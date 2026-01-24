La irónica frase de Flavio Briatore para respaldar a Franco Colapinto antes del inicio de la temporada de la Fórmula 1

Franco Colapinto, Flavio Briatore y Pierre Gasly, en la presentación del A526 (REUTERS/Albert Gea)

La escudería Alpine presentó el nuevo A526 en Barcelona y, en ese contexto, Flavio Briatore brindó un fuerte respaldo a Franco Colapinto, quien afronta su primera temporada completa como piloto titular de Fórmula 1. El dirigente italiano se refirió a la continuidad del argentino tras un año previo lleno de cambios y rumores dentro del equipo francés. El propio Briatore impulsó la llegada de Colapinto al equipo y ahora su respaldo adquiere especial relevancia a poco para el inicio de una nueva temporada.

Durante la presentación del monoplaza, Briatore fue consultado sobre la posibilidad de repetir el esquema de 2025, cuando la escudería decidió un recambio entre Jack Doohan y Colapinto, junto con los rumores en torno a Paul Aron. El asesor principal de Alpine, ante los micrófonos de Soy Motor, respondió: “Me olvidé el botón de cambiar pilotos. Lo perdí”, una frase que interpretan como una señal de confianza para el piloto argentino. Esta declaración se produce en un contexto donde la estabilidad en la alineación de pilotos resulta fundamental para el desarrollo del nuevo auto y la obtención de mejores resultados en pista.

Franco Colapinto inicia 2026 con el desafío de consolidarse en la máxima categoría, respaldado por la estructura de Enstone y por la dirigencia de Briatore, quien ya desempeñó un papel clave en la promoción de figuras como Fernando Alonso y Michael Schumacher en el pasado. Vale recordar que fue el propio Briatore, conocido por su estilo directo, quien negoció con la directiva de Williams para asegurar la llegada del argentino, lo que refuerza la expectativa sobre el proyecto deportivo en Alpine.

En la presentación del A526, la escudería francesa prometió mejoras respecto al rendimiento del 2025, etapa en la que el auto no cumplió con las expectativas. La confianza depositada en Colapinto se traduce en un voto de continuidad a lo largo del año, más allá de los resultados iniciales. La referencia de Briatore a la imposibilidad de realizar nuevos cambios en la plantilla remarca la intención de sostener el proceso y fortalecer el proyecto con pilotos jóvenes.

Durante la misma jornada, Flavio Briatore confirmó el interés de Christian Horner, ex jefe de equipo de Red Bull, en adquirir parte de las acciones de Alpine. Según detalló el directivo italiano, Horner se encuentra en conversaciones para comprar la participación de “Otro Capital”, grupo que posee el 24% de la escudería. “Conozco a Christian desde hace muchos años. Hablo con Christian de todos modos, pero esto no tiene nada que ver conmigo. Primero hay que comprar a Otro Capital, y después Renault tiene que aceptar al comprador, y después vemos qué pasa. Pero no hay ningún vínculo conmigo, porque él está negociando con Otro, no está negociando con nosotros”, explicó el italiano.

El asesor del equipo remarcó que, hasta el momento, existen varios grupos interesados en esa porción accionaria, aunque la mayoría de las acciones continúa bajo control de Renault. Briatore sostuvo: “En el momento en que alguien compra el 24% de Otro, aún conservamos el 75% restante y lo discutimos. Pero por el momento, esta es la situación”.

El piloto argentino, por su parte, no dejó la oportunidad para agradecer el respaldo que recibe desde la escudería. “En primer lugar, estoy muy emocionado. Por primera vez en mi carrera, he tenido una pretemporada adecuada para prepararme para un año a tiempo completo, desde las pruebas hasta la primera carrera. Para mí, esto es muy importante, ya que me siento parte integrante del proyecto y significa que puedo trabajar duro con todos los miembros del equipo desde el principio”, comentó el piloto argentino.

Esta temporada será la primera en la que Colapinto competirá como titular desde el inicio, algo fundamental a la hora de adaptarse a las características del monoplaza. “Hemos tenido una buena oportunidad de ver el coche y prepararnos en el simulador. Por supuesto, es muy diferente a todo lo que he experimentado hasta ahora y creo que lo mismo les pasa a la mayoría de los pilotos de la parrilla. Hay nuevos trucos y nuevos retos que aprender para sacar el máximo partido al paquete y lo veo como un reto realmente increíble”, destacó.