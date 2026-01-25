La particular frase del coach de Cerúndolo que sorprendió durante el partido ante Zverev en el Australian Open

Las cámaras captaron a Pablo Cuevas hablando con el tenista argentino durante el partido del Australian Open

Francisco Cerúndolo quedó eliminado en los octavos de final del Australian Open luego de caer frente al alemán Alexander Zverev por 6-2, 6-4 y 6-4, dejando a la Argentina sin representantes en el primer Grand Slam del año. Durante el encuentro que se desarrolló en Melbourne, el tenista bonaerense protagonizó una curiosa escena que no pasó inadvertida con su coach, Pablo Cuevas.

En el segundo set, cuando Cerúndolo estaba por sacar para ganar el game (40-30) con el marcador 4-2 en favor de Zverev, se escuchó la voz de Cuevas desde el sector donde se ubicó el cuerpo técnico del argentino. "No estoy viendo que te estén cagando a palos, estoy viendo que Cerúndolo todavía no empezó a jugar”, exclamó el uruguayo, intentando motivar a su pupilo.

Enseguida, Fran Cerúndolo miró hacia el sector de su entrenador y sonrió antes de ponerse al servicio en el partido. “¡Grande, Pablito! Le sacó una sonrisa”, respondió José Luis Batata Clerc en su comentario para la cadena ESPN, sobre la divertida escena en plena pista.

Francisco Cerúndolo en acción durante el partido frente al alemán Alexander Zverev en el Abierto de Australia (REUTERS/Tingshu Wang)

Pese a la derrota con Zverev, Cerúndolo cerró su mejor presentación en el primer Grand Slam del año. Además, se aseguró el 19° lugar del ranking ATP y queda en una situación expectante para seguir escalando posiciones. Luego del partido, el porteño hizo algunas declaraciones, reconociendo la superioridad en el juego del alemán, número 3 del escalafón mundial en el tenis.

“Creo que jugué un partido seis o siete puntos, normal. No jugué excelente, pero tampoco sentí que jugué mal. Del otro lado hubo un jugador que está en el Top 10 desde hace ocho o diez años”, analizó el bonaerense de 27 años.

En declaraciones a ESPN, Fran destacó la jerarquía y el planteo del alemán. “Hoy él jugó muy bien. No me dejó huecos por ningún lado. Me puso incómodo casi todos los puntos, todo el tiempo”, resumió. Y agregó: “Ese revés corto y cruzado me dejaba en una situación incómoda. Yo quería jugar un poco más por derecha, pero cuando me jugaba esa bola era imposible salir paralelo”.

Alexander Zverev estrecha su mano con Francisco Cerúndolo tras el partido en Australia (REUTERS/Tingshu Wang)

Cerúndolo profundizó en las dificultades que tuvo para tomar el control de los puntos. “Tenía que salir primero por el medio o cruzado y ahí él pegaba el revés increíble, me sacaba rápido y después me ponía siempre a defender o a correr. Él estaba casi siempre bien parado y yo llegaba exigido. No me dejo jugar”, remarcó. Esa diferencia fue, a su entender, una de las claves del partido: “Si mirabas dónde estaba parado cada uno, él estaba cómodo en el medio y yo corriendo”.

El argentino también reconoció que cometió algunos errores en momentos puntuales, aunque los vinculó más a la presión que le generaba el juego del alemán que a una cuestión técnica. “Fallé en alguna pelota de ataque o algún approach, no lo niego, pero era un poco la presión de saber que si no la jugaba perfecta, venía un contragolpe durísimo”, explicó.

El historial entre ambos llegó a los seis enfrentamientos, con tres triunfos para el argentino y tres para el alemán. Cerúndolo se impuso en los Masters 1000 de Madrid 2024 y 2025 y también en el Argentina Open 2025. Los tres últimos partidos quedaron en manos de Zverev: en el Masters 1000 de Canadá, el duelo correspondiente a los cuartos de final del Final 8 de la Copa Davis en noviembre pasado, y el cruce de este domingo en Melbourne Park.