primer saque, con un 70 por ciento de puntos ganados, contra el 60 de su rival. Además, conectó 28 tiros ganadores y lastimó con su derecha cruzada para marcar diferencias. De esa manera, igualó la pizarra al imponerse por 6-1.

Luciano Darderi se clasificó para la tercera ronda del Australian Open (Crédito: WILLIAM WEST / AFP)

En el tercer set, Darderi volvió a pasar al frente sobre el jugador de San Martín. Las diferencias fueron mínimas, pero supo capitalizarlas con dos quiebres a su favor y uno en contra, una efectividad que le permitió volver a inclinar el marcador por 6-4.

En el cuarto parcial, Darderi ratificó su crecimiento tenístico y su fortaleza mental para superar a Báez. Un break le bastó para sellar el 6-3 y asegurarse la victoria.

El arranque de la temporada por Oceanía marcó un punto de inflexión en el recorrido del bonaerense, especialmente en canchas rápidas, una superficie que históricamente le había presentado mayores desafíos y que terminó con un saldo de 8 triunfos y dos derrotas.

La United Cup apareció como el primer gran termómetro: allí encontró continuidad, confianza y respuestas ante rivales de jerarquía como el estadounidense Taylor Fritz, el español Jaume Munar y el suizo Stanislas Wawrinka, resultados que le permitieron igualar rápidamente su producción del año anterior en este tipo de escenarios.

Ese impulso se trasladó luego al ATP 250 de Auckland, torneo que tuvo como último campeón argentino a Juan Martín Del Potro en 2009, donde encadenó una serie de actuaciones consistentes frente a Emilio Nava, Jenson Brooksby, Ben Shelton y Marcos Giron, antes de cerrar la semana perdiendo la final ante el checo Jakub Mensik.

Cerúndolo y Etcheverry ponen tercera

Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry se presentan en la tercera ronda del Australian Open (Crédito: REUTERS/Edgar Su)

Para este jueves, ya viernes en Australia, los argentinos Francisco Cerúndolo (21°) y Tomás Etcheverry se presentarán en la tercera ronda. El hermano mayor de los Cerúndolo llega tras dos actuaciones sólidas en las instancias iniciales, en las que no cedió sets al imponerse ante el chino Zhizhen Zhang (368°) y el bosnio Damir Dzumhur (66°). En la próxima etapa se medirá con el ruso Andrey Rublev (15°).

El historial entre ambos favorece al porteño de 27 años, que lidera la serie por tres victorias contra una derrota. El antecedente más cercano se registró en la ronda de 32 del Masters 1000 de París, con triunfo para el albiceleste.

Por su parte, Etcheverry debutó con una exigente batalla a cinco sets, que se extendió por casi cuatro horas frente al serbio Miomir Kecmanovic (60°), y luego superó al británico Arthur Fery (186°), proveniente de la clasificación.

En busca de un lugar en los octavos de final, el platense enfrentará al kazajo Alexander Bublik (10°), reciente campeón del ATP 250 de Hong Kong.