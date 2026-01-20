Anotó el punto ganador de su partido en el Australian Open y se fue corriendo al vestuario por una emergencia

El italiano Luciano Darderi protagonizó un episodio inusual al vencer a Cristian Garín en el Australian Open 2026 por 7-6, 7-5, 7-6, pese a sufrir fuertes molestias estomacales y requerir asistencia médica en pleno partido.

El encuentro entre Luciano Darderi, actualmente número 25 del ranking ATP, y Cristian Garín, 82° en la clasificación mundial, captó la atención de los presentes en Melbourne Park. El partido, correspondiente a la primera ronda del Australian Open 2026, ofreció una secuencia de alto nivel tenístico, pero quedó marcado por el estado físico del jugador italiano, quien logró sobreponerse a una situación crítica para avanzar a la siguiente instancia.

El desarrollo del partido mostró a Darderi en control del marcador durante gran parte del cruce. Sin embargo, cuando se encontraba cerca de sellar la victoria, un dolor abdominal intenso alteró el desenlace. El propio tenista explicó a ESPN que el malestar surgió por haber ingerido un analgésico sin protector gástrico. Esta confesión arrojó luz sobre el episodio que mantuvo en vilo a los espectadores y a su rival.

Darderi saludó a su rival y se marchó del campo rápidamente (Reuters)

Durante el encuentro, Darderi solicitó asistencia médica de inmediato y retornó a la cancha visiblemente afectado. En el 5-3 del tercer set, tuvo un punto para partido que no logró concretar, circunstancia que permitió a Garín estirar la definición. El chileno quebró el servicio del italiano y llevó el parcial a un empate 5-5, momento en el que el europeo descargó su frustración golpeando la raqueta contra el suelo.

A pesar de ese momento tenso, Darderi recuperó la compostura y cerró el partido con parciales de 7-6(5), 7-5 y 7-6(3). El desenlace generó sorpresa entre los aficionados y el propio Garín, ya que al terminar el último punto, el italiano cruzó rápidamente la red para saludar a su rival y desapareció del campo de juego para dirigirse a los vestuarios.

La escena llamó la atención de los espectadores en Australia y de los comentaristas, quienes documentaron la secuencia. Tras unos minutos, Darderi reapareció brevemente en la pista para agradecer el apoyo del público y celebrar su victoria en una jornada calurosa, donde ambos jugadores solicitaron atención médica en el tramo final del partido.

El tenista llevó tranquilidad horas después a través de un posteo en su cuenta de Instagram. El italo-argentino publicó una storie en la que bromeó sobre el episodio al compartir el momento en el que se retiró del estadio junto a unos emojis de una persona corriendo al baño.

El resultado dejó afuera a Cristian Garín en la primera ronda, tras casi tres horas de competencia y dos tie-breaks disputados. El chileno batalló hasta el cierre, salvó varias oportunidades de quiebre y exigió al máximo al italiano, quien se mantuvo firme en los momentos clave para evitar la extensión a un cuarto set.

Darderi, de 23 años y nacido en Argentina pero nacionalizado italiano, llegó al certamen tras competir en el ATP 250 de Auckland. Allí obtuvo una victoria sobre el chileno Alejandro Tabilo y una derrota ante el estadounidense Marcos Giron. La temporada anterior, el italiano había caído en la primera ronda del abierto australiano, por lo que este triunfo representó su primer avance en el cuadro principal del torneo.

El triunfo de Darderi lo ubicó en la segunda ronda, donde enfrentará al argentino Sebastián Báez, ganador del cruce con el francés Giovanni Mpetshi Perricard por 6-4, 6-4, 3-6, 5-7 y 6-3.

Darderi jugará contra Sebasitán Báez (AFP)