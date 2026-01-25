Deportes

La sinceridad de Francisco Cerúndolo tras ser eliminado del Australian Open: “Zverev no me dejó jugar”

El argentino hizo autocrítica luego de la derrota en octavos de final y destacó la jerarquía y el planteo táctico del número 3 del mundo

Esta vez, Francisco Cerúndolo no
Esta vez, Francisco Cerúndolo no encontró respuestas al juego de Alexander Zverev (Fuente: REUTERS/Tingshu Wang)

La derrota frente a Alexander Zverev por 6-2, 6-4 y 6-4 marcó el fin del recorrido de Francisco Cerúndolo en el Australian Open. El argentino no puso excusas tras la eliminación en octavos de final y destacó la actuación del número 3 del mundo.

“Creo que jugué un partido seis o siete puntos, normal. No jugué excelente, pero tampoco sentí que jugué mal. Del otro lado hubo un jugador que está en el Top 10 desde hace ocho o diez años”, analizó el bonaerense de 27 años.

En declaraciones a ESPN, Fran destacó la jerarquía y el planteo del alemán. “Hoy él jugó muy bien. No me dejó huecos por ningún lado. Me puso incómodo casi todos los puntos, todo el tiempo”, resumió. Y agregó: “Ese revés corto y cruzado me dejaba en una situación incómoda. Yo quería jugar un poco más por derecha, pero cuando me jugaba esa bola era imposible salir paralelo”.

Cerúndolo profundizó en las dificultades que tuvo para tomar el control de los puntos. “Tenía que salir primero por el medio o cruzado y ahí él pegaba el revés increíble, me sacaba rápido y después me ponía siempre a defender o a correr. Él estaba casi siempre bien parado y yo llegaba exigido. No me dejo jugar”, remarcó.

Pese a la derrota, Francisco
Pese a la derrota, Francisco Cerúndolo cerró su mejor participación en el Australian Open (Fuente: REUTERS/Tingshu Wang)

Esa diferencia fue, a su entender, una de las claves del partido. “Si mirabas dónde estaba parado cada uno, él estaba cómodo en el medio y yo corriendo”, retrató.

El argentino también reconoció que cometió algunos errores en momentos puntuales, aunque los vinculó más a la presión que le generaba el juego del alemán que a una cuestión técnica. “Fallé en alguna pelota de ataque o algún approach, no lo niego, pero era un poco la presión de saber que si no la jugaba perfecta, venía un contragolpe durísimo”, explicó.

El historial entre ambos llegó a los seis enfrentamientos, con tres triunfos para el argentino y tres para el alemán. Cerúndolo se impuso en los Masters 1000 de Madrid 2024 y 2025 y también en el Argentina Open 2025. Los tres últimos partidos quedaron en manos de Zverev: en el Masters 1000 de Canadá, el duelo correspondiente a los cuartos de final del Final 8 de la Copa Davis en noviembre pasado, y el cruce de este domingo en Melbourne Park.

Por otro lado, Cerúndolo marcó las diferencias entre enfrentar a Zverev en polvo de ladrillo y hacerlo en canchas duras. “En polvo quizás le puedo jugar por otro lado y los puntos son más lentos”, mencionó.

Alexander Zverev estuvo muy sólido
Alexander Zverev estuvo muy sólido y se llevó un triunfo merecido ante Francisco Cerúndolo (Fuente: REUTERS/Tingshu Wang)

Pese a la eliminación, el balance del argentino fue positivo. Alcanzó su mejor actuación en el Australian Open, se aseguró el salto al 19° lugar en el ranking ATP y exhibió buenas señales de cara a las próximas estaciones del circuito.

Antes de la derrota ante Zverev, Cerúndolo había encadenado tres victorias en sets corridos: superó al chino Zhizhen Zhang (368°) por 6-3, 7-6 (0) y 6-3, al bosnio Damir Dzumhur (66°) por 6-3, 6-2 y 6-1 y al ruso Andrey Rublev (15°), ex Top 10, por 6-3, 7-6 (4) y 6-3.

