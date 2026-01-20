Deportes

Anotó el punto ganador de su partido en el Australian Open y se fue corriendo al vestuario por una emergencia

Luciano Darderi avanzó a la siguiente ronda en medio de problemas estomacales durante la victoria ante el chileno Cristian Garín

Guardar

El italiano Luciano Darderi protagonizó un episodio inusual al vencer a Cristian Garín en el Australian Open 2026 por 7-6, 7-5, 7-6, pese a sufrir fuertes molestias estomacales y requerir asistencia médica en pleno partido.

El encuentro entre Luciano Darderi, actualmente número 25 del ranking ATP, y Cristian Garín, 82° en la clasificación mundial, captó la atención de los presentes en Melbourne Park. El partido, correspondiente a la primera ronda del Australian Open 2026, ofreció una secuencia de alto nivel tenístico, pero quedó marcado por el estado físico del jugador italiano, quien logró sobreponerse a una situación crítica para avanzar a la siguiente instancia.

El desarrollo del partido mostró a Darderi en control del marcador durante gran parte del cruce. Sin embargo, cuando se encontraba cerca de sellar la victoria, un dolor abdominal intenso alteró el desenlace. El propio tenista explicó a ESPN que el malestar surgió por haber ingerido un analgésico sin protector gástrico. Esta confesión arrojó luz sobre el episodio que mantuvo en vilo a los espectadores y a su rival.

Darderi saludó a su rival
Darderi saludó a su rival y se marchó del campo rápidamente (Reuters)

Durante el encuentro, Darderi solicitó asistencia médica de inmediato y retornó a la cancha visiblemente afectado. En el 5-3 del tercer set, tuvo un punto para partido que no logró concretar, circunstancia que permitió a Garín estirar la definición. El chileno quebró el servicio del italiano y llevó el parcial a un empate 5-5, momento en el que el europeo descargó su frustración golpeando la raqueta contra el suelo.

A pesar de ese momento tenso, Darderi recuperó la compostura y cerró el partido con parciales de 7-6(5), 7-5 y 7-6(3). El desenlace generó sorpresa entre los aficionados y el propio Garín, ya que al terminar el último punto, el italiano cruzó rápidamente la red para saludar a su rival y desapareció del campo de juego para dirigirse a los vestuarios.

La escena llamó la atención de los espectadores en Australia y de los comentaristas, quienes documentaron la secuencia. Tras unos minutos, Darderi reapareció brevemente en la pista para agradecer el apoyo del público y celebrar su victoria en una jornada calurosa, donde ambos jugadores solicitaron atención médica en el tramo final del partido.

El tenista llevó tranquilidad horas después a través de un posteo en su cuenta de Instagram. El italo-argentino publicó una storie en la que bromeó sobre el episodio al compartir el momento en el que se retiró del estadio junto a unos emojis de una persona corriendo al baño.

El resultado dejó afuera a Cristian Garín en la primera ronda, tras casi tres horas de competencia y dos tie-breaks disputados. El chileno batalló hasta el cierre, salvó varias oportunidades de quiebre y exigió al máximo al italiano, quien se mantuvo firme en los momentos clave para evitar la extensión a un cuarto set.

Darderi, de 23 años y nacido en Argentina pero nacionalizado italiano, llegó al certamen tras competir en el ATP 250 de Auckland. Allí obtuvo una victoria sobre el chileno Alejandro Tabilo y una derrota ante el estadounidense Marcos Giron. La temporada anterior, el italiano había caído en la primera ronda del abierto australiano, por lo que este triunfo representó su primer avance en el cuadro principal del torneo.

El triunfo de Darderi lo ubicó en la segunda ronda, donde enfrentará al argentino Sebastián Báez, ganador del cruce con el francés Giovanni Mpetshi Perricard por 6-4, 6-4, 3-6, 5-7 y 6-3.

Darderi jugará contra Sebasitán Báez
Darderi jugará contra Sebasitán Báez (AFP)

Temas Relacionados

deportes-internacionalATPTenisAustralian OpenLuciano Darderi

Últimas Noticias

El gigante de Italia que tiene en la mira a Franco Mastantuono: el factor Nico Paz que podría influir en la negociación

En medio de una turbulenta adaptación al Real Madrid, un poderoso de Europa busca fichar al joven surgido de River Plate

El gigante de Italia que

El extravagante look con el que Naomi Osaka salió a su partido del Australian Open: el detrás de escena

La tenista japonesa sorprendió con su atuendo en la previa al choque contra la croata Antonia Ruzic

El extravagante look con el

Sebastián Báez sigue de racha y firmó otro gran triunfo en su debut por el Australian Open

El bonaerense superó en cinco sets al francés Giovanni Mpetshi Perricard, ratificó su gran inicio de temporada y estiró su racha positiva en el arranque de 2026

Sebastián Báez sigue de racha

Manchester City, Real Madrid, Inter y PSG abrirán la séptima fecha de Champions League: la agenda completa

Los equipos más importantes del continente se presentarán en la anteúltima jornada de la fase de liga

Manchester City, Real Madrid, Inter

La selección argentina disputará un amistoso en un escenario especial después de la Finalissima ante España

Los dirigidos por Lionel Scaloni enfrentarán a Qatar en el estadio Lusail tras enfrentar a la Furia Roja

La selección argentina disputará un
DEPORTES
El gigante de Italia que

El gigante de Italia que tiene en la mira a Franco Mastantuono: el factor Nico Paz que podría influir en la negociación

El extravagante look con el que Naomi Osaka salió a su partido del Australian Open: el detrás de escena

Sebastián Báez sigue de racha y firmó otro gran triunfo en su debut por el Australian Open

Manchester City, Real Madrid, Inter y PSG abrirán la séptima fecha de Champions League: la agenda completa

La selección argentina disputará un amistoso en un escenario especial después de la Finalissima ante España

TELESHOW
Marta Fort dio su versión

Marta Fort dio su versión del accidente en el que atropelló a una mujer de 89 años

La fuerte pelea entre Emilia Attias y Esther Goris en Masterchef Celebrity: “Casi se van a las trompadas”

Murió a los 64 años Gaby Ferrero, actriz de Santa Evita y referente de la docencia artística

La elegante noche de Mirtha Legrand en una gala solidaria en Mar del Plata: doble vestuario, shows y emoción

Graciela Alfano, a pura sensualidad a los 73 años en Punta del Este: “Que empiece la fiesta”

INFOBAE AMÉRICA

Aviones militares llegarán a la

Aviones militares llegarán a la base de Estados Unidos en Groenlandia para actividades planificadas

Junto a su nuevo novio y un empleado planeó el asesinato de su ex pareja en Uruguay: le tendieron una emboscada

Panamá abre el debate de la reforma educativa con dos rutas: Ejecutivo y Asamblea

Uruguay atraviesa un brote histórico de varicela y decidió cambiar la vacuna: los casos se duplicaron en 2025

La Policía de Uruguay busca terminar con la “idealización” de narcos como Marset en campaña para adolescentes