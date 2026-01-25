Francisco Cerúndolo no pudo con Alexander Zverev y quedó eliminado en octavos de final del Australian Open

Alexander Zverev fue superior y se llevó el triunfo (Fuente: REUTERS/Tingshu Wang)

Se terminó el sueño para Francisco Cerúndolo en el Australian Open: quedó eliminado al caer frente al alemán Alexander Zverev por 6-2, 6-4 y 6-4 en el cruce por los octavos de final.

El argentino estuvo lejos de su mejor versión. Su saque no le respondió como en otras ocasiones y tampoco pudo hacer daño con su derecha. El número 3 del mundo dominó el encuentro y se llevó un triunfo inapelable que lo depositó entre los ocho mejores del torneo. Su próximo rival será el estadounidense Learner Tien.

Pese a la derrota, Cerúndolo cerró su mejor presentación en el primer Grand Slam del año. Se aseguró el 19° lugar del ranking ATP y queda en una situación expectante para seguir escalando posiciones.

Francisco Cerundolo se retira del estadio saludando al público tras perdere en octavos de final ante Zverev en el Abierto de Australia (REUTERS/Tingshu Wang)

Mientras el sol se apagaba sobre la John Cain Arena -el tercer estadio en jerarquía-, y con un marcado predominio de público argentino en las tribunas, Cerúndolo abrió el encuentro firme al servicio. Zverev respondió con solvencia.

En el quinto juego llegó el primer quiebre del partido: el alemán generó una única chance y la capitalizó para adelantarse 3-2.

A partir de allí, Zverev tomó el control. Cerúndolo, con desplazamientos reducidos y bajos porcentajes de primeros servicios, no logró sostener el ritmo ante un rival lúcido, preciso y sólido desde lo mental. En ese contexto, El alemán volvió a quebrar para colocarse 5-2 y, sin conceder puntos al saque, cerró el primer set por 6-2.

Francisco Cerúndolo estuvo lejos de su mejor nivel (Fuente: REUTERS/Tingshu Wang)

El desarrollo del segundo parcial mantuvo la misma tónica. Con el correr de los minutos, el alemán volvió a adueñarse de la iniciativa y Fran ya no encontró herramientas para contener el envión.

Amparado en su solidez desde el fondo de la cancha, Zverev se mostró inabordable, pese a algunos pasajes aislados de buen nivel del tenista albiceleste. Tal y como había ocurrido en el set inicial, el número 3 del mundo concretó un quiebre en el séptimo game y amplió la diferencia.

Sin embargo, cuando el tenista nacido en Hamburgo sacó para cerrar el set, Cerúndolo reaccionó: generó dos oportunidades de quiebre, convirtió una y, a continuación, confirmó el break con su servicio.

Fue una ilusión pasajera: el alemán recompuso el control y cerró el parcial por 6-4, para situarse dos sets arriba.

En el tercer parcial se vio lo mejor del argentino. Encontró más tiros ganadores y, por momentos, logró incomodar a Zverev.

Alexander Zverev celebra el pasaje a cuartos en Melbourne Park (Fuente: REUTERS/Tingshu Wang)

Ambos sostuvieron sus servicios en los primeros seis juegos. En el séptimo, el alemán volvió a quebrar e inclinó definitivamente la balanza en su favor. Sólido al servicio como durante todo el partido, Zverev capitalizó la ventaja y se llevó el pase a cuartos de final, donde enfrentará a Tien, de 20 años y que se convirtió en una de las sensaciones del torneo al aplastar al ruso Daniil Medvedev, ex número 1 del mundo, por 6-4, 6-0 y 6-3.

El historial entre ambos llegó a los seis enfrentamientos, con tres triunfos para el argentino y tres para el alemán. Cerúndolo se impuso en los Masters 1000 de Madrid 2024 y 2025 y también en el Argentina Open 2025. Los tres últimos partidos quedaron en manos de Zverev: en el Masters 1000 de Canadá, el duelo correspondiente a los cuartos de final del Final 8 de la Copa Davis en noviembre pasado, y el cruce de este domingo en Melbourne Park.