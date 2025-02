Sentenciaron a los acusados de extorsionar al entorno de Schumacher con contenido íntimo: el detalle que inquieta a la familia

Los tres hombres acusados de extorsionar a la familia de Michael Schumacher conocieron su sentencia (REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo)

El tribunal de distrito de Wuppertal, en Alemania, emitió su veredicto en el caso de chantaje contra la familia del expiloto de Fórmula 1 Michael Schumacher, quien sufrió un grave accidente de esquí en 2013 y, desde ese momento, su entorno más cercano reservó su estado de salud al máximo para mantener su intimidad. Sin embargo, su familia fue víctima de una extorsión por parte de un ex guardaespaldas del personal de seguridad, quien junto a sus cómplices pidió una cifra de 15 millones de dólares para no difundir más de 1500 imágenes, videos y recetas médicas del siete veces campeón de la Máxima.

Según informó el medio alemán BILD, los tres acusados enfrentaron condenas que, en su mayoría, no implican prisión efectiva, a pesar de la gravedad de los hechos. El principal acusado, Yilmaz Tozturkan, fue sentenciado a tres años de cárcel, aunque su arresto quedó suspendido bajo una fianza de 10.000 euros. Su hijo, Daniel Lins, y el exexperto en seguridad de la familia, Markus Fritske, recibieron penas de prisión condicional.

De acuerdo con lo publicado, el caso giró en torno a un intento de extorsión que involucraba material confidencial almacenado en dos discos duros, uno de los cuales sigue desaparecido, un detalle que genera inquietud en el entorno de Schumacher. Los archivos contenían información sensible, como fotografías, videos privados y listas de medicamentos del expiloto. Los chantajistas exigieron 15 millones de euros a cambio de no publicar los 1.500 archivos. La investigación reveló que Fritske, quien había trabajado en la digitalización de fotos privadas de la familia Schumacher, habría vendido los discos duros a Tozturkan por una suma de cinco cifras.

Markus Fritsche, uno de los implicados en la extorsión a la familia de Michael Schumacher

El juicio, que se extendió durante cinco días, permitió a los jueces determinar que los tres acusados participaron en el intento de chantaje. En principio, Yilmaz T. confesó ser el autor intelectual del plan. Durante el juicio, expresó su arrepentimiento al declarar: “Lo siento mucho y me avergüenzo. Asumiré la responsabilidad de lo que hice”. Incluso, en declaraciones anteriores, había afirmado que “Por favor, dígale a la familia Schumacher que lo siento de verdad. Pensaba que podía ganar un poco de dinero con esta historia. La cantidad debía ser dividida entre tres, tendría que estar entre 10 y 15 millones de euros. Me descargué los archivos y los copié en cuatro puertos USB. Le pedí a mi hijo que creara una dirección de correo electrónico que no fuera rastreable”.

Por su parte, su hijo, Daniel L., de 30 años, también admitió su implicación, aunque su participación se limitó a crear una dirección de correo electrónico anónima para facilitar las demandas de su padre. En contraste, Markus F., de 53 años, negó hasta el final cualquier vínculo con el chantaje, aunque las pruebas apuntaron a su participación inicial en la venta de los discos duros.

El medio citado anteriormente informó que el plan de extorsión comenzó cuando Yilmaz T. contactó a la oficina de la familia Schumacher utilizando un número oculto para presentar sus exigencias. Para verificar la autenticidad del material, los chantajistas enviaron algunos archivos a una dirección de correo electrónico proporcionada por la familia. Sin embargo, para ese momento, las autoridades ya estaban siguiendo de cerca los movimientos de los acusados.

Yilmaz Tozturkan, el ex guardaespaldas de la familia Schumacher que está acusado de liderar la operación de extorsión

No obstante, el tribunal dictó sentencias que, para algunos, principalmente la familia del campeón de la Fórmula 1, resultaron insuficientes dada la gravedad del caso. Yilmaz T. recibió una condena de tres años de prisión, pero su arresto quedó suspendido bajo una fianza de 10.000 euros hasta que el veredicto sea definitivo. Su hijo, Daniel L., fue sentenciado a seis meses de prisión condicional, mientras que Markus F. enfrentó una pena de dos años de prisión condicional.

El abogado de Yilmaz T., Oliver Doelf, expresó su descontento con la decisión del tribunal, aunque reconoció que la pena estaba dentro de lo esperado. “Esperábamos la cuantía de la pena. No nos satisface la justificación de que se trata de un caso de extorsión especialmente grave”, declaró. Por otro lado, el abogado de la familia Schumacher, Thilo Damm, manifestó su intención de apelar el fallo. “No estamos de acuerdo con todas las afirmaciones del tribunal, en particular con que el Sr. F. sólo está acusado de complicidad y no de coautoría. Puede tener la seguridad de que agotaremos todos los recursos legales a nuestra disposición”, afirmó.