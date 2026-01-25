Deportes

La particular frase del coach de Cerúndolo que sorprendió durante el partido ante Zverev en el Australian Open

Las cámaras captaron al uruguayo Pablo Cuevas teniendo un breve diálogo con su dirigido en la cancha

Guardar
Las cámaras captaron a Pablo Cuevas hablando con el tenista argentino durante el partido del Australian Open

Francisco Cerúndolo quedó eliminado en los octavos de final del Australian Open luego de caer frente al alemán Alexander Zverev por 6-2, 6-4 y 6-4, dejando a la Argentina sin representantes en el primer Grand Slam del año. Durante el encuentro que se desarrolló en Melbourne, el tenista bonaerense protagonizó una curiosa escena que no pasó inadvertida con su coach, Pablo Cuevas.

En el segundo set, cuando Cerúndolo estaba por sacar para ganar el game (40-30) con el marcador 4-2 en favor de Zverev, se escuchó la voz de Cuevas desde el sector donde se ubicó el cuerpo técnico del argentino. "No estoy viendo que te estén cagando a palos, estoy viendo que Cerúndolo todavía no empezó a jugar”, exclamó el uruguayo, intentando motivar a su pupilo.

Enseguida, Fran Cerúndolo miró hacia el sector de su entrenador y sonrió antes de ponerse al servicio en el partido. “¡Grande, Pablito! Le sacó una sonrisa”, respondió José Luis Batata Clerc en su comentario para la cadena ESPN, sobre la divertida escena en plena pista.

Francisco Cerúndolo en acción durante
Francisco Cerúndolo en acción durante el partido frente al alemán Alexander Zverev en el Abierto de Australia (REUTERS/Tingshu Wang)

Pese a la derrota con Zverev, Cerúndolo cerró su mejor presentación en el primer Grand Slam del año. Además, se aseguró el 19° lugar del ranking ATP y queda en una situación expectante para seguir escalando posiciones. Luego del partido, el porteño hizo algunas declaraciones, reconociendo la superioridad en el juego del alemán, número 3 del escalafón mundial en el tenis.

“Creo que jugué un partido seis o siete puntos, normal. No jugué excelente, pero tampoco sentí que jugué mal. Del otro lado hubo un jugador que está en el Top 10 desde hace ocho o diez años”, analizó el bonaerense de 27 años.

En declaraciones a ESPN, Fran destacó la jerarquía y el planteo del alemán. “Hoy él jugó muy bien. No me dejó huecos por ningún lado. Me puso incómodo casi todos los puntos, todo el tiempo”, resumió. Y agregó: “Ese revés corto y cruzado me dejaba en una situación incómoda. Yo quería jugar un poco más por derecha, pero cuando me jugaba esa bola era imposible salir paralelo”.

Alexander Zverev estrecha su mano
Alexander Zverev estrecha su mano con Francisco Cerúndolo tras el partido en Australia (REUTERS/Tingshu Wang)

Cerúndolo profundizó en las dificultades que tuvo para tomar el control de los puntos. “Tenía que salir primero por el medio o cruzado y ahí él pegaba el revés increíble, me sacaba rápido y después me ponía siempre a defender o a correr. Él estaba casi siempre bien parado y yo llegaba exigido. No me dejo jugar”, remarcó. Esa diferencia fue, a su entender, una de las claves del partido: “Si mirabas dónde estaba parado cada uno, él estaba cómodo en el medio y yo corriendo”.

El argentino también reconoció que cometió algunos errores en momentos puntuales, aunque los vinculó más a la presión que le generaba el juego del alemán que a una cuestión técnica. “Fallé en alguna pelota de ataque o algún approach, no lo niego, pero era un poco la presión de saber que si no la jugaba perfecta, venía un contragolpe durísimo”, explicó.

El historial entre ambos llegó a los seis enfrentamientos, con tres triunfos para el argentino y tres para el alemán. Cerúndolo se impuso en los Masters 1000 de Madrid 2024 y 2025 y también en el Argentina Open 2025. Los tres últimos partidos quedaron en manos de Zverev: en el Masters 1000 de Canadá, el duelo correspondiente a los cuartos de final del Final 8 de la Copa Davis en noviembre pasado, y el cruce de este domingo en Melbourne Park.

Temas Relacionados

Francisco CerúndoloAustralian OpenPablo CuevasAlexander ZverevTenis

Últimas Noticias

Malas noticias para Scaloni de cara al Mundial 2026: Villarreal confirmó la grave lesión de Juan Foyth

El club español emitió el parte médico luego de la salida del defensor argentino en el partido frente al Real Madrid

Malas noticias para Scaloni de

La polémica respuesta del presidente de UFC tras el colapso que sufrió un luchador durante el pesaje

Dana White fue consultado en rueda de prensa por el episodio que vivió Cameron Smotherman

La polémica respuesta del presidente

La sinceridad de Francisco Cerúndolo tras ser eliminado del Australian Open: “Zverev no me dejó jugar”

El argentino hizo autocrítica luego de la derrota en octavos de final y destacó la jerarquía y el planteo táctico del número 3 del mundo

La sinceridad de Francisco Cerúndolo

Un tenista sufrió calambres en plena entrevista luego de otra jornada de calor extremo en el Australian Open

El ítalo argentino Luciano Darderi sintió un dolor inesperado mientras brindaba declaraciones tras su victoria frente a Karen Khachanov. El partido se jugó con 40° de temperatura

Un tenista sufrió calambres en

El gol de penal de Ángel Di María que no alcanzó para el triunfo de Rosario Central en el debut en el Apertura

Fideo volvió a ser clave para el Canalla, que perdió como local en el final ante Belgrano de Córdoba

El gol de penal de
DEPORTES
Malas noticias para Scaloni de

Malas noticias para Scaloni de cara al Mundial 2026: Villarreal confirmó la grave lesión de Juan Foyth

La polémica respuesta del presidente de UFC tras el colapso que sufrió un luchador durante el pesaje

La sinceridad de Francisco Cerúndolo tras ser eliminado del Australian Open: “Zverev no me dejó jugar”

Un tenista sufrió calambres en plena entrevista luego de otra jornada de calor extremo en el Australian Open

El gol de penal de Ángel Di María que no alcanzó para el triunfo de Rosario Central en el debut en el Apertura

TELESHOW
Juan José Campanella y el

Juan José Campanella y el arte de contar historias: el proyecto Mafalda, Buenos Aires en el corazón y el éxito de su comedia teatral

Andrés Calamaro y su esposa disfrutan de Punta del Este: caminatas y relax para recargar energías

La nueva vida de Matías Alé tras radicarse en Mar del Plata: “Tengo muchas ganas de ser papá”

El insólito comentario de Miguel Ángel Rodríguez sobre Sofía Gonet y Mernuel en MasterChef: “Para mí ya habían... sarangandanga”

Tras el reclamó de Wanda Nara a Maxi López por un diamante, el exfutbolista confesó cuántos regalos recibió de ella

INFOBAE AMÉRICA

La nueva Estrategia Nacional de

La nueva Estrategia Nacional de Defensa de Estados Unidos: el regreso del poder militar como instrumento político central

Macron acelera su proyecto de ley para prohibir el acceso a redes sociales a menores de 15 años en Francia

Zelensky pidió reforzar el sistema energético y las defensas aéreas de Ucrania tras otra semana de ataques masivos rusos

Chile: el error de Kast

Los presos políticos que la dictadura de Daniel Ortega se niega a liberar en Nicaragua